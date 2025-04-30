Песков заявил о понимании Путиным тяжелой жизни в приграничных регионах

Песков заявил о приоритете поддержки жителей приграничных регионов России

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Владимиру Путину хорошо известно, какие трудности сейчас переживают жители регионов, граничащих с Украиной, забота об этих людях остается главным приоритетом в работе президента, передает ТАСС.

Песков отметил, что ситуация в регионах, расположенных рядом с Украиной, действительно очень тяжелая, и жители этих территорий сталкиваются со всеми трудностями, связанными со спецоперацией на Украине.

Пресс-секретарь президента также выразил восхищение мужеством и выдержкой жителей приграничных регионов. Он подчеркнул, что героизм этих людей заслуживает самой высокой оценки и признания. По его мнению, все должны понимать значимость того подвига, который проявляют граждане, живущие на границе с Украиной.

Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией.

Президент России Владимир Путин поручил Совету Федерации и правительству проанализировать меры поддержки жителей Курской области и всего приграничья.

На встрече с главами муниципалитетов Путин подчеркнул важность повторной помощи гражданам, вынужденным неоднократно покидать дома из-за боевых действий.

До этого президент распорядился предоставить ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей жителям Курской области, пострадавшим от действий украинских вооруженных формирований.