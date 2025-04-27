Рубио сообщил о решающей неделе для урегулирования конфликта на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Рубио в интервью каналу NBC News отметил, что наступающая неделя станет критически важной для процесса урегулирования кризиса на Украине, сообщает ТАСС. «Полагаю, это будет критически важная неделя, эта неделя будет очень важной, во время нее мы должны определиться по поводу того, является ли это начинанием, в котором мы намерены продолжить участвовать. Или же пришло время сфокусироваться на других проблемах, которые одинаково или в некоторых случаях более важны», – заявил Рубио.

Он добавил, что существует определенный оптимизм относительно дальнейших шагов, однако подчеркнул необходимость сохранять реалистичный взгляд на ситуацию. По словам Рубио, США находятся близко к некоторым решениям, но пока еще этого недостаточно для окончательного прогресса.

Ранее британский премьер Кир Стармер после встречи с Владимиром Зеленским в Риме указал на положительные подвижки в переговорах по мирному урегулированию.

Президент США Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский провели продуктивную беседу перед похоронами папы римского Франциска в Ватикане, а Зеленский также обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном вопросы мирного урегулирования.