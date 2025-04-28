  • Новость часаКремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
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    Чьи доходы съедает крепкий рубль
    Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа
    Лавров назвал «преждевременным» вопрос о единой валюте БРИКС
    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине
    В Кремле заявили об ожидании сигнала от Киева о прямых переговорах
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    Трамп: Зеленский стал спокойнее
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов В украинском вопросе предстоит решить диалектику синицы и журавля

    Для Москвы проблема безопасности, связанная с Украиной, принципиальна. Отсюда и расхождение в динамике. Белый дом хочет всё быстро и закрыть гештальт. Кремль считает, что спешка не позволит надежно договориться.

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    Игорь Пшеничников Игорь Пшеничников Зачем европейцев готовят к войне с Россией

    Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.

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    28 апреля 2025, 11:41 • Новости дня

    МИД сообщил о резком увеличении числа обстрелов гражданских объектов ВСУ

    МИД России указал на рост атак ВСУ после переговоров России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В последние недели марта число обстрелов гражданских объектов на территории России увеличилось примерно на четверть, достигнув более 2 тыс. случаев в неделю, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.

    Киев резко увеличил интенсивность обстрелов гражданских объектов после старта переговоров между Россией и США, передает ТАСС. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в последние недели марта фиксировался «резкий рост числа украинских обстрелов», а количество прилетов достигало 300 в сутки или более 2 тыс. в неделю. Это примерно на четверть больше еженедельных показателей января и февраля.

    По данным дипломата, чаще всего атакам подвергались гражданские объекты Белгородской области, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской, Курской и Запорожской областей. С начала 2025 года систематические удары наносились по гражданской инфраструктуре, причем, по словам Мирошника, всего за первые три месяца года по таким объектам выпущено не менее 22221 боеприпаса.

    С февраля 2022 года по российским гражданским объектам, по информации МИД, было выпущено не менее 251865 боеприпасов различных калибров и модификаций. Жертвами атак за январь–март 2025 года, как отмечает Мирошник, стали 292 мирных жителя, еще 1197 получили ранения, среди которых 63 ребенка.

    За весь период с февраля 2022 года от ударов украинских формирований пострадали как минимум 21002 мирных жителя, включая 6715 погибших, из которых 218 – дети. Мирошник подчеркнул, что резкое увеличение числа жертв в марте связано с попытками Киева сорвать перемирие и противодействовать поиску дипломатического решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило о нарушении пасхального перемирия силами ВСУ, украинские военные возобновили обстрелы Часова Яра из реактивных систем залпового огня и минометов, а очевидцы в Донецке рассказали о трех взрывах и крупном задымлении в городе.

    27 апреля 2025, 14:08 • Новости дня
    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Военный эксперт Козюлин: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии

    Эксперт: Войска КНДР не будут участвовать в боевых действиях в ДНР и Новороссии
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Бойцы КНДР хорошо зарекомендовали себя в боях в российском приграничье. Однако продолжать участие в боевых действиях уже на территории ДНР они не станут, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области.

    «Скорее всего, пребывание северокорейских военных в зоне боевых действий подошло к концу. Их участие в СВО регламентировалось принятым в прошлом году договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами. В четвертой статье этого документа отмечалось, что Москва и Пхеньян обязуются оказывать друг другу помощь при условии внешней агрессии», – указывает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Вторжение ВСУ в Курскую область как раз создало прецедент, при котором это положение договора и могло быть реализовано. Сейчас регион зачищен от внешних агрессоров, поэтому северокорейские военные могут возвращаться домой. Нужды в их дальнейшем пребывании в приграничье больше нет», – рассуждает собеседник.

    «Не думаю, что бойцы из КНДР продолжат участие в конфликте уже на территории ДНР. Конечно, согласно Конституции РФ, еще неосвобожденные города и села республики также входят в состав России. То есть формально основания для продолжения реализации принятого соглашения между нашими странами имеются», – подчеркивает эксперт. – «Но все-таки ДНР, в отличие от Курской области, не признана многими государствами в качестве региона РФ. Для Москвы в этом плане особых проблем нет, а вот на Пхеньяне участие в боевых действиях на Донецком направлении может обернуться наращиванием санкционного давления со стороны западных стран».

    «Разумеется, мы бы не хотели создавать столь значимые проблемы для наших союзников. КНДР и так немало помогла России. Известно, что ее солдаты непосредственно принимали участие в боях в Курской области, а это значит, что их армия приобрела неоценимый опыт участия в современной войне», – заключил Козюлин.

    Напомним, Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области. Как сообщил начальник ведомства Валерий Герасимов, северокорейские солдаты работали бок о бок с бойцами ВС РФ, проявляли высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм.

    На этом фоне официальный представитель МИД Мария Захарова выразила благодарность Пхеньяну. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что Москва «никогда не забудет» ее северокорейских друзей. По ее мнению, участие солдат КНДР в деоккупации приграничья стало новой страницей в сотрудничестве двух государств.

    Несмотря на то, что официальных данных о пребывании военных республики в зоне боевых действий мало, некоторыми деталями делятся военкоры. Так, Александр Коц пишет, что северокорейские бойцы изначально проходили обучение на полигонах, где знакомились с тактикой боевых действий и овладевали управлением БПЛА.

    Затем их перекинули в Курскую область. «Жили они в полевых условиях. Сначала держали третью линию, потом вторую, затем их попробовали на закреплениях и, наконец, в штурмах», – сообщает военкор. По его словам, участие представителей КНДР позволило России не ослаблять давление на других участках фронта.

    Напомним, Москва полностью завершила освобождение территорий Курской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как это событие скажется на состоянии всей линии боевого соприкосновения.

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    27 апреля 2025, 18:30 • Новости дня
    Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
    Лавров заявил о продолжении ударов России по объектам ВСУ
    @ TATYANA MAKEYEVA/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия намерена и дальше поражать объекты, используемые военными на Украине, а также иностранными наемниками, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Россия продолжит наносить удары по объектам, используемым украинскими военными и иностранными наемниками, передает РИА «Новости». «Мы будем продолжать наносить удары по объектам, используемым украинскими военными, наемниками из иностранных государств и инструкторами», – заявил Лавров в интервью телеканалу CBS.

    В рамках спецоперации на Украине Россия наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. По словам Лаврова, президент России Владимир Путин неоднократно говорил об этом, и сейчас ситуация не изменилась. Власти России никогда целенаправленно не бьют по гражданским объектам, в отличие от режима Владимира Зеленского.

    Лавров уточнил, что если цель использовалась украинскими военными, то Минобороны РФ и командиры на местах имеют право атаковать такие объекты. Министр заверил, что целями атак не являются гражданские объекты, как это было в случае ударов НАТО по Белграду в 1999 году. По словам Лаврова, тогда это была преднамеренная атака на гражданскую цель.

    Лавров напомнил о предложении президента США Дональда Трампа, поддержанного российским лидером Владимиром Путиным, о 30-дневном моратории на атаки на энергетическую инфраструктуру. Россия это обязательство, данное президентом Владимиром Путиным, никогда не нарушала, в то время как украинская сторона нарушала его несколько сотен раз. Перечень этих атак был направлен госсекретарю США Марко Рубио и в ООН.

    Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины, следует из его сообщения в соцсети.

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    27 апреля 2025, 12:34 • Видео
    «Мировое правительство» определилось насчет женщин

    Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    27 апреля 2025, 17:55 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским

    Политолог Ткаченко: Трампу предстоит разорвать провоенный узел Украины и Европы

    Политолог объяснил, почему Трамп прогнал Макрона перед разговором с Зеленским
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане.

    «Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане фактически окончилась ничем. Стороны остались при своем, а мирное урегулирование не стало ближе ни на йоту. При этом западные СМИ пытаются представить угрозы главы Белого дома в сторону России как резкую смену позиции, но данная оценка глубоко ошибочна», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Дело в том, что Дональд Трамп наконец-то начинает осознавать всю глубину и противоречивость конфликта на Украине. В его глазах все более отчетливо начинает виднеться образ реального виновника провала переговоров – Европы. Именно поэтому в общении с представителями Старого Света он становится особенно резок», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что республиканец демонстративно не допустил Эммануэля Макрона к разговору с Владимиром Зеленским, говорит о многом. Он понимает, что милитаристский запал Киева подпитывается именно Лондоном и Парижем. При этом Украина не способна самостоятельно, без пристрастий, посмотреть на ситуацию и не позволять ЕС работать на ухудшение текущего положения», – поясняет собеседник.

    «И пока Трампу не удастся разорвать этот провоенный узел, каких-либо значительных перемен в деле мирного урегулирования ждать не стоит. Именно поэтому беседа американского лидера с Зеленским в Ватикане продлилась всего лишь десять минут. Им попросту нечего обсуждать в настоящий момент», – поясняет он.

    «Но что более важно – их внезапная встреча не переросла в нечто более масштабное после окончания похорон. Они не договорились о повторном диалоге, не провели его, будучи в одном городе, а это значит, что взаимопонимание между ними минимально. Трампу непонятно, как Киев может разделять европейские ультимативные призывы к России», – уточняет эксперт.

    «В ЕС продолжают настаивать на незамедлительном прекращении огня без предварительных обсуждений, а также на передаче освобожденных территорий Украине. Это заведомо неприемлемые для Москвы требования, выдвижение которых показывает неготовность Старого Света вести серьезное обсуждение проблемы», – заключил Ткаченко.

    Ранее Дональд Трамп провел переговоры с Владимиром Зеленским в Ватикане. Их встреча состоялась в базилике Святого Петра, за несколько часов до начала церемонии похорон папы римского Франциска. Несмотря на то, что стороны так и не поделились деталями беседы, их диалог все же запомнился мировой общественности сразу по нескольким причинам.

    Так, к переговорам пытался «подключиться» президент Франции. Как сообщает таблоид The Sun, изначально в зале, где должна была пройти встреча, стояло три стула. Эммануэль Макрон прогуливался рядом с Трампом и Зеленским, однако глава Белого дома отвел его в сторону, приказав не вмешиваться в происходящее. Затем количество кресел сократилось до двух.

    Несмотря на это, Макрон в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в РФ) все же назвал собственные контакты с Зеленским в Риме «очень позитивным обменом мнениями». Он добавил, что Киев выразил готовность к безоговорочному прекращению огня, а над реализацией этой цели республика готова работать совместно с ЕС и США.

    Кроме того, впечатлениями от встречи с Зеленским в Ватикане поделился и британский премьер Кир Стармер. По его оценке, Лондону и Киеву удалось достигнуть прогресса в вопросе достижения «справедливого и долгосрочного мира на Украине». Он добавил, что стороны продолжат работу в этом направлении.

    При этом в Белом доме прошедшую встречу назвали «продуктивной». По ее итогам Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил Москве введением вторичных санкций, а также ограничениями в банковском секторе в случае, если Россия не захочет останавливать войну. The Guardian назвал данное заявление настоящим «прозрением».

    В то же время он раскритиковал статью издания The New York Times. В материале отмечалась важность возврата всех утраченных территорий Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что данное требование является «нелепым». Он также подчеркнул, что вне зависимости от того, какой будет итоговая сделка по урегулированию ситуации, данная газета все равно раскритикует данный документ.

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    28 апреля 2025, 09:42 • Новости дня
    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине

    Журналист Хитченс заявил о провокациях НАТО и лжи Запада о ситуации на Украине

    Британский журналист разоблачил мифы о причинах конфликта на Украине
    @ Benoit Doppagne/ ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Британский обозреватель Питер Хитченс из издания Daily Mail подверг резкой критике западную политику и информационную кампанию вокруг событий на Украине, отметив роль провокаций НАТО.

    Автор статьи Питер Хитченс обвинил западные правительства в распространении дезинформации о ситуации на Украине и вокруг России, передает Daily Mail.

    По его словам, масштаб лжи сопоставим лишь с введением в заблуждение при вторжении в Ирак. Он отметил, что обсуждение истинных причин конфликта отсутствует в западных странах, а власти Великобритании не объяснили, зачем поддержали вмешательство.

    Хитченс заявил, что действия НАТО, в том числе продвижение альянса на восток, систематически провоцировали Россию. Он напомнил о заявлении Джорджа Буша в 2008 году о стремлении включить Украину в НАТО, назвав это началом эскалации. По мнению Хитченса, заявления о том, что Россия не была спровоцирована, являются ложью.

    Он также напомнил о событиях 2014 года, когда на Украине был смещен избранный президент, а Запад поддержал эту смену власти.

    Хитченс заявил, что в западной риторике о демократии присутствует избирательность, приводя в пример игнорирование нарушений прав оппозиции в Румынии и Турции.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что всеобъемлющее соглашение по Украине возможно только при устранении первопричин конфликта.

    В Кремле выразили удовлетворение отказом США от членства Украины в НАТО,

    Газета ВЗГЛЯД писала, что пасхальное перемирие показало Западу ложь Зеленского.

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    27 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    Украина и США исключили возврат финансовой помощи из соглашения по недрам

    Tекст: Денис Тельманов

    Киев согласовал с Вашингтоном исключение ранее предоставленной американской финансовой помощи из долговых обязательств нового соглашения по недрам.

    Как передает РИА «Новости», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достигнутых договоренностях с министром финансов США Скоттом Бессентом по соглашению о недрах. По его словам, американская помощь, предоставленная до подписания договора, не будет учитываться как долг по новому документу.

    Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона обозначила свои «красные линии», соглашение должно соответствовать европейским обязательствам Украины и не противоречить ее законодательству. Также премьер отметил, что документ подлежит ратификации Верховной радой.

    Он добавил, что Киев уже располагает подтвержденными доходами в размере 50 млрд долларов от замороженных российских активов и предложил ввести специальную пошлину на импорт товаров из России, которая пойдет в фонд восстановления Украины.

    Ранее украинские СМИ утверждали, что проект соглашения с США предусматривал возврат всех средств, полученных Киевом в качестве помощи, и пересекал ранее согласованные «красные линии», затрагивая вопросы суверенитета и планов по вступлению в ЕС.

    В феврале подписание сделки по редкоземельным металлам сорвалось: во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство украинским лидером, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его неблагодарным агитатором за демократов. После перепалки Зеленского попросили покинуть Белый дом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США решила не вводить дополнительные санкции против России, рассчитывая на успех дипломатических попыток урегулировать конфликт на Украине, президент США пытался реализовать свой план урегулирования украинского конфликта, но вновь столкнулся с противодействием лидера киевского режима, а глава американского государства Дональд Трамп заявил, что вопрос о выходе США из переговоров по урегулированию на Украине стоит рассмотреть через две недели.

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    28 апреля 2025, 11:52 • Новости дня
    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине

    Песков заявил о продолжении СВО и готовности к переговорам с Киевом

    Кремль ответил на требования Трампа прекратить удары по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не отказывается от специальной военной операции, однако допускает возможность переговоров с Киевом без каких-либо предварительных условий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, однако Москва готова к началу переговоров с Киевом без предварительных условий, о чем президентом России было заявлено неоднократно. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал недавний призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить удары по украинским объектам, передает ТАСС.

    Также представитель Кремля подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают прилагать усилия для того, чтобы перевести ситуацию в мирное русло.

    В Кремле заявили, что ожидают от Киева сигнала о готовности к прямым переговорам.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Россия продолжает наносить удары по объектам ВСУ.

    Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести банковские или вторичные санкции против России в ответ на удары по инфраструктуре Украины.

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    28 апреля 2025, 07:24 • Новости дня
    Группу польских наемников уничтожили в Дзержинске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Дзержинске на территории Донецкой народной республики ликвидирована группа, предположительно состоявшая из польских наемников, отличавшихся современной экипировкой и особой манерой общения.

    Как передает РИА «Новости», российский штурмовик 51-й армии с позывным «Каскад» сообщил, что в Дзержинске (украинское название – Торецк) была уничтожена группа, предположительно, польских наемников. По его словам, позиции противника находились буквально в десяти метрах за стеной, а по услышанным выражениям, экипировке и манере работы бойцы определили национальность как польскую.

    Он отметил, что слышали «украинско-пшекские» выражения, что дало основания полагать, что это были именно поляки. Штурмовик добавил, что группа наемников была очень хорошо экипирована и не шла на контакт при попытках взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил дело о теракте после убийства жителя Курской области, совершенного польскими наемниками, а ранее польские наемники составили 90% личного состава украинских войск в Разливе на юге ДНР.

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    28 апреля 2025, 03:07 • Новости дня
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    Ким Чен Ын назвал героями бойцов КНДР в Курской области
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

    Заявление Ким Чен Ына о героизме бойцов КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от украинских формирований, опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.

    Лидер республики подчеркнул, что эти военные боролись за справедливость и стали «представителями чести Родины». Он отметил: «Все они, кто боролся за справедливость, – герои и представители чести Родины».

    В Центральном военном комитете Трудовой партии Кореи сообщили, что бойцы КНДР проявили массовый героизм и высокий боевой дух, внеся важный вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение российской территории. В комитете добавили, что завершение операции подтвердило стратегический союз между двумя странами.

    ЦТАК уточнило, что Ким Чен Ын расценил участие КНДР как священную миссию для укрепления дружбы с Россией и защиты чести своей страны. По его решению, ситуация соответствовала статье 4 Договора о стратегическом партнерстве, и он приказал армейским подразделениям «разгромить и уничтожить украинских неонацистских захватчиков» совместно с российскими военными.

    Также Ким Чен Ын сообщил о намерении в ближайшее время установить памятник корейским бойцам, участвовавшим в операции, в Пхеньяне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР направила войска в Россию согласно действующему соглашению о стратегическом партнерстве между двумя странами, бойцы КНДР зарекомендовали себя в боях в российском приграничье, но не будут продолжать участие в боевых действиях на территории ДНР, а военно-морской флот КНДР недавно пополнился новым эсминцем класса «Чвэ Хен».

    Коментарии (4)
    28 апреля 2025, 01:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили украинский кризис в телефонном разговоре

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России и госсекретарь США провели телефонные переговоры, основное внимание в которых было уделено украинскому кризису и перспективам диалога.

    Как сообщает РИА «Новости», телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Марко Рубио состоялся 27 апреля. В ходе беседы дипломаты продолжили обмен мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога, который в последнее время заметно активизировался.

    Главной темой обсуждения стала ситуация вокруг украинского кризиса. В МИД РФ подчеркнули, что стороны уделили особое внимание предпосылкам к началу переговоров для согласования надежного и долгосрочного мира.

    Обсуждение проходило в развитие встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, состоявшейся 25 апреля. Помимо украинского вопроса, министр и госсекретарь также затронули ряд других международных проблем. В МИД сообщили, что стороны условились поддерживать контакты на всех уровнях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США пытаются сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, Эксперты считают, что в Белом доме устали от стремлений Европы подорвать попытки мирного урегулирования конфликта на Украине.

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    28 апреля 2025, 06:49 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили резервы ВСУ и продвинулись на Сумском направлении
    «Северяне» уничтожили резервы ВСУ и продвинулись на Сумском направлении
    @ Никита Цицаги/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе боевых действий на границе с Сумской областью войска «Север» продвинулись более чем на два километра, уничтожив свыше 240 военнослужащих противника за сутки.

    Группировка «Север» продолжила нанесение ударов по живой силе и технике противника в районе Краснояружского приграничья и в Сумской области, передает Telegram-канал «Северный ветер». По данным источника, за минувшие сутки были ликвидированы более 240 военнослужащих ВСУ, из них свыше 180 на Сумском и 25 на Краснояружском направлениях. Также были уничтожены пять единиц техники только на Краснояружском направлении.

    В районе государственной границы южнее Поповки несколько украинских военных, бросив раненых, пытались отступить, но были уничтожены операторами БПЛА. На направлении Гоптаровки штурмовая группа ВСУ, пытавшаяся прорваться через лесные массивы, была уничтожена в стрелковом бою и с помощью FPV-дронов. Командование ВСУ, несмотря на потери, требует от личного состава продолжать попытки наступления, чтобы подкрепить заявления Зеленского об «удержании позиций» в Белгородской области.

    На Сумском направлении, по данным источника, «Северяне» уничтожают резервы ВСУ, переброшенные к границе с Суджанским районом. В приграничных лесополосах южнее хутора Олешня ликвидированы сводные группы десантно-штурмовых бригад ВСУ, враг несет потери и вынужден отходить. Освобождение села Горналь позволило силам группы «Север» взять под огневой контроль маршруты переброски украинских военных.

    В районе Беловод подразделения 21-й омбр ВСУ потеряли боеспособность, украинское командование было вынуждено перебросить на помощь 110-ю омбр из Запорожья, однако попытка контратаки украинской армии также была отбита. Общий успех «Северян» на Сумском направлении составил более 2,1 км продвижения за сутки. Артиллеристы и операторы БПЛА уничтожили также боевую группу противника с техникой на Липцовском направлении и четыре штурмовые группы ВСУ на Волчанском направлении.

    По итогам дня на различных направлениях были уничтожены гаубицы, склады снабжения, несколько единиц автомобильной техники, минометы, дроны, а также пункты управления БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении, бойцы группы «Запад» за сутки взяли в плен десять солдат ВСУ, а также группировка «Запад» уничтожила станции Starlink и беспилотники ВСУ.

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    28 апреля 2025, 07:19 • Новости дня
    Минобороны сообщило о ночном уничтожении 115 украинских БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе ночной атаки дежурные расчеты ПВО уничтожили 115 беспилотников самолетного типа над несколькими российскими регионами, включая Крым и акваторию Черного моря.

    Как передает РИА «Новости», в Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 28 апреля 2025 года российские средства ПВО сбили 115 украинских беспилотников. Они были уничтожены над Брянской, Курской, Белгородской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

    По данным ведомства, 102 беспилотника были сбиты над Брянской областью, девять – над территорией Крыма, два – над Курской областью. Кроме того, по одному беспилотнику перехвачены над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинского беспилотника в Горловке погиб мирный житель, а артиллерия ВС России на Сумском направлении уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ.

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    28 апреля 2025, 07:44 • Новости дня
    Миронов предложил упростить получение гражданства России участникам СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов высказался за упрощение получения гражданства для иностранцев, участвующих в специальной военной операции.

    Сергей Миронов, председатель партии «Справедливая Россия – За правду», заявил о необходимости упростить процедуру получения российского гражданства для иностранцев, принимающих участие в специальной военной операции, передает ТАСС. По его мнению, гражданство должны иметь возможность получить все, кто разделяет ценности Русского мира и приносит пользу России на практике, а не только бывшие соотечественники.

    В интервью журналу «Национальная оборона» Миронов отметил: «Тем, кто не на словах, а на деле приносит и готов приносить пользу России. Участники СВО из числа иностранцев – как раз такие люди».

    Он подчеркнул, что речь не идет о предоставлении гражданства всем подряд жителям постсоветских стран, не владеющим русским языком. Однако среди иностранцев есть те, кто разделяет ценности Русского мира и реально готов переехать в Россию, добавил Миронов. В пример он привел сербских добровольцев, которые воевали на стороне России, и задался вопросом, почему такие люди не могут получить гражданство и жить в России на общих основаниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уроженец Алжира, прибывший в Томск для учебы, заключил контракт с Минобороны России и стал участником спецоперации на Украине, а после службы получил медаль «За отвагу» и российский паспорт.

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    28 апреля 2025, 00:35 • Новости дня
    ВСУ выпустили по населенным пунктам ДНР за минувшие сутки 36 боеприпасов

    ВСУ выпустили 36 боеприпасов по ДНР, погиб один человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные атаковали районы ДНР, выпустив десятки боеприпасов и причинив жертвы среди мирных жителей.

    За прошедшие сутки украинские войска совершили 19 обстрелов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, всего зафиксировано 36 выпущенных боеприпасов различного типа.

    Все атаки произошли на горловском направлении. В результате обстрелов, по официальным данным, погиб один мирный житель и шесть человек получили ранения. Также сообщается о повреждении жилого дома и двух объектов гражданской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп провел личную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане во время похорон папы римского и публично усомнился в желании Владимира Путина завершить конфликт на Украине, а перед началом похорон папы Римского Франциска в Ватикане президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели очень продуктивную беседу, как заявил директор по коммуникациям в аппарате Белого дома Стивен Чун, кроме того, за минувшие сутки украинские войска атаковали Горловское, Ясиноватское и Светлодарское направления, в результате чего пострадали трое мирных жителей и были повреждены четыре дома.

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    27 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    Мирный житель погиб в Горловке от обстрелов украинских войск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В жилом районе «Комсомолец» в Горловке в результате артобстрела погиб местный житель, а еще пять человек получили ранения.

    О случившемся сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости». По его словам, обстрел был произведен украинскими войсками по рынку в жилом массиве «Комсомолец», в результате чего погиб мирный житель Горловки. Мэр выразил соболезнования родным и близким погибшего и назвал его смерть невинной трагедией.

    Ранее Приходько информировал, что в результате серии обстрелов со стороны украинских военных в Горловке пострадали еще пять человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, в результате чего пострадали два человека, ранее украинские военные атаковали город артиллерией и дронами, а мирный житель погиб из-за удара украинского беспилотника.

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    27 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    ВСУ за неделю почти 80 раз обстреляли Новую Каховку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Новой Каховке зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры вследствие обстрелов, один мирный житель получил минно-взрывные травмы, сообщил глава администрации городского округа Виталий Гура.

    Как передает ТАСС, только за последнюю неделю на Новую Каховку в Херсонской области было совершено 79 обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. По информации главы администрации городского округа Виталия Гуры, повреждены шесть многоквартирных и двенадцать частных домов: выбито около восьмидесяти окон, повреждены кровли и выгорели квартиры. Кроме того, пострадал один мирный житель – он получил минно-взрывные травмы и был госпитализирован в местную больницу. Гура уточнил, что погибших в результате ударов не зафиксировано. Также вследствие обстрелов были повреждены транспортное средство, электро- и газовые системы, дорожное покрытие, клубничные поля. На месте были обнаружены и обезврежены пять неразорвавшихся боеприпасов, среди которых оказались снаряды, дроны и мины «Лепесток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что восстановление Каховской ГЭС после ударов украинских войск может занять несколько лет из-за масштабов разрушений и сложности работ, а также отметил, что ситуация на Каховском водохранилище требует комплексного подхода к восстановлению и регулируется с учетом интересов жителей региона, при этом он уточнил, что на полное восстановление Каховского водохранилища потребуется не менее трех лет.

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