Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.2 комментария
Песков заявил о понимании Путиным тяжелой жизни в приграничных регионах
Песков заявил о приоритете поддержки жителей приграничных регионов России
Президент России уделяет особое внимание поддержке жителей приграничных с Украиной регионов, которые проявляют настоящий героизм в сложных условиях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на марафоне «Знание. Первые».
По словам Пескова, Владимиру Путину хорошо известно, какие трудности сейчас переживают жители регионов, граничащих с Украиной, забота об этих людях остается главным приоритетом в работе президента, передает ТАСС.
Песков отметил, что ситуация в регионах, расположенных рядом с Украиной, действительно очень тяжелая, и жители этих территорий сталкиваются со всеми трудностями, связанными со спецоперацией на Украине.
Пресс-секретарь президента также выразил восхищение мужеством и выдержкой жителей приграничных регионов. Он подчеркнул, что героизм этих людей заслуживает самой высокой оценки и признания. По его мнению, все должны понимать значимость того подвига, который проявляют граждане, живущие на границе с Украиной.
Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией.
Президент России Владимир Путин поручил Совету Федерации и правительству проанализировать меры поддержки жителей Курской области и всего приграничья.
На встрече с главами муниципалитетов Путин подчеркнул важность повторной помощи гражданам, вынужденным неоднократно покидать дома из-за боевых действий.
До этого президент распорядился предоставить ежемесячные выплаты в размере 65 тыс. рублей жителям Курской области, пострадавшим от действий украинских вооруженных формирований.