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МИД сообщил о резком увеличении числа обстрелов гражданских объектов ВСУ
МИД России указал на рост атак ВСУ после переговоров России и США
В последние недели марта число обстрелов гражданских объектов на территории России увеличилось примерно на четверть, достигнув более 2 тыс. случаев в неделю, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.
Киев резко увеличил интенсивность обстрелов гражданских объектов после старта переговоров между Россией и США, передает ТАСС. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в последние недели марта фиксировался «резкий рост числа украинских обстрелов», а количество прилетов достигало 300 в сутки или более 2 тыс. в неделю. Это примерно на четверть больше еженедельных показателей января и февраля.
По данным дипломата, чаще всего атакам подвергались гражданские объекты Белгородской области, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Курской и Запорожской областей. С начала 2025 года систематические удары наносились по гражданской инфраструктуре, причем, по словам Мирошника, всего за первые три месяца года по таким объектам выпущено не менее 22221 боеприпаса.
С февраля 2022 года по российским гражданским объектам, по информации МИД, было выпущено не менее 251865 боеприпасов различных калибров и модификаций. Жертвами атак за январь–март 2025 года, как отмечает Мирошник, стали 292 мирных жителя, еще 1197 получили ранения, среди которых 63 ребенка.
За весь период с февраля 2022 года от ударов украинских формирований пострадали как минимум 21002 мирных жителя, включая 6715 погибших, из которых 218 – дети. Мирошник подчеркнул, что резкое увеличение числа жертв в марте связано с попытками Киева сорвать перемирие и противодействовать поиску дипломатического решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ, украинские военные возобновили обстрелы Часова Яра из реактивных систем залпового огня и минометов, а очевидцы в Донецке рассказали о трех взрывах и крупном задымлении в городе.