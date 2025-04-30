Жителя Сочи осудили за передачу данных Украине

Жителя Сочи осудили на 12 лет за передачу данных Украине о ПВО России

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемый работал стрелком специализированной группы опорного пункта охраны на железной дороге. В 2023 году он передал фото- и видеоматериалы с мест дислокации российских систем ПВО своему знакомому, являющемуся сотрудником полиции Украины, передает ТАСС.

У этого друга оказались связи с сотрудниками главного разведывательного управления Украины.

Суд признал сочинца виновным в государственной измене и приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и одному году ограничения свободы после освобождения.

Ранее в Курске жителя Железногорска осудили на 22 года за государственную измену и участие в террористическом акте.