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    Жуткая ирония состоит в том, что даже ливийские исламисты поняли, к чему ведет бесконтрольная политика потакания и поощрения массовой неквалифицированной инокультурной миграции.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевшего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    7 апреля 2025, 06:59 • Новости дня

    Киев за неделю потерял 5,4 тыс солдат у рубежей ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина за прошедшую неделю потеряла 5,4 тыс. солдат и наемников у рубежей ЛНР, наибольший ущерб был нанесен силами группировки войск «Юг», сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, украинские вооруженные силы за неделю потеряли у границ Луганской Народной Республики (ЛНР) почти 5,4 тыс. военных и иностранных наемников, сообщает ТАСС.

    По словам Марочко, потери украинских вооруженных формирований распределились по зонам ответственности группировок «Север», «Юг» и «Запад». Он отметил, что наибольший ущерб по живой силе был нанесен именно в зоне ответственности Южной группировки войск.

    Помимо потерь в живой силе, российские войска за прошедшую неделю уничтожили 16 танков, 65 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 полевых складов с боеприпасами. Кроме того, под огнем оказались более 200 различных боевых машин противника.

    Марочко добавил, что ситуация на линии фронта в районе ЛНР остается напряженной. Украинские войска увеличили интенсивность ударов по региону, включая удары беспилотников среднего радиуса действия, которые нацеливаются на гражданскую инфраструктуру и транспортные узлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные захватили украинские позиции на реке Жеребец, продвинулись на километр в оборону ВСУ у Нового в ДНР и начали бои за взятие Григоровки в ДНР, продвигаясь к Катериновке.

    6 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Эксперты: Успех ВС России на Сумщине создает для ВСУ новые условия на фронте
    Эксперты: Успех ВС России на Сумщине создает для ВСУ новые условия на фронте
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские военные широким фронтом ведут наступление в Сумской области, о чем свидетельствует освобождение населенного пункта Басовка. Если динамика сохранится, следующим этапом операции станет уничтожение логистических узлов ВСУ, что не позволит противнику стабилизировать линию фронта ввиду ее предельной растянутости и тяжелых боев на других направлениях в Харьковской области и Донбассе.

    «Освобождение Басовки и дальнейшее продвижение на юг Сумской области позволяют российским военным с запада охватить группировку противника, который пока ведет бои в районе Олешни Курской области», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По словам эксперта, ВС России в Сумской области наступают широким фронтом, тем самым «закругляя» линию боевого соприкосновения: «То есть, мы обходим те части ВСУ, которые опираются на трассу, ведущую через Юнаковку на Суджу».

    При этом российские войска традиционно наносят фланговые удары по частям противника с нескольких сторон, повышая потери в рядах ВСУ. На этом фоне группировка неприятеля в Курском приграничье продолжает сокращаться.

    «ВСУ контролируют небольшой участок, опирающийся на Олешню, и отдельный кусочек земли между Горналем и Гуево. Там их снабжение идет через дорогу, расположенную восточнее», – добавил Онуфриенко и указал, что на данный момент Россия де-факто контролирует уже порядка пяти населенных пунктов в Сумской области.

    В свою очередь отраслевой Telegram-канал «Военная хроника» добавляет: «С учетом недавней зачистки границы и начавшегося давления на тыловую инфраструктуру украинской армии в регионе, – это первый шаг по началу наступления в глубину украинской территории».

    «До недавнего времени удары по Сумской области шли в основном артиллерией, авиацией или баллистикой. Но переход и закрепление на границе могут повлечь за собой тяжелые для ВСУ последствия», – уточнили авторы канала и задались вопросом: «Не в дефиците ли ВСУ на этом направлении мобильных резервов дело?».

    «Основные силы у противника сейчас под Часовым Яром, еще часть перекинута на другие участки, включая Купянск и Покровск. Возможно, именно из-за этого слабые участки границы начинают проседать, и российские подразделения занимают позиции», – допускают эксперты.

    «Если динамика сохранится, следующим этапом станет подавление оставшихся опорных пунктов и вынос логистических узлов, чтобы лишить ВСУ возможности даже временно стабилизировать линию фронта», – рассуждают авторы. Они также указывают: теперь главкому ВСУ Александру Сырскому придется «тушить» помимо Волчанска, Купянска и Покровска еще и Сумскую область.

    «Причем делать это придется в условиях, когда логистика перегружена, а фронт вытянут до предела. В таких условиях каждый новый участок означает минус внимание и ресурсы для остальных отрезков», – заключили в «Военной хронике».

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Басовка в Сумской области. Согласно информации, поступившей от российских силовых структур, бойцы практически вышли на трассу, ведущую в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Курской области.

    Любопытно, что в середине недели несколько групп украинских морпехов из 36-й бригады попытались покинуть Басовку, однако ВС России пресекли попытку бегства. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему России важно зачистить Сумскую область и как это поспособствует созданию буферной зоны.

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    6 апреля 2025, 09:51 • Новости дня
    ВСУ понесли значительные потери в Водолагах Сумской области

    Российские войска уничтожили боевые группы ВСУ в Водолагах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Водолаги Сумской области подразделения Вооруженных сил Украины несут значительные потери после артиллерийского огня, который сорвал ротацию 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, уничтожив обе боевые группы и бронированную технику.

    Подразделения Вооруженных сил Украины в селе Водолаги Сумской области несут значительные потери, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Село Водолаги расположено вблизи населенного пункта Веселовка, который, по данным Минобороны России, был освобожден 29 марта.

    Накануне военные сорвали попытку ротации подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, уничтожив обе боевые группы и бронированную технику противника артиллерийским огнем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из Басовки в Сумской области, а также уничтожили радиолокационную станцию ВСУ ракетным ударом в том же регионе. Также сообщалось, что ВСУ безуспешно атаковали на сумском направлении.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    6 апреля 2025, 18:35 • Новости дня
    ВСУ перебросили элитные БПЛА в Сумскую область для удержания Гуево

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Сумскую область с целью удержания села Гуево в Курской области.

    Источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск «Север» пояснил, что украинские силы пытаются отрезать российские подразделения, лишив их снабжения и поддержки, передает РИА «Новости».

    Источник заявил: «После того как наши бойцы освободили большую часть населенного пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населенный пункт. "Птичек" стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать, оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе».

    По информации источника, подразделения БПЛА были переброшены с участка фронта в Белгородской области, где они вели атаки на протяжении двух недель.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.


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    6 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области

    Группировка войск «Север» освободила Басовку в Сумской области

    Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области в ходе наступательных действий, что подтвердило Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области, сообщает Telegram-канал МО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска на Сумском направлении успешно отразили атаки ВСУ, сорвав их планы на прорыв. Также сообщалось, что ВС России предотвратили попытку бегства украинских морпехов из Басовки в Сумской области. Кроме того, ранее российский ракетный удар уничтожил радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области, что существенно ослабило их оборонительные способности.

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    6 апреля 2025, 09:55 • Новости дня
    Сальдо предложил создать «санитарную зону» на границе Херсонской области

    Сальдо счел создание «санитарной зоны» у границ Херсонщины мощным подспорьем

    Сальдо предложил создать «санитарную зону» на границе Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о важности создания «санитарной зоны» на границе региона для отдаления украинских войск.

    Сальдо заявил о важности создания «санитарной зоны», которая поможет отодвинуть украинские войска от границ региона, передает РИА «Новости». По его словам, такая зона станет мощным подспорьем для региона. Сальдо отметил, что идея создания зоны является хорошей, но реализация должна учитывать реальные возможности военных.

    Губернатор также выразил мнение о необходимости запрета неофашистских движений на территории Украины. Он подчеркнул, что в стране не должно быть притеснений русского языка и русских граждан.

    Кроме того, Сальдо заявил о важности недопущения вступления Украины в НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при обстреле ВСУ в Новой Каховке были ранены трое жителей. ВС России потопили три катера ВСУ на Днепре. ВСУ установили новое разведывательное устройство на берегу Днепра.

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    6 апреля 2025, 13:51 • Новости дня
    Российские военные уничтожили украинскую группировку в Часовом Яре

    Российские силы уничтожили группировку ВСУ в микрорайоне Западный Часова Яра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В микрорайоне Западный города Часов Яр в Донецкой области ВС РФ успешно ликвидировали группировку ВСУ, что привело к значительным потерям среди украинских войск.

    По данным, предоставленным ТАСС, подразделения Вооруженных сил России ликвидировали группировку Вооруженных сил Украины в микрорайоне Западный города Часов Яр, расположенного в Донецкой народной республике.

    При этом, как пояснили в силовых структурах, украинские войска продолжают предпринимать попытки контратаковать, однако их усилия оказываются безуспешными. ВСУ несут большие потери как в личном составе, так и в технике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал о том, что украинские военные используют живой щит из мирных жителей в Часовом Яре. Российские войска заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте. Также российские войска сковали силы ВСУ в Часовом Яре.

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    6 апреля 2025, 15:30 • Новости дня
    Российские войска приблизились к снабжающей ВСУ Юнаковке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение Басовки позволило российским военным приблизиться к трассе в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение ВСУ в Курской области, рассказали в российских силовых структурах.

    Российские военные освободили населенный пункт Басовка в Сумской области Украины и тем самым приблизились к Юнаковке, передает ТАСС. Информация поступила от российских силовых структур. По словам собеседника агентства, российские бойцы практически вышли на трассу, ведущую в Юнаковку, откуда осуществлялось снабжение Вооруженных сил Украины в Курской области.

    Ранее Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.


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    6 апреля 2025, 08:25 • Новости дня
    ВСУ перебросили молодых бойцов на липцовское направление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ усилили липцовское направление Харьковской области переброской 92-й штурмовой бригады, укомплектованной молодыми украинцами в возрасте от 18 до 24 лет.

    Как передает ТАСС, подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, составленные из украинцев в возрасте от 18 до 24 лет, были переброшены на липцовское направление в Харьковской области. Источники сообщили, что это может объяснять недавнюю активизацию украинских вооруженных сил в этом районе.

    Российские силы, согласно информации от источника, вскрыли и уничтожили самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin, принадлежащую 92-й бригаде. Источник отметил, что ранее российские бойцы уже уничтожили опытных солдат этого формирования, что, возможно, и стало причиной необходимости пополнения рядов бригады молодыми контрактниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные выбили ВСУ с позиций у Липцов, расположенных в Харьковской области, продолжая успешно освобождать населенные пункты. Министерство обороны России сообщало о значительных потерях ВСУ в районах Волчанска и Северска, что является частью продолжающихся операций в данном регионе. Российские войска ранее освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области, укрепляя свои позиции на Украине.

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    6 апреля 2025, 09:35 • Новости дня
    ВСУ потеряли десятки солдат в контратаках под Красноармейском

    ВС РФ уничтожили несколько десятков солдат ВСУ и технику под Красноармейском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе поселков Шевченко и Песчаное ВС РФ сорвали контратаки ВСУ, уничтожив несколько десятков солдат и до 15 единиц западной тяжелой техники.

    Российские силовые структуры сообщили, что в районе поселков Шевченко и Песчаное, расположенных к югу от Красноармейска, были сорваны попытки контратак со стороны ВСУ. Как передает ТАСС, в результате этих действий несколько десятков украинских солдат были уничтожены.

    Помимо людских потерь, ВСУ понесли значительные потери в технике. По данным силовиков, в ходе боевых действий на подступах к поселкам было уничтожено до 15 единиц тяжелой техники западного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские силы не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении. Также сообщалось, что ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о задействовании украинскими войсками женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР, включая Красноармейское и Дзержинское.

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    6 апреля 2025, 07:59 • Новости дня
    ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО России за ночь перехватили 11 украинских беспилотников над Ростовской, Курской и Белгородской областями.

    Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов, пишет РИА «Новости». Из общего числа перехваченных беспилотников восемь были зафиксированы и уничтожены в воздушном пространстве над Ростовской областью, два – над Курской областью, и один – над Белгородской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО России за ночь сбила 49 украинских дронов. Донецк подвергся массированной атаке ударными дронами. Также ПВО уничтожила украинские БПЛА в Ростовской области.

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    6 апреля 2025, 10:50 • Новости дня
    ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области за сутки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская армия обстреляла 11 населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, нанеся 41 артиллерийский удар в течение дня, как сообщили в экстренных службах.

    Украинская армия продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру на левом берегу Днепра в Херсонской области, передает РИА «Новости». В течение дня ВСУ нанесли 26 артиллерийских ударов по различным населенным пунктам, а ночью произошло еще 15 атак. Всего 11 населенных пунктов оказались под обстрелом.

    Представитель экстренных служб сообщил, что обстрелам подверглись Новая Каховка, Любимовка, Каховка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Князе-Григоровка, Алешки, Песчановка, Корсунка, Днепряны и Новая Збурьевка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, трое мирных жителей были ранены в результате обстрела Новой Каховки Вооруженными силами Украины (ВСУ). Также сообщалось, что Вооруженные силы России потопили три катера ВСУ на Днепре. В конце марта ВСУ установили новое разведывательное устройство на берегу Днепра.

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    6 апреля 2025, 09:20 • Новости дня
    Атаки дронов ВСУ помешали жителю Дзержинска похоронить соседа

    Беженец из Дзержинска не смог похоронить соседа и соседку из-за атак дронов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атаки дронов Вооруженных сил Украины в Дзержинске Донецкой Народной Республики помешали беженцу Владимиру Касияну похоронить своего соседа, погибшего в результате обстрела, в течение четырех дней.

    Как сообщает РИА «Новости», беженец из Дзержинска в ДНР Владимир Касиян столкнулся с серьезными трудностями при попытке похоронить своих соседей. Из-за постоянных атак дронов вооруженных сил Украины он не мог похоронить погибшего соседа Сергея в течение четырех дней. «Я хотел зайти в комнату, где он был на кухне. Только за ручку взял – и я засыпанный, там строительный материал, по самую грудь, и нога тут ранена, была разбита полностью», – рассказал Касиян.

    Касиян также упомянул, что соседка Павлина, еще одна жительница Дзержинска, погибла вскоре после Сергея. Он объяснил, что не смог похоронить ее, так как она была убита в результате удара дрона, когда пошла по воду к соседке. «Я услышал сильный хлопок рядом. «Камик» (дрон), упала бомбочка и все», – добавил он, описывая случившееся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском, где активно применялись боевые дроны. Также сообщалось, что ВСУ в Дзержинске обстреляли позиции со своими солдатами. В последние дни ВСУ начали использовать FPV-дроны повышенной дальности.

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    7 апреля 2025, 03:55 • Новости дня
    МИД Мали: Урегулирование с Украиной должно учесть безопасность России

    Министр иностранных дел Мали заявил о поддержке интересов безопасности России

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Мали Абдулай Диоп поддержал инициативы по мирному урегулированию с Украиной, подчеркнув важность учета интересов безопасности России.

    Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп в интервью РИА «Новости» выразил поддержку мирным инициативам между Россией и Украиной, отметив, что в этом процессе необходимо учитывать интересы безопасности Москвы. «Мали и АГС (Альянс государств Сахеля) в целом поддерживают все инициативы, ведущие к миру, но справедливому и прочному миру, миру, учитывающему интересы безопасности России», – заявил Диоп.

    Глава МИД Мали подчеркнул, что мир между Россией и Украиной принесет пользу не только этим странам, но и мировой экономике в целом, включая страны Сахеля. Это облегчит поставки российских и украинских товаров тем, кто в них нуждается. «Мир между Россией и Украиной будет полезен для всего мира, для стабильности, а также для мировой экономики, экономики наших стран, поэтому мы это поддерживаем», – отметил он.

    Министры иностранных дел из Мали, Буркина-Фасо и Нигера недавно посетили Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова, чтобы провести первые консультации между Альянсом государств Сахеля и Россией. Диоп сообщил, что стороны договорились о регулярных консультациях не реже одного раза в год, и следующая встреча пройдет в одной из стран Сахеля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Киев в поддержке террористических группировок в регионе Сахеля. Лавров подчеркнул, что действия Украины дестабилизируют ситуацию в Африке. Глава российского внешнеполитического ведомства сделал это заявление после переговоров с главами Министерств иностранных дел Мали, Нигера и Буркина-Фасо.

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    7 апреля 2025, 05:58 • Новости дня
    Штурмовики уничтожили бронетехнику при освобождении Успеновки в ДНР

    Группировка «Центр» уничтожила 10 единиц бронетехники в боях за Успеновку

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе боев за освобождение Успеновки в ДНР военнослужащие группировки «Центр» уничтожили 10 единиц бронетехники, используя различные тактики для преодоления обороны противника.

    Штурмовики российского соединения «Центр» уничтожили десять единиц бронетехники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе боёв за освобождение населённого пункта Успеновка в Донецкой Народной Республике, передаёт РИА «Новости».

    Министерство обороны России сообщило, что одной из сложностей при операции стало взятие двухэтажного здания школы, использованного противником в качестве укрепления. Российские военнослужащие также столкнулись с необходимостью преодоления прямого участка открытой местности перед Успеновкой и активным использованием ВСУ ударных дронов.

    По данным министерства, украинские силы применяли дроны с новой тактикой, когда дрон, находясь в режиме ожидания на земле, немедленно взлетает и атакует при приближении техники или человека. Для преодоления трудностей открытой местности российские военные использовали мотоциклы и самокаты, позволяющие лучше слышать подлет дронов.

    В одном из эпизодов россияне проникли в тыл ВСУ и заминировали трассу снабжения. Командир мотострелкового батальона Даба Бадмажапов сообщил, что российские силы уничтожили БМП-1 и Hummer, а всего в боях за Успеновку было уничтожено 10 единиц техники.

    Российским штурмовикам удалось зайти в населённый пункт мелкими группами, используя укрытия и лесопосадки. Все действия координировались с помощью беспилотных летательных аппаратов и артиллерии. Министерство обороны России заявило, что 4 апреля Успеновка была освобождена.

    На другом участке фронта в Курской области российская группа вертолетов уничтожила блиндажи с личным составом ВСУ. Министерство обороны России сообщило, что в операции участвовали вертолеты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ми-8ПСГ, которые нанесли удары по заранее определённым координатам.

    В то же время на южнодонецком направлении фронт продвигается со скоростью 1,5-2 км в день, сообщил командир танкового батальона Восточной группировки российских войск с позывным «Алтай». Российские танковые экипажи обеспечивают поддержку мотострелковым подразделениям, нанося удары по позициям ВСУ с высокой точностью благодаря корректировке операторов БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские Вооруженные силы продолжают успешно вести боевые действия против ВСУ в Курской области, уничтожив более 72 тыс. военнослужащих и значительное количество техники. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Басовка в Сумской области, что было подтверждено Минобороны. В микрорайоне Западный города Часов Яр в Донецкой области ВС РФ успешно ликвидировали группировку ВСУ, что привело к значительным потерям среди украинских войск.

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    7 апреля 2025, 07:15 • Новости дня
    Житель Дзержинска помог ВС России освободить город

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Дзержинска в ДНР Роман Давидович содействовал российским военным в освобождении города, обозначив на картах позиции ВСУ, которые окапывались и строили блиндажи вдоль путей и в пустующих домах.

    Житель Дзержинска, Роман Давидович, рассказал, как помог российским военным в освобождении города, сообщает РИА «Новости». Он рассказал, что активно предоставлял информацию о позициях украинских военных, отмечая их расположение на картах. По его словам, украинские военные окапывались и строили блиндажи вдоль дорог, в посадках и в пустых домах.

    Давидович подчеркнул, что, когда российские войска начали входить в город, он изначально не мог поверить в происходящее. Однако вскоре он начал помогать одному из военных, известному под позывным «Голландец», передвигаясь по городу пешком и указывая на выявленные позиции украинских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском, где украинские солдаты обстреляли позиции с собственными сослуживцами, а также начали применять FPV-дроны повышенной дальности.

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    Китай намерен биться с США. Он ответил Дональду Трампу введением 34-процентных пошлин на все американские товары. Хватит ли КНР сил победить в торговой войне? В первую волну Пекину удалось не только найти новые рынки сбыта, но и совершить технологический рывок. Евросоюз уже в панике от ожидания наплыва дешевой китайской продукции. Подробности

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    Трамп послал Макрону «черную метку»

    Приговор суда, перечеркнувший дальнейшую политическую карьеру Марин Ле Пен, обещает принести немало неприятностей ее врагу – президенту Франции Эммануэлю Макрону. Его американский коллега Дональд Трамп решил поучить Евросоюз демократии. Чем настойчивее он это делает, тем лучше для России. Подробности

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    «Если жив, то там классно». Как СВО превращается в семейное дело

    Что заставило 60-летнего слесаря добиваться третьего по счету контракта? Для чего на передовую добровольно ушел отец четырех дочерей? Почему мама, некогда не отпустившая сына в Сирию, одобрила его участие в СВО? Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД побывал на одной из крупнейших электростанций Сибири под Нижневартовском, где встретил работников – ветеранов СВО. Подробности

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    Трамп решил превратить НАТО в свой бизнес-проект

    Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее 5% своего ВВП на оборону, заявил госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Сейчас по этому показателю США уступают Польше, которая среди членов альянса стала лидером по военным расходам. Насколько реализуемо очередное требование Дональда Трампа и на что пойдут дополнительные деньги? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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