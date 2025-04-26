Введение Америкой импортных тарифов против большинства стран мира – это не конечная цель, а угроза, призванная побудить торговых контрагентов Америки пойти на соглашение с США по новым условиям международной торговли. Но какими должны стать новые принципы ее организации?0 комментариев
Герасимов сообщил о завершении уничтожения диверсантов ВСУ в Поповке
В районе села Поповка на территории Белгородской области были ликвидированы диверсионные группы украинских военных, продолжается поиск скрывающихся бойцов, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину.
По его словам, подразделения группировки «Север» завершили уничтожение украинских диверсионных групп в районе села Поповка Белгородской области, передает ТАСС.
Герасимов отметил: «Проводятся поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах».
Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарные столкнулись с атакой дронов при тушении храма «Новый Иерусалим» в Белгородской области, украинские формирования нанесли удары по семи населенным пунктам в регионе, а в результате обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали три человека.