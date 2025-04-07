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Киев за неделю потерял 5,4 тыс солдат у рубежей ЛНР
Украина за прошедшую неделю потеряла 5,4 тыс. солдат и наемников у рубежей ЛНР, наибольший ущерб был нанесен силами группировки войск «Юг», сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, украинские вооруженные силы за неделю потеряли у границ Луганской Народной Республики (ЛНР) почти 5,4 тыс. военных и иностранных наемников, сообщает ТАСС.
По словам Марочко, потери украинских вооруженных формирований распределились по зонам ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад». Он отметил, что наибольший ущерб по живой силе был нанесен именно в зоне ответственности Южной группировки войск.
Помимо потерь в живой силе, российские войска за прошедшую неделю уничтожили 16 танков, 65 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 полевых складов с боеприпасами. Кроме того, под огнем оказались более 200 различных боевых машин противника.
Марочко добавил, что ситуация на линии фронта в районе ЛНР остается напряженной. Украинские войска увеличили интенсивность ударов по региону, включая удары беспилотников среднего радиуса действия, которые нацеливаются на гражданскую инфраструктуру и транспортные узлы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные захватили украинские позиции на реке Жеребец, продвинулись на километр в оборону ВСУ у Нового в ДНР и начали бои за взятие Григоровки в ДНР, продвигаясь к Катериновке.