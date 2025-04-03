Funke: Пошлины США на автомобили приведут к переносу производств из Германии

Funke: Пошлины Трампа на автомобили приведут к переносу производства из Германии в США

Tекст: Мария Иванова

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт автомобилей могут серьезно повлиять на немецкую автомобильную промышленность, сообщает ТАСС\

По словам Фердинанда Дуденхеффера, ведущего эксперта в области автопрома и директора Центра автомобильных исследований (CAR), это приведет к переносу производства немецкими автоконцернами в США и сокращению рабочих мест в Германии. Дуденхёффер предсказывает, что из нынешних 780 тыс. работников в немецкой автопромышленности, вскоре могут остаться только 500 тысяч.

Кроме очевидных убытков для автопроизводителей и поставщиков комплектующих, Дуденхеффер указал на значительное влияние пошлин на компании, такие как Porsche, которая продает до 40% своих автомобилей в США. Отсутствие собственного завода в США заставит компанию продавать автомобили с большими скидками, что приведет к сокращению прибыли. В то же время, для Volkswagen более значимым остается китайский рынок, а BMW уже активно производит в США внедорожники для экспорта в Китай.

Трамп объявил о введении США 25-процентных пошлин на все импортируемые автомобили, начиная с 3 апреля. Этими мерами он надеется защитить американскую промышленность, однако Дуденхеффер считает, что для Германии Трамп становится более серьезным экономическим противником, чем Россия. Действия США могут вызвать ответные меры, такие как введение Китаем пошлин на автомобили, что негативно отразится на компаниях, таких как BMW.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Индии и еще нескольких десятков стран, а также на импортируемые в США легковые автомобили и автозапчасти.

Китай выступил против повышения пошлин на свои товары со стороны США и пообещал принять ответные меры для защиты своих интересов и прав.

Медлу тем мировые цены на нефть в четверг снизились более чем на два процента после объявления президентом США Дональдом Трампом о введении «взаимных импортных пошлин».