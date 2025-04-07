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ОАЭ и Израиль обсудили возобновление перемирия в Газе
Министры ОАЭ и Израиля обсудили перемирие в Газе и освобождение заложников
Министры иностранных дел ОАЭ и Израиля провели встречу, посвященную возобновлению перемирия в секторе Газа и освобождению заложников, находящихся у ХАМАС.
Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян встретился в Абу-Даби с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, передает РИА «Новости». На встрече обсуждалось возобновление перемирия в секторе Газа и освобождение заложников, удерживаемых движением ХАМАС.
Министр ОАЭ подчеркнул, что приоритетом является прекращение огня и освобождение заложников, а также недопущение дальнейшей эскалации конфликта в регионе. Он также призвал обеспечить безопасный и беспрепятственный приток гуманитарной помощи в сектор Газа.
Кроме того, глава МИД ОАЭ отметил необходимость создания политической перспективы для начала переговоров по достижению мира на основе «формулы двух государств». Он подчеркнул важность прекращения экстремизма и роста напряженности в регионе.
Ранее, в ночь на 18 марта, Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились из-за отказа ХАМАС принять американский план по продлению режима прекращения огня и освобождению заложников. Перемирие между Израилем и ХАМАС официально закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за усилий посредников.
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