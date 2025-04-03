Подготовка к выборам означает, что ЗЕ-команда допускает такую возможность, но не говорит об окончательном согласии на них Зеленского. Он даст добро на начало избирательного процесса только в том случае, если на 100% будет уверен в своей победе.0 комментариев
FT: Запад обсуждает развертывание сил НАТО на Украине
Коалиция западных стран обсуждала возможность использования структур НАТО для развертывания сил на Украине, пишет Financial Times.
По данным издания, западные страны обсуждали планы по использованию командно-контрольных структур НАТО для развертывания так называемых «сил заверения» на Украине, передает РИА «Новости».
Эти силы смогут использовать общие разведывательные и наблюдательные возможности НАТО.
Согласно информации газеты, обсуждение проходило под руководством Франции и Великобритании. В переговорах принимал участие генсек НАТО Марк Рютте, который отправлял на технические встречи высокопоставленных должностных лиц.
Однако некоторые члены коалиции выразили сдержанность в отношении этой инициативы, поскольку она рассматривается как способ косвенного участия США и получения их поддержки.
Один из чиновников отметил, что НАТО остается единственным вариантом для командования и управления, если планируется размещение сил различных стран на Украине.
Чиновники сообщили FT, что это предложение является лишь одним из нескольких рассматриваемых вариантов и может измениться до достижения окончательного соглашения.
Ранее европейские дипломаты выразили беспокойство по поводу вероятного сближения США с Россией, которое может подорвать основы НАТО, несмотря на отсутствие конкретных решений со стороны Вашингтона. В НАТО тем временем приостановили обсуждение пересмотра отношений с Россией.