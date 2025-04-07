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Стало известно о планах KMZ заменить Bosch в «КамАЗах» отечественными деталями
KMZ решил заменить Bosch в «КамАЗах» отечественными деталями
Военно-промышленный холдинг KMZ разрабатывает российские агрегаты для «КамАЗов», заменяя импортные комплектующие Bosch и ZF Friedrichshafen, сообщил управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.
По его словам, военно-промышленный холдинг KMZ, как передает РИА «Новости», приступил к разработке отечественных агрегатов для «КамАЗов» в рамках импортозамещения продукции компаний Bosch и ZF Friedrichshafen. Даниленко сообщил, что целью проекта является создание конструкторской документации на комплектующие для автомобилестроения в России.
По словам Даниленко, уже изготовлены опытные образцы, которые проходят ускоренные стендовые испытания с целью подтверждения наработки на безотказность не менее 500 часов. После успешных испытаний образцы будут интегрированы в электронную систему управления дизельных двигателей «Камаз», где также проверятся наработкой на безотказность минимум 500 часов.
Проект предполагает разработку как конструкторской, так и технологической документации. Намечено производство опытных образцов и проведение приемочных испытаний. По окончанию работ серийное производство запланировано на конец 2025 года. Даниленко отметил, что производство будет осуществляться исключительно из отечественных материалов и комплектующих.
Даниленко также сообщил, что текущий объем рынка составляет 3,5 тыс. изделий в год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, KMZ успешно испытал модернизированные двигатели для бронетехники, а также провел успешные испытания патрульного катера для МЧС. Первый российский морской надводный дрон отправили в зону СВО.