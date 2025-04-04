Начальника 27-го ЦНИИ Минобороны отправили под домашний арест

Главком НАТО: Западные аналитики ошиблись с прогнозами по российской армии

Tекст: Валерия Городецкая

Генерал отметил, что российские войска не только увеличивают численность, но и заменяют боевую технику и боеприпасы беспрецедентными темпами, передает ТАСС.

Эти заявления Каволи сделал в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, где он представил свое вступительное слово.

Ранее концерн «Калашников» сообщил о намерении увеличить производство ракетно-артиллерийского вооружения на 60% в 2025 году.