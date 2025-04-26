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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Введение Америкой импортных тарифов против большинства стран мира – это не конечная цель, а угроза, призванная побудить торговых контрагентов Америки пойти на соглашение с США по новым условиям международной торговли. Но какими должны стать новые принципы ее организации?

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    14 комментариев
    26 апреля 2025, 14:04 • Новости дня

    Герасимов сообщил о завершении уничтожения диверсантов ВСУ в Поповке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Поповка на территории Белгородской области были ликвидированы диверсионные группы украинских военных, продолжается поиск скрывающихся бойцов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину.

    По его словам, подразделения группировки «Север» завершили уничтожение украинских диверсионных групп в районе села Поповка Белгородской области, передает ТАСС.

    Герасимов отметил: «Проводятся поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарные столкнулись с атакой дронов при тушении храма «Новый Иерусалим» в Белгородской области, украинские формирования нанесли удары по семи населенным пунктам в регионе, а в результате обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали три человека.

    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    25 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на заявления Трампа о Крыме

    Политолог Скачко: Трамп запустил дискуссию на Западе о признании Крыма российским

    Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на заявления Трампа о Крыме
    @ CNP/IMAGO/MediaPunch/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Слова Дональда Трампа о российской принадлежности Крыма заставят Брюссель лавировать между украинской и американской позицией по этому вопросу, однако Владимиру Зеленскому Евросоюз продиктует неприятие позиции президента США с целью продолжения конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Владимир Скачко.

    «Высказывание Трампа о Крыме показывает его реальное стремление к скорейшему прекращению конфликта. Похоже, в Белом доме приняли позицию Москвы по Крыму и по спецоперации в целом. Это очень ценно для восстановления российско-американских отношений», – отметил Владимир Скачко, обозреватель издания «Украина.ру».

    В то же время на Западе слова Трампа запустят дискуссию о юридическом и фактическом статусе Крыма: «Возможно, популярным решением в ЕС станет отход от категоричной проукраинской позиции к следующей трактовке: «фактический контроль за полуостровом осуществляется Москвой, но юридически территория принадлежит Украине».

    По его словам, тем самым власти ЕС и Британии начнут лавировать между украинской и американской позициями, проводя на этот счет бесконечные консультации. При этом Владимиру Зеленскому Евросоюз «продиктует неприятие идеи Трампа с целью продолжения конфликта».

    Ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил: «Крым останется с Россией. Зеленский это понимает, и все понимают». Также он указал, что причиной начала СВО стало стремление Украины в НАТО.

    «Мы очень близки к сделке», – добавил Трамп, отвечая на вопросы о перспективах урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, он утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, готов ли президент России Владимир Путин пойти на заключение мира.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин считает необходимым гарантировать интересы Москвы при поиске путей урегулирования ситуации на Украине. Он также отметил, что ведется подготовительная работа к возможной встрече Путина и Трампа.

    В то же время агентство Reuters сообщило, что США выразили намерение де-юре признать Крым российским, а де-факто – признать российский контроль над новыми регионами.

    В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в беседе с BBC допустил, что на Банковой согласятся «отдать территории» России. «Это несправедливо, но может быть решением для достижения временного мира», – сказал градоначальник.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Зеленский публично отверг предложения Трампа по Крыму и отказался от уступок и компромиссов для урегулирования конфликта.

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    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    26 апреля 2025, 01:21 • Новости дня
    Times сообщила о планах Трампа закрепить Крым и Донбасс за Россией

    Times сообщила о «высеченном в камне» плане Трампа по территориям

    Tекст: Денис Тельманов

    План Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что, по данным источников, считается неизменной позицией США.

    План Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне», передает Times. Газета ссылается на источники, близкие к спецпосланнику США по Украине Стивену Уиткоффу, отмечая, что этот вопрос уже не подлежит пересмотру.

    По данным издания, Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Риме на похоронах Папы Римского Франциска, где будет предложен вариант урегулирования, предполагающий признание освобожденных территорий частью России. Источник газеты заявил, что у Киева «реально нет выбора», кроме как согласиться на предложенный план, иначе США могут выйти из переговоров уже на следующей неделе.

    Times обращает внимание, что в случае отказа от предложенного соглашения конфликт может затянуться на месяцы и годы, а прекращение американского финансирования приведет к сокращению поставок вооружения для Украины: «Прекращение финансирования США на самом деле окажет такое же влияние, как и прекращение поставок оружия в этом году».

    Washington Post ранее сообщала, что США недовольны позицией Киева и планировали предложить европейским странам и Украине признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности, передает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится; мэр Киева Виталий Кличко допустил, что ради мира Украине придется временно уступить России часть территорий, впервые публично озвучив такую позицию среди крупных украинских политиков; представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что Киев не признает российской ни одну часть территории, включая Крым.

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    25 апреля 2025, 23:07 • Новости дня
    Зеленский вновь отверг позицию Трампа по вопросу Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не будет признавать юридически Крым российским, позиция Киева неизменна, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Владимир Зеленский вновь отверг позицию президента США Дональда Трампа по вопросу о статусе Крыма, передает РИА «Новости».

    «Наша позиция по Крыму неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими», – заявил глава киевского режима. По его словам, эта позиция основана на принципах международного права.

    В ходе выступления Зеленский также признал, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия. Он согласился с тем, что у страны недостаточно вооружений для возвращения контроля над полуостровом военным путем. Вместе с тем Зеленский отметил, что проблема заключается не в нехватке людей, а именно в недостатке оружия.

    Ранее, в ноябре 2024 года, Зеленский уже отмечал невозможность возвращения Крыма военным путем и возвращения к границам 1991 года, ссылаясь на отсутствие достаточных ресурсов для проведения таких операций. Трамп ранее критиковал Зеленского за подобную позицию.

    Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России и Владимир Зеленский это понимает.

    При этом Зеленский ранее исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что такое решение противоречит Конституции Украины.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и воссоединение полуострова с Россией является историческим выбором.

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    26 апреля 2025, 02:29 • Новости дня
    Вылетевший из Москвы самолет Уиткоффа приземлился в Омане

    После встречи с Путиным Уиткофф прилетел в Оман, самолет политика сел в Маскате

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Маската приземлился бизнес-джет Bombardier Global 7500, вылетевший из столичного аэропорта Внуково после визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

    Самолет Bombardier Global 7500, который накануне вечером покинул Москву спецрейсом, совершил посадку в Маскате, столице Омана, передает ТАСС. Информацию о прилете воздушного судна подтвердили в аэропорту Маската, где уточнили, что речь идет именно о борте, прибывшем из Москвы.

    Ранее этот самолет вылетел из Форт-Лодердейла, штат Флорида, а затем приземлился в Москве. По данным агентства, в Кремле прошла трехчасовая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как «конструктивную и весьма полезную».

    Самолет покинул воздушное пространство России примерно через 50 минут после вылета из Москвы, после чего был взят под контроль латвийскими диспетчерами. Окончательная точка маршрута не раскрывалась, но онлайн-ресурсы по слежению за авиацией подтверждали информацию о движении судна и его американском происхождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп назвал успешными переговоры, проведенные его спецпосланником Стивом Уиткоффом в Москве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что визит спецпосланника США является примером челночной дипломатии, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул положительную динамику в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

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    26 апреля 2025, 13:16 • Новости дня
    МО сообщило об успехах войск России на нескольких направлениях
    МО сообщило об успехах войск России на нескольких направлениях
    @ Министерство обороны РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные подразделения России улучшили позиции и нанесли значительные потери формированиям ВСУ сразу на нескольких направлениях, в том числе уничтожили бронетехнику.

    Российские войска провели успешные операции на ряде участков фронта, передает Telegram-канал МО. Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение механизированным, егерским, штурмовым, воздушно-десантным бригадам, а также соединениям беспилотных систем, морской пехоты, теробороны и нацгвардии ВСУ. Бои велись в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Красноармейск, Муравка, Димитров, Гришино, Новониколаевка и Удачное Донецкой Народной Республики. Потери украинских войск составили свыше 360 человек, три бронированные машины, три автомобиля и четыре орудия артиллерии.

    На белгородском направлении подразделения группировки «Север» нанесли удар по скоплениям личного состава и техники ВСУ в районах Миропольское, Михайловское и Турья Сумской области. Потери противника достигли 35 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, два автомобиля, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

    Группировка «Запад» сообщила об улучшении позиций по переднему краю и нанесении значительного ущерба двум механизированным, штурмовой бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Каменка, Кутьковка, Московка, Купянск Харьковской области и Кировск, Ямполь Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 230 человек, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, девять пикапов, четыре полевых орудия и четыре склада боеприпасов.

    По информации Министерства обороны, группировка «Южная» заняла более выгодные позиции, уничтожив живую силу и технику трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районе Краматорска, Константиновки, Часова Яра, Дылеевки и Ильиновки Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 295 человек, бронеавтомобиль HMMWV производства США, семь автомобилей, пять артиллерийских орудий, радиолокационная станция AN/TPQ-36 американского производства и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные продвинулись примерно на километр в оборону ВСУ у населенного пункта Новое в ДНР и приблизились к Катериновке, российские войска захватили украинские позиции на реке Жеребец, а также российские подразделения начали бои за взятие Григоровки в ДНР.

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    26 апреля 2025, 09:07 • Новости дня
    Силовики сообщили о попадании Красноармейска и Димитрова в огневой мешок

    Красноармейск и Димитров оказались в огневом мешке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовые структуры заявили о фактическом окружении Красноармейска и Димитрова с ограниченными возможностями выхода.

    Подразделения Вооруженных сил Украины в Красноармейске и Димитрове фактически оказались в огневом мешке, передает ТАСС. Российские силовые структуры отметили, что эти города сейчас находятся под плотным огневым воздействием российских войск.

    Представители силовых ведомств заявили: «Красноармейск и Димитров уже фактически в огневом мешке». Это означает, что основные пути снабжения и отхода для украинских подразделений в этих населенных пунктах перекрыты огнем.

    По данным силовых структур, несмотря на сложившуюся обстановку, украинские войска продолжают перебрасывать дополнительные силы на этот участок фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать оборону на Красноармейском направлении, но не смогли добиться успеха, для удержания Красноармейска украинское командование перебросило четыре бригады, а по словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска начали использовать женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях, включая Красноармейское и Дзержинское.

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    26 апреля 2025, 00:40 • Новости дня
    ВСУ выпустили 19 боеприпасов при обстрелах населенных пунктов ДНР

    ВСУ совершили 11 обстрелов ДНР, ранены трое мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки украинские войска атаковали Горловское, Ясиноватское и Светлодарское направления, пострадали трое мирных жителей, повреждены четыре дома.

    За минувшие сутки украинские войска совершили 11 обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС.

    При вооруженных атаках было выпущено 19 боеприпасов различного типа. Девять обстрелов пришлись на горловское направление, еще по одному – на ясиноватском и светлодарском направлениях.

    В результате атак поступили сведения о ранении троих мирных жителей. Также было повреждено четыре жилых дома на территории республики.

    В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР подчеркнули, что продолжают фиксировать новые факты обстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак дронов на семь приграничных населенных пунктов Белгородской области повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, при этом пострадавших среди жителей нет, а в больнице скончалась тяжело раненная во время обстрела Лисичанска одна из девочек-близняшек, несмотря на усилия врачей.

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    26 апреля 2025, 11:25 • Новости дня
    Дом родителей Большунова уничтожен прямым попаданием снаряда ВСУ

    Дом родителей лыжника Большунова в Брянской области был разрушен снарядом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дом родителей трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в селе Подывотье Севского района Брянской области был полностью разрушен после попадания снаряда.

    Как передает РИА «Новости», старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что дом родителей Александра Большунова в Брянской области был разрушен прямым попаданием снаряда со стороны ВСУ. Бородавко рассказал, что лыжнику позвонили и сообщили о разрушении дома, подчеркнув, что речь идет о полном уничтожении жилья после попадания снаряда. По его словам, семья давно не проживала в этом доме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Большунов одержал победу в гонке преследования на Кубке России, ранее выиграл 10-километровую гонку с раздельным стартом на том же турнире в Апатитах, а также не смог выйти в финал спринта на чемпионате России.

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    25 апреля 2025, 22:17 • Новости дня
    Раненная при ударе ВСУ по Лисичанску девочка умерла в больнице

    Tекст: Вера Басилая

    В больнице скончалась тяжело раненная во время обстрела Лисичанска одна из девочек-близняшек, несмотря на усилия врачей спасти ей жизнь, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

    Девочка, получившая тяжелые ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по Лисичанску 23 апреля, скончалась в больнице, следует из сообщения в Telegram-канале правительства ЛНР.

    Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко заявила, что медики сделали все возможное, чтобы спасти ребенка, но ее раны были несовместимы с жизнью.

    Вторая девочка-близняшка, также пострадавшая при обстреле, находится в стабильно тяжелом состоянии.

    Кроме того, сообщается о раненой пожилой женщине, которая также пострадала при атаке на город. Ее состояние оценивается специалистами как средней степени тяжести.

    Ранее в результате обстрела Лисичанска получили тяжелые ранения две девятилетние девочки и пожилая женщина.

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    25 апреля 2025, 22:03 • Новости дня
    ВСУ атаковали семь пунктов Белгородской области

    ВСУ нанесли удары дронами по семи населенным пунктам Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате серии атак дронов на семь приграничных населенных пунктов Белгородской области повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, пострадавших среди жителей нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    По словам губернатора Вячеслава Гладкова, всего под удары попали семь населенных пунктов региона, однако никто из жителей не пострадал, следует из сообщения в его Telegram-канале.

    В поселке Красная Яруга повреждена кровля социального объекта в результате атаки дрона. В поселке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон ударил по производственному предприятию. Также в Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон атаковал объект связи.

    В селе Мощеное при атаке беспилотника поврежден легковой автомобиль. В Санково FPV-дроном нанесен удар по частному домовладению, а в селе Косилово четыре FPV-дрона поражены два частных дома. В Шебекинском округе на трассе между Зиборовкой и Никольским дрон уничтожил легковую машину. В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на крыше частного дома.

    Ранее украинский дрон атаковал легковой автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, в результате чего ранения получили три мирных жителя.

    Из-за пожара, который вызвала атака ВСУ, полностью сгорел храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе.

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    26 апреля 2025, 10:08 • Новости дня
    БПЛА 42-й дивизии уничтожили позиции ВСУ под Работино

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ударные БПЛА российских военных провели серию атак на позиции ВСУ возле Работино, уничтожив артиллерийское орудие и огневые точки, рассказал начальник расчета с позывным «Вохан».

    Как сообщает РИА «Новости», расчеты ударных беспилотников 291-го полка 42-й дивизии группировки «Днепр» России нанесли серию точечных ударов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Начальник расчета с позывным «Вохан» рассказал, что ударами были уничтожены артиллерийское орудие, несколько огневых точек, а также поражены позиции противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы преодолели оборону противника на Запорожском фронте, выведя ситуацию из статического состояния, а подразделения ВС России не позволяют противнику принимать самостоятельные решения в ходе атак на этом направлении.

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    26 апреля 2025, 04:08 • Новости дня
    Пожарные при тушении храма «Новый Иерусалим» подверглись атаке дронов

    Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» полностью выгорел после обстрела ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Во врем тушени пожара в храмовом комплексе «Новый Иерусалим» в Белгородской области сотрудники МЧС столкнулись с атакой дронов «Баба-яга» со стороны ВСУ.

    Пожарные прибыли на место возгорания комплекса «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Белгородской области вечером 24 апреля, когда строения уже горели после сброса взрывных устройств ВСУ, передает ТАСС. Группировка войск «Север» сообщила, что пожарные подверглись атаке дронов «Баба-яга», однако успели укрыться.

    Из-за продолжающихся атак украинских дронов дальнейшая борьба с огнем и спасение икон оказались невозможны – храмовый комплекс полностью выгорел. По информации военных, к концу дня 25 апреля все попытки начать работы по спасению святынь были прекращены из-за угрозы новых обстрелов со стороны ВСУ.

    В группировке уточнили, что работы по разбору завалов и спасению оставшихся ценностей начнутся немедленно после стабилизации обстановки и прекращения атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак дронов на семь приграничных населенных пунктов Белгородской области были повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, однако среди жителей никто не пострадал, после ночной атаки дронов на храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Валуйском округе уцелела только небольшая часовня Божией Матери, а сам храмовый комплекс полностью сгорел из-за пожара, вызванного атакой со стороны вооруженных сил Украины.

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    26 апреля 2025, 13:34 • Новости дня
    Бастрыкин инициировал дело оскорбления чувств вдов участников СВО

    СК России начал проверку интервью томских риелтора и блогера о выплатах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после резонансного интервью томских риелтора и блогера о государственных выплатах вдовам, сообщает информцентр ведомства.

    Решение о возбуждении уголовного дела председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял после изучения обращения участника спецоперации на Украине, передает РИА «Новости». Поводом стало интервью, в котором риелтор и блогер из Томска рекомендовали женщинам вступать в брак с военнослужащими, чтобы после их гибели получить компенсацию для покупки жилья.

    По мнению заявителя, подобные высказывания дискредитируют российские вооруженные силы и оскорбляют чувства вдов погибших участников спецоперации. Бастрыкин поручил руководителю управления Следственного комитета по Томской области Андрею Щукину возбудить уголовное дело и доложить о деталях расследования.

    В региональном Следственном комитете сообщили, что уже проводится процессуальная проверка и исполнение поручения Бастрыкина находится на контроле центрального аппарата ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Томске назначил Марине Орловой 80 часов обязательных работ за высказывания в видео о схеме покупки жилья, которые вызвали общественный резонанс.

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    26 апреля 2025, 10:31 • Новости дня
    ВСУ бежали с позиций на юго-востоке Богатыря в ДНР

    Стало известно о бегстве украинских войск с позиций в Богатыре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные покинули несколько позиций на юго-восточной окраине населенного пункта Богатырь в ДНР, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением.

    Как передает ТАСС, украинские войска оставили ряд позиций на юго-восточной окраине Богатыря в Донецкой Народной Республике. В силовых структурах сообщили: «Юго-восточная окраина Богатыря стала для противника мясорубкой. Из-за этого они бегут с позиций на этом участке фронта».

    По информации источника, на подступах к Богатырю уже начались боестолкновения, подтверждая обострение ситуации в районе населенного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в Донецкой народной республике, а глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска задействуют женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в регионе.

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