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Politico: Британия не избавится от зависимости в разведке от США
Politico: Британии невозможно заменить американскую разведку из-за тесных связей
Великобритания полностью зависит от США в разведывательной области, что практически исключает возможность замены их вклада, пишет Politico со ссылкой на нынешних и бывших чиновников в этой сфере.
В материале подчеркивается, что связи между разведывательными сетями двух стран настолько глубоки, что их практически невозможно разорвать или заменить вклад США, передает РИА «Новости».
Один из чиновников отметил, что, хотя Британия способна анализировать спутниковые изображения, полученные США, она не может получать их самостоятельно. Он добавил, что Лондону следует учитывать, что предоставление американских разведданных может быть ограничено.
Также Politico указывает, что многие британские разработки в области безопасности и обороны финансировались американской стороной и использовались в интересах Вашингтона и союзников по альянсу «Пять глаз».
Несмотря на это, эксперты считают, что Британия должна начать готовиться к возможному изменению политики США, если Вашингтон решит отойти от традиционных союзов или общих целей с союзниками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Евросоюзе рассматривают возможность создания нового оборонного фонда для объединения усилий в сфере безопасности и участия стран, не входящих в сообщество, таких как Британия, Украина и Норвегия.