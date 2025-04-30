Вице-мэр Краснодара стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Энергетики отвергли официальное объяснение энергокризиса в Европе

Энергетики Анпилогов и Гривач объяснили отключение света играми с зеленой повесткой

Tекст: Татьяна Косолапова

«О таком понятии, как «аномальные атмосферные вибрации», человечество вообще не знало до того, как власти и системные операторы Испании и Португалии не озвучили. Перепад давления, даже резкий, может вызвать исключительно такое природное явление, как ветер», – говорит эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов.



При этом он подчеркивает, что на территории Пиренейского полуострова за последнюю неделю не было зарегистрировано тайфунов, ураганов и других проявлений чрезвычайно сильного ветра. Кроме того, линии электропередач изначально проектируются с расчетом на устойчивость к сильному ветру.

«С точки зрения здравого смысла я отметаю такого рода объяснение. Считаю, оно скрывает гораздо более серьезные проблемы, в которых системные операторы и правительства обеих стран постеснялись признаться. С другой стороны, были озвучены данные о выпадении генерирующей мощности. В частности, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Пиренейский полуостров потерял единовременно около 15 гигаватт генерации», – рассуждает собеседник.

Он обращает внимание на то, что объединенная система Испании и Португалии составляет около 110 гигаватт. Соответственно, по подсчетам эксперта было потеряно 10–15% генерации. При этом нужно понимать, что в действительности не вся установленная мощность используется. Существует резервирование мощности, которое в нужный момент и спасает при подобного рода ситуациях.

«Если действительно было потеряно всего лишь от 10% до 15% генерирующих мощностей, то в нормальной сбалансированной энергосистеме всегда находилась бы резервная мощность, которая бы легко подхватила такое выпадение генерации и обеспечила устойчивость энергосистемы. Не было бы блэкаута за счет того, что резервные мощности, которые обычно представляют собой тепловые станции, которые могут быстро выдать электроэнергию в сеть, в отличие, например, от атомных станций или тепловых блоков на угле. Либо это гидроэлектростанции, которые также есть в Испании», – объясняет Анпилогов.

По словам эксперта, недавно Португалия и Испания с гордостью отрапортовали, что их объединенная энергетическая система получила около 60% генерации исключительно за счет солнечной, и это действительно очень высокий процент. Однако в действительности это было бы предметом гордости только в том случае, если бы национальные энергосистемы этих двух стран обеспечивали устойчивость. Эта генерация оказывает решающее воздействие на баланс производства электроэнергии, и если бы ее можно было чем-то «подпереть», например, традиционной тепловой, атомной и гидроэлектрогенерацией, то данной ситуации не произошло бы.

Судя по всему, были приняты какие-то решения, которые пока никто не хочет озвучивать, по которым вот эти все тепловые станции и так далее были, возможно, выведены в какой-то холодный резерв. Возможно, на них не были произведены закупки природного газа, которые могли бы быть использованы для подхвата генерации. Вероятнее всего произошла классическая ситуация, когда резкий провал генерации, который невозможно компенсировать, приводит к рассинхронизации сети.

Рассинхронизация означает падение частоты генерации, тех самых 50 Гц, которые есть в сети, продолжает специалист. И в момент, когда эта частота в сети падает ниже критической отметки, это обычно 49 Гц, начинают медленнее работать различные насосы, оборудование начинает выходить из строя или переходить за предельные режимы. В результате автоматика просто отключает станции и делает это веером (одну за другой), без участия человека.

«То есть достаточно, чтобы действительно выпали 15 гигаватт, ушла частота ниже критического предела и после этого дальше уже автоматика сама отключает оставшуюся генерацию. И происходит блэкаут, после чего уже приходится часами, иногда даже сутками подключать потребителей, разгонять генерацию и выходить опять на нормальные параметры работы энергосистемы», – делится Анпилогов.

Эксперт в сфере энергетики Алексей Гривач также отметил, что объяснение оператора Португалии о том, что в данной ситуации виновато «редкое атмосферное явление», крайне сомнительно. Однако он также склоняется к тому, что данная ситуация в странах не произошла, если бы имелись энергетические резервы.

«Европейская энергосистема с каждым годом становится все более разбалансированной и чувствительной к погодным явлениям из-за роста доли нестабильных возобновляемых в выработке и отсутствия нормального и достаточного резервирования. Ребята заигрались в азартные игры с зеленой повесткой», – заключил специалист.

Сразу несколько стран Европы – Испания и Португалия – 28 апреля остались без света. Отключение длилось несколько часов и вызвало значительные перебои в работе инфраструктуры в странах. Это нарушило работу общественного транспорта и железных дорог. К утру следующего дня энергоснабжение удалось восстановить, однако режим чрезвычайной ситуации сохранился еще на время.

По некоторым данным, крах испанской энергосистемы вызван автоматическим разъединением энергосетей страны с Францией. Португальский оператор в блэкауте винит «редкое атмосферное явление», а именно экстремальные колебания температуры во внутренних районах Испании. Власти Испании решили провести расследование на предмет того, являлось ли отключение электроэнергии актом компьютерного саботажа.