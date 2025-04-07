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Сын Януковича покинул состав учредителей компании из Петербурга
Александр Янукович, сын экс-президента Украины, больше не является учредителем петербургской компании «Арсенал Инвест», теперь его бизнес полностью сосредоточен в Донецке.
Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Янукович перестал быть учредителем петербургской компании «Арсенал Инвест», передает РИА «Новости». Согласно регистрационным документам, учредительство Януковича-младшего в компании прекратилось, весь его бизнес теперь сосредоточен в Донецке.
Компания «Арсенал Инвест» была учреждена Александром Януковичем в мае 2014 года в Петербурге. Известно, что ранее он числился гражданином Украины, но в прошлом году налоговая служба внесла изменения, указав его гражданство как российское.
По информации сервиса «БИР-Аналитик», Александру Януковичу принадлежат еще две донецкие компании: основная ООО «МАКО Ходинг» и дочерняя ООО «Кепитал Билдинг Корпорейшен». Эти фирмы занимаются арендой и управлением недвижимостью, строительством зданий и розничной торговлей в неспециализированных магазинах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Янукович стал гражданином России, соответствующие изменения внесены в налоговый учет его компании в Петербурге. ЕС ввел санкции против Виктора Януковича и его сына, ограничивая их деятельность в Европе. Арестованные средства Александра Януковича передали на нужды украинской армии.