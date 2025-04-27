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Португальские наемники участвовали в боях на стороне ВСУ в ДНР
В боях за освобождение территории ДНР были замечены наемники из Португалии, что удалось определить благодаря перехваченным переговорам и найденным шевронам.
Информация о присутствии португальских наемников в рядах ВСУ на территории ДНР поступила от командира 60-го отдельного мотострелкового батальона ВС РФ с позывным «Миф», передает РИА «Новости». Офицер рассказал, что их удалось опознать по характерной речи и найденным шевронам, отмечая: «Сто процентов это были португальцы. Конкретно других, не знаю, ни американцев, никого не было, но португальцы были. Конкретно на территории, которую мы еще освобождаем, ДНР».
По словам «Мифа», выводы о национальности наемников были сделаны после анализа перехваченных переговоров. Он добавил, что подобные случаи отмечали не только его бойцы, но и союзные подразделения, действующие по соседству.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ликвидировали группу наемников, прибывших из Португалии, в боях под Красноармейском в Донецкой народной республике.