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    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

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    29 апреля 2025, 19:38 • Новости дня

    «Волонтеры Победы» провели всероссийский урок ко Дню Победы

    В преддверии 9 мая добровольцы из движения «Волонтеры Победы» провели просветительские уроки о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны в школах разных регионов страны.

    Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» организовало урок «День Победы» в учебных заведениях ряда регионов России и на общественных пространствах. Добровольцы рассказали о стратегических операциях 1945 года, о хронологии событий апреля-мая и подвигах Героев, приблизивших Победу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В Ивановской области урок был проведен для младших школьников, которым подробно рассказали о событиях 9 мая 1945 года и значении Берлинской наступательной операции как ключевого этапа разгрома нацистской Германии.

    «Этот урок – не просто рассказ о прошлом. Это урок жизни, мужества, добра и безграничной любви к Родине. Ребята смогли глубже осознать, как важно помнить героизм наших предков и передавать эту память будущим поколениям», – рассказал преподаватель из школы села Мугреевский.

    В Ставропольском крае мероприятие прошло в 7В классе школы №9 села Нины. Ученикам рассказали о значении Дня Победы, ключевых событиях войны и важности сохранения памяти о подвигах защитников страны. Школьники активно участвовали в обсуждении и делились своими мыслями.

    В Новосибирской области просветительское мероприятие прошло для восьмиклассников. Ребятам рассказали о трудовых подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны. В Башкортостане в преддверии 80-летия Победы добровольцы провели урок, на котором участники вспоминали события войны и знакомились с героизмом как фронтовиков, так и тружеников тыла.

    Такие уроки состоялись также в Москве, Ханты-Мансийском автономном округе, Крыму, Карелии, Воронежской области и других регионах.

    28 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

    Путин объявил перемирие с 8 по 11 мая в честь юбилея Победы

    Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на зеркальные шаги Киева, говорится в заявлении президента России Владимира Путина.

    «Из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Перемирие объявлено по решению президента России, верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

    В сообщении подчеркивается, что Россия считает необходимым, чтобы украинская сторона также последовала этому примеру. В случае нарушения объявленного перемирия с украинской стороны Вооруженные силы России готовы дать адекватный и эффективный ответ.

    «Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», – также указывается в сообщении.

    Прошлое перемирие было объявлено на Пасху, 20 апреля.

    По итогам перемирия в России отметили, что несмотря на значительное снижение интенсивности боевых действий, ВСУ все же несколько тысяч раз нарушили «режим тишины».

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    29 апреля 2025, 07:29 • Новости дня
    Аргентина раскрыла досье на сбежавших после войны нацистов

    Правительство Аргентины опубликовало архивы разведки о нацистах-эмигрантах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Аргентинские власти предоставили открытый доступ к архивам, в которых содержатся сведения о судьбах нацистов, скрывшихся в стране после Второй мировой войны.

    Правительство Аргентины опубликовало рассекреченный архив документов о нацистских преступниках, скрывавшихся в стране после Второй мировой войны, передает ТАСС. Среди материалов значится досье на Йозефа Менгеле, известного экспериментацией над заключенными концлагерей, а также сведения о других военных преступниках, включая Адольфа Эйхмана, Эдварда Рошмана и Вальтера Кучмана.

    Всего опубликовано более 1850 документов, объединенных в семь отдельных досье, подготовленных аргентинской разведкой. В публикациях отмечается, что Эйхман был похищен из Аргентины израильской разведкой, а другие фигуранты досье также занимали высокие посты в нацистских структурах.

    В марте этого года Гильермо Франкос, председатель правительства Аргентины, сообщил, что президент Хавьер Милей принял решение обнародовать документы после соответствующего запроса американского сенатора. Отмечается, что в страны Южной Америки после окончания войны сбежало значительное число нацистских преступников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбуждает уголовные дела по фактам нацистских преступлений времен Великой Отечественной войны для того, чтобы сохранять историческую память и пресекать искажение истории, европейские страны сталкиваются с ростом проявлений неонацизма и не могут эффективно бороться с этой угрозой, а приговоры и оценки Нюрнбергского трибунала остаются юридически значимыми и сегодня, формируя основы международного права и предотвращая попытки реабилитации нацизма.

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    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    27 апреля 2025, 09:07 • Новости дня
    ОСК сообщила о строительстве 170 кораблей в годы войны

    ОСК сообщила о строительстве 170 кораблей и 54 подлодок во время войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В годы Великой Отечественной войны советские верфи обеспечили выпуск свыше 170 кораблей и 54 подводных лодок, помимо масштабного ремонта судов, рассказали в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

    Более 170 надводных кораблей и 54 подводные лодки были построены на советских верфях в период Великой Отечественной войны, рассказали в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), передает РИА «Новости».

    В компании уточнили: «За этот период было построено более 170 надводных кораблей и 54 подводные лодки, свыше 3 тыс. судов и кораблей было отремонтировано». В ОСК отметили, что многие гражданские суда, например рыбопромысловые, в ходе войны были переоборудованы для военных нужд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гидрографы Северного флота и Русского географического общества в ходе экспедиции «Помни войну» обнаружили в Карском море транспортное судно «Диксон», которое было торпедировано немецкой подлодкой в 1943 году.

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    29 апреля 2025, 16:50 • Новости дня
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    Путин предложил создать комиссию по исторической памяти России и Белоруссии
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    На форуме «Великое наследие – общее будущее» президент России Владимир Путин предложил создать при парламентском собрании России и Белоруссии комиссию по сохранению исторической памяти для защиты правды о Великой Отечественной войне.

    «Предлагаю создать при парламентском собрании комиссию по сохранению исторической памяти. Ее главной задачей, на мой взгляд, должна стать консолидация общественных и политических сил наших граждан, прежде всего молодых людей, вокруг совместных проектов, направленных на защиту исторической правды о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, о подвигах советского народа», – заявил Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    По его словам, в работу комиссии должны быть вовлечены ведущие эксперты и историки двух стран.

    Ранее Путин призвал дать отпор всем, кто сегодня пытается оправдывать преступления нацистов. Он напомнил о важности сохранения памяти и достоинства ради достижений и жертв героев Великой Отечественной войны.

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    29 апреля 2025, 06:29 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы об убийстве цыган нацистами в Донбассе

    ФСБ рассекретила данные о расстреле 36 цыган нацистами под Донецком

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В годы Великой Отечественной войны в окрестностях села Ново-Бахметьево на Донбассе были расстреляны 36 цыган, как установлено в архивных материалах.

    Немецкие каратели и их пособники в годы Великой Отечественной войны расстреляли 36 цыган в районе села Ново-Бахметьево на Донбассе, свидетельствуют рассекреченные архивы, сообщает ТАСС. Документы были обнародованы управлением ФСБ по Донецкой Народной Республике и касаются дела коллаборациониста Александра Динкеля, осужденного советским судом.

    Осенью 1941 года Динкель указал немецкой разведке цыганские дома в опустевшем селе. По его признанию, немцы вывели людей на окраину и расстреляли их. В протоколе допроса Динкель говорил: «После расстрела немцы ходили и достреливали тех, кто еще был живой <…>. Поясняю, что расстрелянных цыган я закопал не сразу после расстрела, а на другой день. Я выкопал большую яму, постаскивал туда трупы и забросал землей».

    Коллаборационист также рассказал, что лично убил одного из цыган, мужчину примерно 25 лет, добив его косой. УФСБ по ДНР опубликовало уникальные видеокадры, снятые оператором КГБ по Донецкой области, на которых запечатлена реконструкция событий 1941 года, а сам Динкель показывает место расстрела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности рассекретила документы о преступлениях нацистов против мирного населения в Молдавии во время Великой Отечественной войны, в Крыму спецслужбы обнародовали материалы о поимке немецкого генерала Альфреда Йенеке, а ранее ФСБ представила новые данные о зверствах немецких фашистов против жителей Донецка.

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    28 апреля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин призвал Россию быть достойной подвига отцов и дедов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин напомнил о важности сохранения памяти и достоинства ради достижений и жертв героев Великой Отечественной войны.

    Путин заявил о необходимости для страны быть достойной подвига отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    «Мы гордимся подвигом наших отцов, дедов, прадедов и должны быть достойны этого подвига», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин заявил, что никто не сможет исказить или омрачить подвиг советских воинов, освобождавших мир от нацизма.

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    29 апреля 2025, 09:42 • Новости дня
    ФСБ рассекретила факты медицинских опытов нацистов в Крыму

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Документ, посвященный нацистским медицинским экспериментам над военнопленными и гражданскими лицами в оккупированном Симферополе, был рассекречен к годовщине Победы.

    УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю рассекретило уникальный документ о медицинских экспериментах гитлеровцев над людьми во время оккупации Крыма, передает ТАСС. Документ представляет собой спецсообщение начальника отдела контрразведки «СМЕРШ» 51-й армии полковника А. Т. Никифорова, направленное 24 апреля 1944 года – вскоре после освобождения Симферополя.

    В спецсообщении говорится о тайных опытах немецких военных врачей Готфрида Кюнтера и Оскара Шульца над советскими военнопленными и гражданскими лицами.

    Согласно показаниям свидетелей, эксперименты заключались в изъятии внутренних органов, преимущественно почек, а также в испытаниях препарата тропакокаин, что приводило к атрофии конечностей у военнопленных в течение двадцати суток. Группы советских военнопленных содержались в подвале, для опытов их доставляли в прозектуру при полной изоляции русского персонала, а все попытки распространить информацию строго пресекались. За такие попытки были арестованы и расстреляны сотрудник прозектуры Старун и его сын.

    Также выяснилось, что у группы из 35 советских военнопленных без их согласия брали кровь в объеме до 800 куб. см для переливания раненым немецким солдатам и офицерам. По оценке профессора Крымского федерального университета Олега Романько, рассекреченное спецсообщение является уникальным источником, позволяющим практически полностью восстановить картину этих преступлений, в то время как в советский период информация об экспериментах в Крыму носила фрагментарный характер.

    По данным, собранным после войны, на территории Крыма были убиты и замучены более 107 тыс. мирных жителей и почти 45 тыс. военнопленных, а свыше 85 тыс. человек были угнаны в Германию. УФСБ считает, что реальное число жертв может быть значительно выше и новые рассекреченные сведения требуют дальнейшего исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ раскрыла новые документы о преступлениях немецких фашистов в Донецке во время Великой Отечественной войны, также ФСБ рассекретила материалы о зверствах нацистов в Молдавии, а в Крыму органы госбезопасности обнародовали документы о поимке нацистского генерала Йенеке.

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    28 апреля 2025, 19:40 • Новости дня
    В Нижнем Новгороде стартовала акция «Синий платочек Победы»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Центре культуры «Рекорд» в Нижнем Новгороде стартовала масштабная международная акция «Синий платочек Победы», посвященная 80-летию Победы и подвигу женщин в годы войны.

    Международная акция «Синий платочек Победы» стартовала в Нижнем Новгороде. Открытие прошло в Центре культуры «Рекорд» с поддержкой областного министерства социальной политики. Мероприятие приурочено к 80-летию Победы и посвящено роли женщин в годы войны и в современности, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    На выставке вместо традиционных картин были представлены авторские патриотические платки президента фонда «Русская земля» Анны Даниловой. Экспозиция отразила разнообразие культуры и народных промыслов России. По словам Даниловой, акция «объединяет поколения и национальности в память о подвигах женщин и защитников Родины».

    В рамках открытия прошли концерт и просмотр фильма для 200 гостей, среди которых были ветераны и школьники. Министр культуры региона Наталья Суханова подчеркнула важность знакомства молодежи с героизмом женщин – участниц войны и их вкладом в Победу.

    Участники проекта «Холст Победы» вместе с художницей Кристиной Трубицыной написали слова поддержки военнослужащим в зоне спецоперации. Холст отправят в Донецкую народную республику. В День Победы жители города примут участие во флешмобе под «Майский вальс».

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    28 апреля 2025, 11:25 • Новости дня
    Президент Конго объявил об участии в параде 9 Мая в Москве

    Президент Конго объявил об участии в праздновании 80-летия Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве и рассчитывает на переговоры с Владимиром Путиным.

    Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве, передает ТАСС. Глава государства отметил, что собирается принять участие в параде на Красной площади и рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы подвести итоги сотрудничества между странами и определить дальнейшие планы.

    В интервью агентству «Африканская инициатива» Сассу-Нгессо подчеркнул историческую значимость 9 Мая не только для России, но и для всех народов, победивших нацизм и фашизм. Президент напомнил, что СССР понес огромные жертвы в борьбе с этими идеологиями и что войска Советского Союза первыми вошли в Берлин, водрузив флаг над Рейхстагом. По его словам, в этой борьбе погибли более 26 млн гражданских и военных из Советского Союза.

    Он также отметил, что африканские народы, ранее угнетенные и порабощенные, особенно ценят этот день. «Поэтому мы с радостью отметим этот день в Москве», – заявил Сассу-Нгессо.

    Кроме того, президент Конго выразил заинтересованность страны во вступлении в объединение БРИКС. По его словам, Республика Конго видит пользу от проектов БРИКС, которые открывают двери для других государств, и готова занять свое место среди участников. Он добавил, что в 2024 году ключевым событием для организации стал саммит в Казани, на котором создана новая категория государств-партнеров.

    Глава государства также сообщил о планах дальнейшего развития сотрудничества с Россией в различных сферах, включая сельское хозяйство, подготовку гражданских кадров и нефтяную отрасль. Сассу-Нгессо рассказал о крупных совместных проектах, таких как строительство нефтепровода между Пуэнт-Нуаром и Браззавилем, а также о помощи России в оснащении и подготовке сотрудников правоохранительных органов Конго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве, президент России пригласил президента Абхазии на 80-летие Победы в столицу, а президент Кубы подтвердил приезд на торжества 9 мая.

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    28 апреля 2025, 19:14 • Новости дня
    Волонтеры Победы начали поздравлять ветеранов по всей России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Волонтеры Победы и партия «Единая Россия» начали поздравлять ветеранов и участников Великой Отечественной войны по всей стране, вручая им первые подарочные наборы и передавая теплые слова благодарности.

    Поздравления стартовали по всей России. Акция охватила Москву, Самару, Тюменскую область, Еврейскую автономную область, Нижегородскую область и другие регионы. Добровольцы совместно с представителями партии «Единая Россия» вручают ветеранам подарочные наборы и выражают слова признательности за вклад в Победу, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    По словам депутата Госдумы Ольги Занко, такие встречи позволяют молодежи перенимать опыт и сохранять память о подвигах фронтовиков: «Традиционно в преддверии 9 Мая "Волонтеры Победы" вместе с партией "Единая Россия" поздравляют фронтовиков по всей стране. Для нас это больше, чем акция – это возможность лично выразить нашу искреннюю благодарность, уважение и заботу каждому Герою, подарившему нам Великую Победу. И особенно важно, что вместе с нами помогает молодежь».

    В Москве волонтеры навестили Николая Имчука, в Самаре – Александра Любимова, в Тюмени – Владимира Лебедева, в Нижнем Новгороде – Николая Шишкина, которому 103 года. В Еврейской автономии для ветеранов прошла встреча «Память Поколений» с участием представителей власти и участников спецоперации.

    К поздравлениям присоединились и местные чиновники. Всего планируется поздравить 7 тыс. участников и ветеранов Великой Отечественной войны, вручив им праздничные подарки и оказав помощь.

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    28 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    К юбилею Победы выпустили цифровую газету о героях и стране

    Tекст: Елизавета Шишкова

    К юбилею Великой Победы стартовал специальный проект – газета, в которой на 32 страницах собраны истории героизма тыла и современные успехи российских регионов.

    Релиз газеты был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и представляет собой подборку вдохновляющих архивных историй из жизни страны военных лет, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Материалы для газеты собирались пользователями мобильного приложения «Хорошие новости» со всей России, а также архивами партнеров проекта, командами добровольцев и лидерами мнений. В издании освещены как подвиги тыловиков и героев военного времени, так и современные достижения регионов, что подчеркивает преемственность поколений.

    Газета доступна как в печатном виде в библиотеках и вузах Москвы, так и в электронной версии на сайте странаживет.рф. Для пользователей мобильного приложения проходит акция: за публикацию постов о газете и выполнение заданий начисляются баллы, которые можно обменять на полезные призы для развития.

    Руководитель департамента платформы «Россия – страна возможностей» Екатерина Пустынская отметила, что проект привлек более 69 тысяч пользователей, а десятки регионов прислали свои материалы. Она подчеркнула, что цифровая газета стала новым форматом для сохранения исторической памяти и вдохновляющего контента. Андрей Максимов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, добавил: «Особая сила этого проекта – в живых фактах. Эти материалы сохраняют нашу память о прошлом и дают нам уверенность в будущем».

    Руководитель проектного офиса Всеволод Селин напомнил, что приложение «Хорошие новости» с 2023 года опубликовало свыше 16 тыс. позитивных новостей о достижениях России. Цифровая версия газеты создана с применением новейших технологий и будет интересна молодежи.

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    28 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Выпускники «Лидеров России» провели акцию в честь 80-летия Победы

    Более 500 человек приняли участие в акции «Победа каждой семьи»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне выпускники конкурса «Лидеры России» провели патриотические мастер-классы и уроки для 120 семей в 20 городах страны.

    Масштабная всероссийская просветительская акция «Победа каждой семьи», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла в двадцати городах, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Организаторами выступили выпускники конкурса управленцев «Лидеры России» и члены Клуба «Эльбрус». В мероприятиях приняли участие более 500 человек, включая 120 семей – участников конкурса «Это у нас семейное». В рамках акции были проведены патриотические мастер-классы и уроки, направленные на укрепление традиций празднования Дня Победы.

    Заместитель гендиректора платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова отметила: «В преддверии Дня Победы мы не только празднуем великий подвиг нашего народа, но и вспоминаем тех, кто отдал жизнь за наше будущее. Наши лидеры выступили с инициативой пообщаться с российскими семьями, среди них и участники конкурса «Это у нас семейное». Мы назвали акцию «Победа каждой семьи», ведь в каждой семье России есть свой герой, которым гордятся».

    Патриотические встречи для семей состоялись на исторических площадках, в музеях, школах и вузах. В городах от Москвы и Петербурга до Петропавловска-Камчатского и Луганска участники делились семейными традициями, связанными с Днем Победы. В Петропавловске-Камчатском прошли мастер-классы и экскурсии для участников конкурса «Это у нас семейное». В Петербурге организовали экскурсию в Народном музее СВО и мастер-классы для семей.

    Председатель Клуба «Эльбрус» Татьяна Дьяконова подчеркнула важность передачи традиций и ценностей, отметив, что подобные акции объединяют россиян и способствуют изучению истории своих семей и страны. Участники из ЛНР и других регионов рассказали о семейных традициях празднования Дня Победы, подчеркнув значимость памяти о героях.

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    29 апреля 2025, 16:57 • Новости дня
    Путин призвал сформировать новую архитектуру безопасности в мире

    Путин заявил о необходимости равной и неделимой системы безопасности в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин предложил мировому сообществу объединиться для создания системы безопасности, способной защищать интересы всех стран без ущерба другим.

    Необходимость сформировать в мире новую архитектуру равной и неделимой безопасности подчеркнул президент Владимир Путин, передает ТАСС.

    Выступая на пленарной сессии международного форума «Великое наследие – общее будущее», российский лидер заявил: «Мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других».

    По мнению Путина, только коллективные усилия способны обеспечить устойчивую защиту интересов каждого государства. Он отметил, что нынешние подходы к безопасности не должны строиться на ущемлении интересов отдельных стран.

    Ранее Путин заявил, что Евразию необходимо превратить в пространство мира и устойчивого развития.

    Напомним, Путин прибыл в Волгоград для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и губернатором области Андреем Бочаровым.

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    29 апреля 2025, 12:57 • Новости дня
    Медведев назвал киевский режим «омерзительным наследником фашизма»

    Медведев: Западные спонсоры взрастили и вооружили киевский режим

    Tекст: Ирма Каплан

    Выступая на марафоне «Знание. Первые», зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что доверие России к англосаксонским странам после Второй мировой войны оказалось ошибочным, теперь они – идейные оппоненты, с которыми России снова приходится бороться.

    Россия взяла на себя историческую миссию, значимость и сложность которой переоценить невозможно, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в речи на марафоне «Знание. Первые».

    «80 лет назад ценой огромных усилий и потерь наш народ разгромил гитлеровский фашизм. Но сегодня мы вынуждены вновь сражаться с его омерзительным наследником – это киевский режим, который был выращен и вооружен западными спонсорами, покровителями режима», – сказал он.

    По словам Медведева, горький исторический нонсенс сегодняшней ситуации заключается в том, что гибридную войну против России ведут бывшие ее союзники, те, с кем наши отцы и деды, прадеды вместе освобождали европейские города, стояли у пепла в Освенциме или Маутхаузене, вместе мечтали построить новый справедливый мир.

    Запред Совбеза признал, что мир изменился, но не к лучшему – вокруг снова немало опасностей, в том числе глобальных, угрожающих кризисом всему миру. Такой угрозой он  назвал «англосаксонскую тусовку», которой Россия, долгое время проявляя близорукость, доверяла.

    «Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество по сути вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стала, скажем так, англосаксонская тусовка и ее корыстные игры», – приводит ТАСС слова Медведева.

    Россия, продолжил он, проявила близорукость и в ходе Второй мировой войны, и после нее, когда в момент краткосрочного потепления отношений и в первые постсоветские годы считала коллегами и друзьями тех, кому «доверять не нужно было совсем, кто доверия не заслуживал».

    Марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне,  проходит с 28 по 30 апреля в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске, Владикавказе, Перми, Рязани, Севастополе, Салехарде, Южно-Сахалинске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев в ходе лекции на марафоне «Знание. Первые» заявил, что отношения России с Европой прошли точку невозврата, так как  европейские лидеры деградировали по сравнению с предшественниками, а на их месте оказались исключительно технические фигуры, отличающиеся русофобскими взглядами.

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    28 апреля 2025, 08:05 • Новости дня
    Посол сообщил о визите министра обороны Индонезии на парад Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москву на парад Победы ожидается прибытие официальной делегации Индонезии, которую возглавит глава оборонного ведомства Шафри Шамсуддин, заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов.

    Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин примет участие в параде Победы в Москве, сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов, передает РИА «Новости». Дипломат рассказал об этом во время брифинга, прошедшего в российском посольстве в Джакарте.

    «У нас есть подтверждение, что с индонезийской стороны прибудет официальная делегация как минимум во главе с министром обороны Шафри Шамсуддином», – заявил Толченов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил президента Анголы на парад в честь 80-летия Победы в Москве, глава Буркина-Фасо принял приглашение на празднование Дня Победы, президент Абхазии также получил приглашение на юбилейные мероприятия в столице России.

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