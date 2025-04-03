Украинская армия перебросила боеспособные соединения к Часову Яру

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска наращивают силы на часовоярском направлении, передает ТАСС. По данным российских силовиков, ВСУ концентрируют наиболее боеспособные и подготовленные соединения в этом районе. В силовых структурах уточнили, что акцент сделан на подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал, что украинские военные использовали живой щит из мирных жителей в Часовом Яре. В феврале 2025 года ВС России заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте. Также российские войска сковали силы ВСУ в Часовом Яре, что затруднило действия украинских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал, что украинские военные использовали живой щит из мирных жителей в Часовом Яре. В феврале 2025 года ВС России заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте. Также российские войска сковали силы ВСУ в Часовом Яре, что затруднило действия украинских военных.