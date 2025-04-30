  • Новость часаКиев сообщил о заключении сделки по ресурсам с США в ближайшие сутки
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    Какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего
    В Совфеде назвали провокацией действия НАТО по морской блокаде России
    Появились подробности беседы Трампа и Зеленского в Ватикане
    Спецпосланник США Уиткофф назвал Кремль впечатляющим местом
    ВС России при освобождении Нового в ДНР зашли с неожиданного направления
    Агенты СБУ подорвались при сборке СВУ во время подготовки теракта в Ханты-Мансийске
    Песков рассказал о примерах настойчивости Сталина во время войны
    Стало известно, почему затянулся полет импортозамещенного МС-21
    Киев внедрил похожую на игру наградную систему за убийство солдат России
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В мире начинается игра в империи

    Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Крым ляжет в основу новой геополитической реальности

    Новый крымский консенсус способен окончательно разрушить систему международной изоляции России, планомерно выстраиваемую Западом с 2014 года. Признание Крыма зафиксирует приоритет безопасности великих держав над территориальной целостностью государств.

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    11 комментариев
    30 апреля 2025, 16:28 • Новости дня

    Жителя Сочи осудили за передачу данных Украине

    Жителя Сочи осудили на 12 лет за передачу данных Украине о ПВО России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сочи местного жителя признали виновным в передаче сведений о расположении систем противовоздушной обороны украинскому полицейскому, Красноярский краевой суд приговорил его к 12 годам лишения свободы.

    Обвиняемый работал стрелком специализированной группы опорного пункта охраны на железной дороге. В 2023 году он передал фото- и видеоматериалы с мест дислокации российских систем ПВО своему знакомому, являющемуся сотрудником полиции Украины, передает ТАСС.

    У этого друга оказались связи с сотрудниками главного разведывательного управления Украины.

    Суд признал сочинца виновным в государственной измене и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и одному году ограничения свободы после освобождения.

    Ранее в Курске жителя Железногорска осудили на 22 года за государственную измену и участие в террористическом акте.

    29 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

    В интервью журналу The Atlantic президент США сказал, что Украина «очень скоро будет разгромлена», передает ТАСС. «Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза», – заявил он.

    На вопрос о возможности предоставления Украине еще больше вооружений, глава Белого дома ответил, что «это необязательно должно быть оружие». По его словам, это могут быть санкции или банковские операции. «Это может быть оружие посредством санкций. Это может быть оружие при помощи банковских операций. Это может быть множество других видов оружия», – сказал американский лидер.

    Издание The Economist сообщало, что представители военной разведки Украины признали нынешний период конфликта наиболее трудным на сегодняшний день.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

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    29 апреля 2025, 19:15 • Новости дня
    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию

    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию отступлением ВСУ

    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского МИД Сергей Лавров связал призыв Киева к срочному перемирию с тем, что украинские войска вынуждены активно отступать на линии боевого соприкосновения.

    Лавров заявил, что киевские власти изменили свою позицию и начали требовать немедленного перемирия без предварительных условий на фоне отступления Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По его словам, «украинский режим пятится все активнее назад», что и стало причиной смены риторики Киева о переговорах. Лавров отметил, что на фоне ситуации на боевых позициях Киев фактически изменил свою политику на 180 градусов, начав добиваться перемирия как можно скорее.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц, отвергнув предложение президента России Владимира Путина о перемирии на три дня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал невнятную позицию Киева по перемирию на День Победы как явную манипуляцию со стороны украинских властей, а отсутствие реакции Киева и европейских столиц на инициативу российского президента Владимира Путина о перемирии, по мнению Пескова, показало, кто действительно стремится к миру на Украине, а кто предпочитает войну.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    29 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая

    Politico: Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая

    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько европейских лидеров отказались посетить Киев 9 мая по приглашению Украины, пишет издание Politico.

    Как сообщает Politico, европейские лидеры, включая премьера Польши Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера и вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, отклонили приглашение Украины посетить Киев 9 мая, передает РИА «Новости».

    «Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве», – говорится в сообщении издания. Вместо поездки в Киев Туск отправится в Нанси для подписания договора в области безопасности с Макроном. Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло, а Мерц также не планирует поездку в Киев.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая «театром абсурда».

    Сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро планирует посетить Киев 9 мая для участия во встрече глав МИД европейских стран.

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    30 апреля 2025, 10:18 • Новости дня
    Агенты СБУ подорвались при сборке СВУ во время подготовки теракта в Ханты-Мансийске
    Агенты СБУ подорвались при сборке СВУ во время подготовки теракта в Ханты-Мансийске
    @ t.me/su_skr86

    Tекст: Вера Басилая

    В жилом доме Ханты-Мансийска в результате непроизвольного взрыва самодельного устройства во время подготовки теракта пострадали пять человек, включая двоих предполагаемых исполнителей, сообщила ФСБ.

    Федеральная служба безопасности России пресекла действия завербованных украинскими спецслужбами агентов в Ханты-Мансийске, передает ТАСС.

    По данным следственных органов, уроженец Украины и гражданин Белоруссии готовили теракт против военнослужащего добровольческого батальона Минобороны России.

    При сборке самодельного взрывного устройства в многоквартирном доме произошла непроизвольная детонация. В результате взрыва были разрушены две квартиры, пять человек получили травмы различной степени тяжести, включая самих подозреваемых в подготовке преступления.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам приготовления к теракту, покушения на убийство и умышленного уничтожения имущества. СБ Белоруссии и ФСБ России задержали подозреваемых, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Компоненты взрывного устройства были доставлены в Югру гражданином Молдавии на микроавтобусе транзитом через Польшу, Литву и Белоруссию. Согласно данным следствия, детали устройства были замаскированы под аккумуляторный шуруповерт и ароматическую свечу, которые передал агент в Ивано-Франковске.

    Ранее агент СБУ Игнат Кузин признал вину в подрыве автомобиля генерал-лейтенанта Ярослава Москалика и рассказал о своей вербовке спецслужбами Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Украина использует террор для срыва мирных переговоров.

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    29 апреля 2025, 22:46 • Новости дня
    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах

    Двое граждан Украины арестованы за нелегальное голосование в США

    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    В США арестовали двух граждан Украины за незаконное голосование на выборах в 2024 году. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, уточнив, что аресты произвели в сотрудничестве с DOGE Илона Маска.

    Ноэм подчеркнула, что при президентстве Дональда Трампа нарушители американских законов вынуждены будут нести ответственность.

    «При президенте Дональде Трампе, если вы приедете в нашу страну и нарушите наши законы, вы столкнетесь с последствиями», – подчеркнула министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель американской разведки заявил, что внешние силы не пытаются вмешиваться в выборы президента США, но якобы стремятся повлиять на них и ослабить страну.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на заседании клуба «Валдай» в Сочи о категорическом неприятии Россией обвинений американских спецслужб во вмешательстве в выборы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва решительно отвергает подобные обвинения и считает защиту от вмешательства во внутренние дела приоритетом для Кремля.

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    30 апреля 2025, 07:43 • Новости дня
    Bloomberg: Путин отклонил предложение США о прекращении огня
    Bloomberg: Путин отклонил предложение США о прекращении огня
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    На переговорах в Кремле американский спецпосланник Стивен Уиткофф предложил президенту России Владимиру Путину остановить боевые действия, однако Москва сочла такую инициативу неприемлемой, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, предложение Уиткоффа заключалось в прекращении боевых действий между Россией и Украиной на текущих позициях сторон, передает Bloomberg.

    Российский лидер, как указывают западные источники, отклонил инициативу, поскольку она не устраивает Москву.

    В материале отмечается, что Уиткофф провел длительные переговоры с Путиным в Кремле.

    По мнению одного из собеседников агентства, для достижения прогресса в переговорах необходимо личное общение между Путиным и Дональдом Трампом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул важность усиления уверенности граждан в итоговой победе в ходе спецоперации, назвав это долгом страны, а пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине после объявления Москвой перемирия в дни 80-летия Победы.

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    29 апреля 2025, 18:28 • Новости дня
    ВС России в Горнале захватили трофейное оружие стран НАТО

    Российские военные взяли автоматы, пулеметы и винтовки НАТО в Горнале

    Tекст: Евгения Караваева

    Бойцы 22-го мотострелкового полка обнаружили крупную партию западного стрелкового оружия в освобожденном селе Горналь Курской области.

    Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса захватили значительное количество стрелкового оружия западного производства при освобождении села Горналь в Курской области, сообщает РИА «Новости».

    Офицер группировки войск «Север» с позывным «Витязь» рассказал: «В качестве трофеев нашими бойцами было захвачено много стрелкового вооружения противника, производства стран – членов блока НАТО, в частности автоматы, пулеметы и тяжелые снайперские винтовки».

    Видео с демонстрацией трофейного оружия передано в распоряжение редакции агентства. Оружие ранее использовалось украинскими боевиками.

    В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Последним населенным пунктом, освобожденным в регионе, стало село Горналь.

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    30 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    ВС России при освобождении Нового в ДНР зашли с неожиданного направления
    ВС России при освобождении Нового в ДНР зашли с неожиданного направления
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При освобождении населенного пункта Новое в ДНР российские военные зашли с неожиданного для украинских боевиков угла, сообщил командир штурмового подразделения с позывным «Варяг».

    «Противник в своем репертуаре: «птицами» (дронами – прим. ВЗГЛЯД) пытался перекрыть направление. У меня ребята грамотные уже, многие не первый раз в бой идут. Сразу определили, где противник смотрит, где постоянно контролирует, какие лесополосы, какие переходы», – пояснил он, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

    Бойцы ВС России попарно или по три человека подходили к исходному месту, сосредотачиваясь там. В обозначенное время они начали заходить с того направления, где ВСУ их не ожидали.

    Также Минобороны сообщило, что государственный флаг России поднят над освобожденным поселком Новое. В ведомстве указали, что часть украинских военных сложила оружие и сдалась в плен.

    Напомним, в среду ВС России освободили Новое в ДНР.

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    30 апреля 2025, 07:59 • Новости дня
    The Times: Европа не смогла собрать 25 тыс. военных для Украины
    The Times: Европа не смогла собрать 25 тыс. военных для Украины
    @ Laszlo Pinter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские государства сталкиваются с нехваткой людей и средств для формирования миссии численностью даже 25 тыс. военных для отправки на Украину, сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

    Европейские страны не смогут отправить 25 тыс. военных на Украину из-за нехватки ресурсов, передает ТАСС со ссылкой на The Times и собственные источники. Начальник штаба обороны ВС Британии Тони Радакин ранее предлагал направить 64 тыс. военнослужащих после возможной мирной сделки с Россией. Лондон и Париж выразили готовность выделить по 10 тыс. военных каждый.

    На встрече представителей стран Евросоюза 10 апреля была высказана обеспокоенность этими планами. Как отмечают источники, министры обороны заявили: «нет никаких шансов» собрать 64 тыс. солдат, а даже 25 тыс. человек станут пределом совместных усилий. По их подсчетам, с учетом ротации потребуется обеспечить 256 тыс. военнослужащих на два года, что кажется малореальным.

    Эстония и Финляндия выразили опасения, что подобная инициатива ослабит их собственную пограничную оборону. Германия также выступила против, хотя не исключила возможность участия в будущем. Польша, Испания и Италия полностью отказались от отправки своих военных на Украину.

    Вместе с тем Британия и Франция рассматривают вариант отправки военных инструкторов на западную часть Украины. Их задача – размещение сил, однако они не будут находиться вблизи линии фронта, охранять стратегические объекты или заниматься защитой украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении через США требовать от России «обязательств» по Украине, британские военные назвали планы лидера лейбористов Кира Стармера по урегулированию ситуации на Украине политическим театром, а страны Запада предложили направить на Украину миротворческие силы из Азии и Южной Америки.

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    29 апреля 2025, 22:13 • Новости дня
    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину

    Трамп заявил о значительном превосходстве России над Украиной в военной сфере

    Трамп назвал Россию намного большей военной силой, чем Украину
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США подчеркнул крупное военное превосходство России по сравнению с Украиной и выразил стремление завершить конфликт.

    Россия представляет собой очень большую военную силу, в отличие от Украины, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Гленну Беку, передает РИА «Новости».

    «Россия является очень большой военной силой, а Украина – нет», – отметил Трамп.

    Он добавил, что пытается завершить конфликт на Украине, назвав его «очень плохим», и подчеркнул: «И я в действительности заканчиваю его».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий на встрече с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

    Кроме того, Кремль объявил о перемирии по случаю 80-летия Победы – с 7 по 10 мая будут остановлены все боевые действия. По словам Пескова, Москва пока не получила ответа от украинской стороны по поводу присоединения к перемирию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, при этом отметив разногласия с Владимиром Зеленским, а также подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по урегулированию ситуации на Украине, чем это известно общественности, и заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

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    29 апреля 2025, 20:59 • Новости дня
    Пушилин: ВСУ ударили по Горловке из HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о применении украинскими войсками реактивной артиллерии HIMARS при обстреле улицы Пушкинской в Центрально-Городском районе Горловки.

    В результате атаки пострадали 16 человек, включая четырехмесячного ребенка, сообщил Пушилин в Telegram-канале. По его словам, также ранения получили несколько женщин и мужчин разного возраста. Кроме того, пострадали пятеро сотрудников МВД по ДНР.

    Глава региона уточнил, что еще одна женщина пострадала в Калининском районе города вследствие атаки из ствольной артиллерии.

    Напомним, в результате артиллерийского обстрела ВСУ города Горловка в ДНР пострадали пятеро сотрудников полиции и мирные жители, позже число пострадавших выросло до 16 человек.

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    30 апреля 2025, 13:39 • Новости дня
    Киев внедрил похожую на игру наградную систему за убийство солдат России
    Киев внедрил похожую на игру наградную систему за убийство солдат России
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти в Киеве внедрили для ВСУ бонусную систему, где бойцы получают баллы за уничтожение техники и солдат России, которые затем можно обменять на военное снаряжение, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

    Издание Politico со ссылкой на Федорова пишет, что Киев внедрил новую систему поощрений для военнослужащих ВСУ, в рамках которой за уничтожение российских солдат и техники начисляются очки, передает ТАСС.

    По данным издания, в рамках программы Army of Drones bonus бойцы должны загружать видео с подтверждением уничтожения целей. Накопленные очки можно будет обменять на снаряжение и экипировку в специальном онлайн-маркетплейсе Brave 1 Market, который сравнивают с Amazon.

    По информации издания, за убийство солдата России начисляют шесть очков, за повреждение танка – 20, за его уничтожение – 40, уничтожение мобильной ракетной установки оценивается в 50 очков. Для приобретения дрона «Баба-яга» потребуется 43 очка.

    Федоров резюмировал: «Короче говоря, уничтожаешь, получаешь очки, покупаешь на эти очки дрон».

    Ранее спикер МИД Мария Захарова выразила возмущение по поводу предложений иностранцам участвовать в «сафари» на линии фронта на Украине, организованных «69-й разнюхивательной бригадой НАФО» для сбора пожертвований на нужды ВСУ.

    Украинский пленный рассказал, что украинские заключенные вступают в ряды ВСУ ради денежного вознаграждения и обещанной амнистии.


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    30 апреля 2025, 12:40 • Новости дня
    Российские войска освободили Новое в ДНР
    Российские войска освободили Новое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Запад» был освобожден пункт Новое в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям двух механизированных, танковой, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Двуречной, Купянска, Купянска-Узлового, Осиново, Нечволодовки, Каменки в Харьковской области и Кировска в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 220 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники четырех механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны возле Миропольского, Проходов, Могрицы, Юнаковки, Садков и Рясного в Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, три бронемашины, хорватскую РСЗО RAK-SA-12 и семь артиллерийских орудий, в том числе американское 105-мм орудие М119. Уничтожены станция РЭБ и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах Звановки, Дроновки, Северска, Подольского, Веролюбовки и Константиновки в ДНР.

    Потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки  «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, механизированной, пехотной бригад ВСУ, бригад спецназначения и нацгвардии у Новой Полтавки, Новоэкономического, Красноармейска, Ульяновки, Яблоновки, Владимировки и Октябрьского в ДНР.

    Противник при этом потерял до 525 военнослужащих, пять бронемашин и семь артиллерийских орудий, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили наступление вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Поддубного, Зеленого Поля, Богатыря, Комара, Отрадного и Вольного Поля в ДНР.

    Потери противника составили до 175 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Павловки в Запорожской области, Токаревки и Садового в Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, танк и орудие полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области. Днем ранее они освободили Каменку в Харьковской области.

    На прошлой неделе в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в Донецкой народной республике (ДНР) – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка.

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    30 апреля 2025, 07:32 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в планировании терактов в «прямом эфире»

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что власти Киева публично обсуждают подготовку терактов, подрывая любые мирные инициативы.

    В своем Telegram-канале она прокомментировала заявления Владимира Зеленского о выборе так называемых «болевых точек» для давления на Москву, сравнив методы украинских властей с действиями террористических организаций.

    Захарова добавила, что подобные действия Киева подрывают любые попытки урегулирования ситуации на Украине мирным путем. По мнению представителя МИД, заявления и действия Зеленского лишь препятствуют дипломатическому диалогу.

    Ранее Захарова отметила, что власти Киева превратились в террористическую ячейку, получающую иностранное финансирование и вооружение.

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    30 апреля 2025, 15:05 • Новости дня
    Axios: Трамп не просил Зеленского признавать Крым российским

    Axios сообщил о готовности США признать Крым российским вместо Украины

    Axios: Трамп не просил Зеленского признавать Крым российским
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время встречи в Ватикане президент США Дональд Трамп дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не требует от него признания Крыма российским, рассчитывая на решение этого вопроса со стороны США.

    Как передает РИА «Новости», президент США Дональд Трамп во время беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане заявил, что США, а не Украина, признают Крым частью России. Об этом информирует издание Axios со ссылкой на собственные источники.

    В материале отмечается, что Зеленский в ходе встречи повторил нежелание признавать Крым российским. В ответ Трамп подчеркнул, что не требует этого от Украины, а признание полуострова возможно со стороны США.

    Также сообщается, что Зеленский выразил готовность идти на уступки ради завершения конфликта, однако отметил необходимость твердых гарантий безопасности для реализации подобных решений.

    Ранее представитель МИД в Симферополе Артем Березовский заявил, что появление сообщений в западных СМИ о возможном признании российского статуса Крыма связано с желанием западных политтехнологов «прощупать почву».

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что закрепление российского статуса Крыма и Донбасса является обязательным условием для урегулирования ситуации на Украине.

    Между тем в Брюсселе опасаются, что признание Крыма может стать первым шагом к признанию Донбасса и Таврии субъектами РФ, что окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

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