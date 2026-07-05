Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на украинцев, как на быдло. И историческая память об этом никуда не делась и не денется.3 комментария
Станцию метро Москвы «Серп и Молот» временно закрыли
На станции столичного метрополитена «Серп и Молот» МЦД-4 временно перестанут останавливаться поезда, предупредил департамент транспорта города.
«С 6 июля поезда временно не будут останавливаться на станции «Серп и Молот», – сообщил департамент в Max.
Горожанам рекомендовали заранее перестроить свои привычные маршруты. В качестве удобной альтернативы пассажирам предлагается использовать соседние станции: «Римскую», «Площадь Ильича» или «Москву-Товарную».
В феврале прорыв трубы подтопил платформу станции МЦД-4 Нижегородская. В январе из-за проседания платформы поезда МЦК проходили станцию Нижегородская без остановок.