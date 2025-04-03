FT: Запад обсуждает развертывание сил НАТО на Украине

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, западные страны обсуждали планы по использованию командно-контрольных структур НАТО для развертывания так называемых «сил заверения» на Украине, передает РИА «Новости».

Эти силы смогут использовать общие разведывательные и наблюдательные возможности НАТО.

Согласно информации газеты, обсуждение проходило под руководством Франции и Великобритании. В переговорах принимал участие генсек НАТО Марк Рютте, который отправлял на технические встречи высокопоставленных должностных лиц.

Однако некоторые члены коалиции выразили сдержанность в отношении этой инициативы, поскольку она рассматривается как способ косвенного участия США и получения их поддержки.

Один из чиновников отметил, что НАТО остается единственным вариантом для командования и управления, если планируется размещение сил различных стран на Украине.

Чиновники сообщили FT, что это предложение является лишь одним из нескольких рассматриваемых вариантов и может измениться до достижения окончательного соглашения.

Ранее европейские дипломаты выразили беспокойство по поводу вероятного сближения США с Россией, которое может подорвать основы НАТО, несмотря на отсутствие конкретных решений со стороны Вашингтона. В НАТО тем временем приостановили обсуждение пересмотра отношений с Россией.