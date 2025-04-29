«Волонтеры Победы» провели всероссийский урок ко Дню Победы

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» организовало урок «День Победы» в учебных заведениях ряда регионов России и на общественных пространствах. Добровольцы рассказали о стратегических операциях 1945 года, о хронологии событий апреля-мая и подвигах Героев, приблизивших Победу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В Ивановской области урок был проведен для младших школьников, которым подробно рассказали о событиях 9 мая 1945 года и значении Берлинской наступательной операции как ключевого этапа разгрома нацистской Германии.

«Этот урок – не просто рассказ о прошлом. Это урок жизни, мужества, добра и безграничной любви к Родине. Ребята смогли глубже осознать, как важно помнить героизм наших предков и передавать эту память будущим поколениям», – рассказал преподаватель из школы села Мугреевский.

В Ставропольском крае мероприятие прошло в 7В классе школы №9 села Нины. Ученикам рассказали о значении Дня Победы, ключевых событиях войны и важности сохранения памяти о подвигах защитников страны. Школьники активно участвовали в обсуждении и делились своими мыслями.

В Новосибирской области просветительское мероприятие прошло для восьмиклассников. Ребятам рассказали о трудовых подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны. В Башкортостане в преддверии 80-летия Победы добровольцы провели урок, на котором участники вспоминали события войны и знакомились с героизмом как фронтовиков, так и тружеников тыла.

Такие уроки состоялись также в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Крыму, Карелии, Воронежской области и других регионах.