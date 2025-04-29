Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.34 комментария
В Москве открылась выставка к 80-летию Великой Победы
Государственный исторический музей представил масштабный проект, посвященный памяти подвига советского народа в Великой Отечественной войне «Без права на забвение. К 80-летию Великой Победы».
Открытие состоялось в Государственном историческом музее, передает ТАСС.
На церемонии вице-премьер Татьяна Голикова зачитала приветствие президента России Владимира Путина, в котором отмечалась важность защиты исторической истины о победе и роли советского народа. Голикова подчеркнула значимость сохранения исторической памяти для будущих поколений.
Глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин напомнил о первой выставке о борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, проходившей здесь осенью 1943 года, и отметил, что сегодняшняя экспозиция продолжает эту традицию. Министр культуры Ольга Любимова заявила, что проект станет отправной точкой для сотен новых выставок по всей стране.
Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин подчеркнул, что проект «Без права на забвение» является одним из важнейших мероприятий в юбилейный год, а министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность, что экспозиция поможет посетителям осознать величие народного подвига.
Экспозиция охватывает период с 22 июня 1941 года по 24 июня 1945 года, включает более 500 документов и 700 экспонатов – от дневника Зои Космодемьянской до Знамени Победы, поднятого над рейхстагом.