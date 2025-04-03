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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский пойдет на выборы, только если выбора не будет

    Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными.

    24 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    3 апреля 2025, 11:19 • Новости дня

    ВСУ усилили войска у Часова Яра

    Украинская армия перебросила боеспособные соединения к Часову Яру

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные усилили свое присутствие у Часова Яра, перебросив туда наиболее подготовленные соединения, с акцентом на подразделения БПЛА.

    Украинские войска наращивают силы на часовоярском направлении, передает ТАСС. По данным российских силовиков, ВСУ концентрируют наиболее боеспособные и подготовленные соединения в этом районе. В силовых структурах уточнили, что акцент сделан на подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал, что украинские военные использовали живой щит из мирных жителей в Часовом Яре. В феврале 2025 года ВС России заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте. Также российские войска сковали силы ВСУ в Часовом Яре, что затруднило действия украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал, что украинские военные использовали живой щит из мирных жителей в Часовом Яре. В феврале 2025 года ВС России заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте. Также российские войска сковали силы ВСУ в Часовом Яре, что затруднило действия украинских военных.

    2 апреля 2025, 13:25 • Новости дня
    Кремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
    Кремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, однако украинская сторона не демонстрирует желания следовать этому курсу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Владимир Путин открыт к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Российский лидер остается приверженным поиску путей разрешения ситуации через политико-дипломатические методы.

    Песков подчеркнул, что Россия по договоренности с американской стороной присоединилась к временному мораторию на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Это решение было представлено как доказательство стремления России к мирному разрешению конфликта.

    Однако, как отметил Песков, Кремль фиксирует «абсолютное нежелание киевского режима» участвовать в таких переговорах. Украинская сторона, по его словам, не проявляет готовности идти по мирному пути разрешения конфликта.

    Ранее Песков заявил, что США пока не отреагировали на удары ВСУ по российским энергообъектам, несмотря на передачу списка нарушений.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

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    2 апреля 2025, 23:08 • Новости дня
    На Украине подтвердили службу генералов из США и Канады в генштабе ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-депутат Украины, описывая события, связанные попыткой СБУ задержать Валерия Залужного, занимавшего на тот момент пост командующего украинским войсками., подтвердил, что более 30 западных высокопоставленных военных участвовали в работе Генштаба ВСУ в Киеве.

    На Украине подтвердили участие западных военных в совещании Генштаба ВСУ в Киеве, сообщило издание «Страна». Борислав Береза, бывший депутат Верховной рады рассказал о попытке ареста главнокомандующего Валерия Залужного спецназом СБУ в 2023 году.

    Береза отметил, что инцидент произошел в центре Киева, когда спецназ штурмовал здание, где находились помимо украинских военных более 30 представителей НАТО и европейских военных. «Это происходило у них на глазах», – сообщил экс-депутат. Он добавил, что для защиты Генштаба был привлечен военный спецназ.

    Береза также сообщил, что Залужный лично вышел к спецназу СБУ, подчеркнув присутствие западных высокопоставленных военных в качестве свидетелей действий СБУ. «Вы понимаете, что сейчас будет? Здесь внутри есть американские, европейские, канадские военные, которые все это наблюдают. Некоторые из них – четырехзвездные генералы», – привел Береза слова, якобы сказанные Залужным.

    Позже из офиса президента позвонили с извинениями и попросили «замять ситуацию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный занял первое место в рейтинге доверия среди украинцев с уровнем доверия в 62%. Спецназ Службы безопасности Украины в 2023 году штурмовал здание Генштаба для ареста Валерия Залужного, который тогда занимал должность главкома ВСУ.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

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    2 апреля 2025, 12:26 • Новости дня
    Минобороны заявило о двух новых атаках Украины на энергетические объекты России
    Минобороны заявило о двух новых атаках Украины на энергетические объекты России
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия нанесла два удара по энергетической инфраструктуре в Курской области, что привело к отключению электроснабжения более 1,5 тыс. потребителей в регионе, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетические объекты в Курской области. В результате атаки беспилотного летательного аппарата на подстанцию 110 кВ в районе населенного пункта Клюква произошло отключение трансформатора, что привело к прекращению электроснабжения более 1,2 тыс. бытовых потребителей.

    Второй удар был нанесен через час, в результате обстрела украинскими военными другого энергообъекта в Курском районе был поврежден провод на высоковольтной линии 6 кВ. Это оставило без света еще более 300 бытовых потребителей.

    В Минобороны подчеркнули, что представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, заявляли о соблюдении ограничений на удары по энергетическим объектам России. Однако ВСУ, несмотря на эти заявления, продолжают планомерно атаковать российскую энергетическую инфраструктуру с использованием беспилотников и артиллерии.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что список атакованных Украиной объектов Россия направила в США и ООН.

    На совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    На прошлой неделе ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области с использованием американских РСЗО HIMARS, в результате чего объект был фактически уничтожен.

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    3 апреля 2025, 06:44 • Новости дня
    ВСУ доставили военные грузы на ТЭЦ в Харькове

    ВСУ свозили военные грузы на склады ТЭЦ Харькова, ограничив доступ работникам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харькове на протяжении трех дней украинские военные свозят оружие на территорию одной из тепловых электростанций, ограничивая доступ сотрудников к ангару с грузом, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, вооруженные силы Украины в течение последних трех дней транспортировали военные грузы в складские помещения одной из теплоэлектростанций в Харькове,этом сообщает ТАСС. Марочко добавил, что подвоз груза осуществлялся в ночное время с привлечением автоинспекции и специальных служб.

    Работникам электростанции было запрещено перемещаться по территории во время разгрузочных работ. Также доступ в промышленные зоны, где расположены ангары с военными грузами, был закрыт на постоянной основе.

    По словам Марочко, вокруг этих складов была организована круглосуточная военизированная охрана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов беспилотных летательных аппаратов на купянском участке. После трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские военные покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов.

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    3 апреля 2025, 01:15 • Новости дня
    Глава Пентагона решил пропустить встречу по Украине в формате «Рамштайн»

    Министр обороны США Хегсет решил пропустить встречу коалиции по поддержке Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет впервые не примет участия во встрече формата «Рамштайн» международной коалиции по военной помощи Украине, которая пройдет 11 апреля в Брюсселе.

    Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие в запланированной на 11 апреля встрече международной коалиции по предоставлению военной помощи Украине.

    Как сообщает Defense News, это будет первый случай, когда подобное заседание пройдет без присутствия главы Пентагона.

    Ожидается, что США не будут представлены на мероприятии высокопоставленными представителями Министерства обороны, ни в очном формате, ни дистанционно.

    Такое решение США вызывает обеспокоенность среди союзников, особенно на фоне изменения приоритетов американской администрации в отношении поддержки Киева.

    На предыдущем заседании в феврале Хегсет настоятельно призвал европейские страны брать на себя больше ответственности за свою оборону, а также исключил возможность вступления Украины в НАТО до принятия окончательного решения Белым домом.

    Отказ от участия США в предстоящей встрече может ограничить доступ других стран коалиции к важной американской разведывательной информации и аналитике о текущей ситуации на Украине.

    В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала эту новость. В своем телеграм-канале она написала: «Экипаж прощается и желает хорошего полета», подразумевая, что отсутствие участия США может оказаться значимым для хода встречи и дальнейшего развития событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США поручил подготовить план по сокращению военного бюджета на 50 млрд долларов ежегодно. При этом  Вашингтон самоустраняется от поддержки Украины, что ведет к усилению исторической конкуренции между Британией, Германией и Францией в отсутствии консолидированного европейского блока.

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    3 апреля 2025, 03:33 • Новости дня
    Курская область почти полностью освобождена от украинских боевиков

    Курская область освобождена от украинских боевиков, заявили в миссии РФ при ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

    По информации, переданной РИА «Новости», первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что почти вся территория Курской области вновь находится под контролем России. Это произошло после попытки террористического вторжения украинских боевиков в этот регион. Полянский уточнил, что российская армия начала масштабную операцию восьмого марта, что позволило проникнуть глубоко в тыл украинских войск и заставить противника к поспешному отступлению.

    Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что операция в Курской области будет завершена полным разгромом противника. Согласно его словам, более 86% площади, ранее занятой ВСУ, было освобождено. Президент России Владимир Путин отметил, что бойцы 810-й бригады пересекли границу России и вышли на территорию противника.

    В Курской области, как и в Белгородской и Брянской, действует режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности. Это произошло после того, как подразделения украинской армии попытались захватить территорию Курской области 6 августа 2024 года. Однако их продвижение было остановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, а также отразили две контратаки противника.

    Также сообщалось, что в результате боевых действий у Горналя, Гуево и Олешни формирования ВСУ понесли значительные потери.

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский анонсировал неформальное заседание Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» для обсуждения провокаций в Буче и преступлений киевских властей в Курской области.

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    2 апреля 2025, 22:39 • Новости дня
    ВС России выбили ВСУ из села Веселое в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы взяли под контроль село Веселое в ДНР, прорвав последнюю линию обороны ВСУ, сообщили военкоры.

    Подразделения 5-й танковой бригады 36-й общевойсковой армии Вооруженных сил России освободили село Веселое на Новопавловском направлении в Донецкой народной республике, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Воин DV».

    Сообщается, что российские войска зачистили более 200 строений. ВСУ потеряли более 70 человек, три единицы бронетехники и восемь автомобилей военного назначения.

    Сейчас бойцы группировки «Восток» закрепляются на занятых позициях. Военблогер Юрий Подоляка заявил, что в результате боев за Веселое была окончательно прорвана последняя линия обороны ВСУ на этом направлении, что позволило российским войскам закрепиться на новой линии фронта.

    Владимир Рогов сообщил, что ВС России  вошли на южные окраины села Веселое, начав бои за его освобождение, на стыке границ Запорожской области, ДНР и Днепропетровской области Украины. Кроме того, российские войска успешно продвинулись на Великоновоселковском направлении.

    Российские войска успешно преодолели первую линию обороны украинской армии у села Богатырь на западе Донецкой народной республики.

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    2 апреля 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров заявил о решимости России устранить первопричины конфликта на Украине

    Лавров: Россия будет добиваться устранения первопричин конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин украинского конфликта. Он отметил, что этот конфликт был целенаправленно создан западными кураторами режима в Киеве, который пришел к власти в результате антиконституционного переворота, передает ТАСС.

    Российский министр отметил, что соответствующая информация была предоставлена вьетнамской стороне.

    Ранее Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, однако украинская сторона не демонстрирует желания следовать этому курсу.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

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    3 апреля 2025, 00:20 • Новости дня
    Трамп заявил о сотрудничестве России и Украины с США по урегулированию

    Трамп отметил хорошее сотрудничество Москвы и Киева с США в урегулировании конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул важность остановки конфликта на Украине, несмотря на хорошее сотрудничество с Россией и Украиной, и выразил обеспокоенность масштабами потерь.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты наблюдают «хорошее сотрудничество» со стороны России и Украины в рамках урегулирования продолжающегося конфликта, передает РИА «Новости». В своем выступлении в Белом доме Трамп подчеркнул, что, несмотря на это, конфликт необходимо остановить, называя его «вопросом человечности».

    Трамп также отметил, что если бы он был президентом ранее, то конфликт на Украине никогда не начался бы. Он выразил обеспокоенность по поводу масштабов потерь на поле боя, указав, что «ежедневно гибнут тысячи людей». По его словам, это касается как русских, так и украинцев, и подчеркивает необходимость скорейшего прекращения боевых действий.

    Эта позиция президента США отражает усилия Вашингтона по достижению урегулирования и стабильности в регионе, несмотря на текущие вызовы и сложные взаимоотношения между вовлеченными сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел опрос о значении нормализации отношений между Россией и США.

    Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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    2 апреля 2025, 14:06 • Новости дня
    ВС России поразили предприятие по сборке БПЛА и центр подготовки операторов
    ВС России поразили предприятие по сборке БПЛА и центр подготовки операторов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию по сборке беспилотников и центру подготовки операторов БПЛА, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты две американские управляемые авиабомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» и 177 беспилотников, в том числе 94 над территорией России.

    С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49 424 беспилотника, 601 ЗРК, 22 632 танка и других бронемашин, 1533 боевые машины РСЗО, 23 172 орудия полевой артиллерии и минометов, 33 592 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне Вооруженные силы России поразили военный аэродром ВСУ и цеха производства БПЛА.

    В среду сообщалось, что российские войска нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курском приграничье.

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    2 апреля 2025, 14:35 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 1,2 тыс. военнослужащих и десятки единиц техники

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска нанесли значительный урон украинским военным подразделениям в различных регионах, ВСУ за сутки потеряли более 1,2 тыс. военнослужащих.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны около Проходов, Турьи, Малой Рыбицы, Петрушевки, Михайловского, Великого Прикола и Миропольского в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 95 военнослужащих, бронетранспортер, две бронемашины и орудие полевой артиллерии.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Андреевки, Каменки в Харьковской области, Кировска, Дробышево, Ямполя и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113 и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ и бригады теробороны в районах Верхнекаменского, Старой Николаевки, Северска, Александро-Калиново, Белокузьминовки, Новооленовки, Новой Полтавки и Константиновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 285 военнослужащих, танк, машину пехоты, американский бронетранспортер М113 и 105-мм гаубицу М101, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады нацгвардии и отряда спецназначения «Омега» рядом с Удачным, Котлино, Муравкой, Гришино, Красноармейском, Новосергеевкой, Песчаным, Петровским и Белицким в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и морской пехоты у Разлива, Зеленого Поля, Запорожья, Воскресенки, Вольного Поля в ДНР и Темировки в Запорожской области.

    Противник потерял более 110 военнослужащих, бронемашину, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ, отчитались в Минобороны.

    А подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные позиции, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Тягинки, Бургунки, Никольского, Антоновки и Днепровского в Херсонской области.

    Уничтожены до 60 военнослужащих, станция РЭБ и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    В Минобороны также сообщили, что за минувшие сутки ВС России поразили предприятие по сборке БПЛА и центр подготовки операторов.

    За минувшие сутки ВС России поразили три соединения Украины на Белгородском направлении.

    В среду сообщалось, что российские войска нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курском приграничье.

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    3 апреля 2025, 00:42 • Новости дня
    Украинские войска атаковали ДНР семь раз за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Территория ДНР подверглась семи обстрелам со стороны украинских войск за последние сутки, в результате чего пострадали четыре мирных жителя, включая подростка, сообщили власти республики.

    Украинские войска семь раз обстреляли территорию ДНР за последние сутки, передает РИА «Новости». Все атаки пришлись на горловское направление. В результате обстрелов пострадали четыре мирных жителя, включая подростка.

    Сутками ранее было зафиксировано десять обстрелов.

    Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте в связи с обстрелом ВСУ энергообъектов в Курской области. Кроме того ведется следствие по факту удара украинского беспилотника по автобусу с мирными жителями в Горловке.


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    2 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Суды России вынесли приговоры 579 украинским военным

    Суды России вынесли приговорв 579 украинским военным

    Tекст: Вера Басилая

    Суды России вынесли приговоры 579 военным ВСУ, в числе которых 98 командиров и около 200 членов нацформирований, заявил генпрокурор Игорь Краснов в Совете Федерации.

    В России вынесены приговоры 579 командирам ВСУ и членам националистических формирований. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в Совете Федерации. Он отметил, что из общего числа осужденных 98 человек являются командирами подразделений, а порядка 200 – членами националистических формирований, передает ТАСС.

    Краснов подчеркнул, что задача Генпрокуратуры России – выявление и привлечение к ответственности всех, кто совершил преступления против граждан на территории страны, включая вторгшихся в Курскую область. Генпрокурор выразил уверенность в том, что рано или поздно все виновные понесут наказание.

    Также Краснов сообщил, что возбуждено более 6 тыс. уголовных дел по фактам применения ВСУ запрещенных методов ведения войны. Под следствием находятся 1200 человек, среди которых есть действующие и бывшие представители высшего политического и военного руководства Украины, включая начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывшего председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.

    Ранее в Южном окружном военном суде назначили 23 участникам украинского террористического и запрещенного нацбата «Азов» лишение свободы на срок от 13 до 23 лет колонии строгого режима.

    Украинским военнослужащим Дмитрию Пиляю и Александру Середе вынесли приговор по статье о терроризме и назначили 31 год лишения свободы на двоих.

    Генпрокуратура сообщила, что российские суды заочно вынесли приговоры более 50 иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне ВСУ в 2024 году.

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    2 апреля 2025, 12:23 • Новости дня
    ФССП приостановила взыскание на 169 млрд рублей с участников спецоперации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Федеральная служба судебных приставов поставила на паузу взыскание с участников специальной военной операции на общую сумму свыше 169 млрд рублей, сообщил директор ФССП и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

    С начала 2022 года приостановлено почти 2 млн исполнительных производств в отношении участников СВО, сказал Аристов, передает ТАСС.

    Кроме того, прекращено 29,9 тыс. исполнительных производств по кредитам на сумму более 5,2 млрд рублей в отношении военнослужащих, 3,7 тыс. исполнительных производств на сумму 354 млн рублей в отношении супругов военнослужащих.

    В феврале ФССП вскрыла почти 60 тыс. нарушений среди коллекторских агентств и банков.

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    2 апреля 2025, 13:00 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в Курском приграничье

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Варачино, Владимировки, Водолаг, Журавки, Запселья, Локни, Мирополья, Могрицы, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены два пункта управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 570 военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера, 2242 бронемашины, 2591 автомобиль, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось, что ВСУ предприняли две неудачные контратаки в Курском приграничье.

    В среду российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области.

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