Tекст: Дмитрий Зубарев

Информация о присутствии португальских наемников в рядах ВСУ на территории ДНР поступила от командира 60-го отдельного мотострелкового батальона ВС РФ с позывным «Миф», передает РИА «Новости». Офицер рассказал, что их удалось опознать по характерной речи и найденным шевронам, отмечая: «Сто процентов это были португальцы. Конкретно других, не знаю, ни американцев, никого не было, но португальцы были. Конкретно на территории, которую мы еще освобождаем, ДНР».

По словам «Мифа», выводы о национальности наемников были сделаны после анализа перехваченных переговоров. Он добавил, что подобные случаи отмечали не только его бойцы, но и союзные подразделения, действующие по соседству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ликвидировали группу наемников, прибывших из Португалии, в боях под Красноармейском в Донецкой народной республике.