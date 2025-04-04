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Начальника 27-го ЦНИИ Минобороны отправили под домашний арест
Савеловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны Андрея Протасова в связи с подозрением в получении взятки.
Савеловский районный суд Москвы принял решение отправить под домашний арест начальника ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны Андрея Протасова по делу о взятке, сообщает ТАСС.
Протасов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части пятой и частью шестой ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Пресс-служба суда уточнила, что следователь подал ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста, которое было удовлетворено судом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего начальника управления связи вооруженных сил России Александра Оглоблина передали под суд за получение взятки. В феврале в Москве также арестовали генерал-майора Росгвардии за взяточничество. В январе начальника представительства Минобороны задержали за получение взятки.