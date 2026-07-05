Станцию метро Москвы «Серп и Молот» временно закрыли

Суд вынес приговор по делу о покушении на Симоньян

Фигуранты дела о покушении на Маргариту Симоньян получили до 25 лет колонии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян приговорены к срокам от шести до 25 лет лишения свободы, передает ТАСС. Наибольший срок получил механик автосервиса Михаил Балашов.

Суд назначил Балашову наказание в виде лишения свободы на 25 лет: первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Другой фигурант, Егор Савельев, ранее судимый за покушение на убийство, получил 15 лет колонии и штраф 800 тыс. рублей.

Всего по делу о покушении на Симоньян проходят 12 человек. Поскольку на момент совершения преступления некоторые из них были несовершеннолетними, судебный процесс проходил в закрытом режиме. В ходе прений государственное обвинение просило назначить подсудимым до 25 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело о покушении на журналисток поступило в военный суд Москвы.

Обвиняемые согласились совершить данное преступление за 50 тысяч долларов.

Ранее в материалах расследования появились трое несовершеннолетних фигурантов.