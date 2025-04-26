  • Новость часаПесков опроверг обсуждение Путиным и Уиткоффом прямых рейсов между Россией и США
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    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    14 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    6 комментариев
    26 апреля 2025, 11:03 • Новости дня

    Иконы из Иерусалима сгорели в храме под Белгородом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Святыни, привезенные из Иерусалима, утрачены после пожара в храмовом комплексе «Новый Иерусалим» в Сухарево Валуйского района Белгородской области, сообщила послушница скита Филиппия.

    Деревянный храм Рождества Иоанна Предтечи и три часовни полностью сгорели после атаки дронов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Послушница скита Филиппия рассказала, что все иконы, включая древние и привезенные из Иерусалима, были уничтожены огнем. «Иконы все были в храме, ничего не спаслось, все сгорели. У нас были святыни: икона Божией Матери Иерусалимской – дар из Иерусалима, в часовне царя Николая тоже была икона из Иерусалима, в часовне Марии Магдалины была икона Равноапостольной Марии Магдалины из Иерусалима», – заявила она. После первой атаки дроны препятствовали тушению огня, что привело к полной утрате деревянного комплекса и святынь. Филиппия также выразила уверенность, что храмовый комплекс будет восстановлен, и «благодать здесь будет во много раз больше, чем здесь было».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пожарные подверглись атаке дронов при тушении храма «Новый Иерусалим» в Валуйском округе Белгородской области, в результате ночной атаки дронов на храмовый комплекс «Новый Иерусалим» уцелела только небольшая часовня Божией Матери, а сам храмовый комплекс полностью сгорел из-за пожара, начавшегося после атаки со стороны вооруженных сил Украины.

    25 апреля 2025, 15:07 • Новости дня
    СМИ сообщили о гибели сына замдиректора ЦРУ Глосса на Украине

    «Газета.Ru»: Сын заместителя директора ЦРУ по инновациям погиб на Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Сын высокопоставленного американского разведчика – замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Майкл Глосс погиб на Украине, сражаясь на стороне российских вооруженных сил, сообщил украинский портал «Страна.ua».

    Сын замдиректора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлины Глосс Майкл в возрасте 21 года погиб на Украине, он воевал на стороне России в составе десантного подразделения, сообщает «Газета.Ru» cо ссылкой на украинский портал «Страна.ua».

    Мать Майкла Джулиан Галлина Глосс имеет более 30 лет службы в американской разведке, с февраля 2024 года занимает пост заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям. Отец погибшего, Ларри Глосс, служил в ВМС США и возглавляет организацию, которая разрабатывает программное обеспечение для НАТО.

    Семья рассказала, что Майкл долгие годы был экоактивистом, путешествовал по миру, помогал восстанавливать здания в разных странах, поддерживал Украину. В 2023 году он решил поехать в Крым на встречу хиппи-движения «Радужная семья» и попытался получить гражданство России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двоюродный брат вице-президента США Нэйт Вэнс более двух лет сражался в рядах ВСУ на Украине, участвовал боях против ВС России за Купянск, Артемовск, Красноармейск (украинское название – Покровск).

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    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

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    25 апреля 2025, 20:30 • Видео
    Новые требования Зеленского к России и Трампу

    Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

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    25 апреля 2025, 12:55 • Новости дня
    Нацистка Пташка вернулась на фронт в штурмовую бригаду ВСУ
    Нацистка Пташка вернулась на фронт в штурмовую бригаду ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Вернувшаяся после обмена военнопленными на Украину Катерина Полищук, известная как Пташка, была замечена на передовой в составе штурмовой бригады ВСУ в районе Красноармейска.

    Украинская националистка Катерина Полищук, известная как Пташка, снова находится на передовой, передает телеканал 360 со ссылкой на Life.ru.

    После обмена пленными в 2022 году она вернулась на Украину и некоторое время участвовала в публичных мероприятиях, включая финал шоу «Голос страны» и новогодний концерт на Софийской площади Киева.

    Журналисты отмечают, что вскоре общественный интерес к ней заметно снизился, после чего Полищук попыталась вернуться на фронт, но не получила широкой огласки.

    В данный момент Пташка числится волонтером при 59-й бригаде ВСУ и занимается сбором средств на беспилотники для нужд подразделения.

    По данным следственных материалов России, до плена она не была парамедиком, а служила снайпером и, по этим данным, убивала мирных жителей Мариуполя, выходивших на улицу за водой и едой.

    Биография Полищук также свидетельствует о ее идеологической приверженности национализму с юных лет.

    Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о подготовке военного трибунала над пленными нацистами.

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    25 апреля 2025, 13:52 • Новости дня
    В Крыму объяснили, чем обернутся для Украины удары по полуострову

    Сергей Цеков: Атаки на Крым приведут к катастрофе для Зеленского

    В Крыму объяснили, чем обернутся для Украины удары по полуострову
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ударами по Крыму Киев хочет изменить позицию США в переговорах по украинскому урегулированию. Но на Банковой добьются обратного эффекта: Белый дом выйдет из диалога, бросив Украину с европейскими недосоюзниками, сказал газете ВЗГЛЯД первый замглавы крымского парламента Сергей Цеков. Ранее ВСУ атаковали беспилотниками российский полуостров.

    «Киев решил показать свое несогласие с позицией Белого дома по признанию Крыма российским. И делается это на фоне диалога Москвы и Вашингтона по мирному урегулированию конфликта», – пояснил Сергей Цеков, первый зампредседателя парламента Крыма.

    «На Банковой рассчитывают таким образом убедить американскую сторону ужесточить позицию в отношении России и начать отстаивать именно украинские условия прекращения огня. Иначе, по замыслу Киева, диалог не имеет смысла. Команду Зеленского к этому толкают евроатлантические «ястребы», прежде всего Британия и Франция», – продолжил спикер.

    «Но в Киеве не учитывают, что ни на Кремль, ни на Белый дом нельзя давить. Последствия для офиса Зеленского будут катастрофическими. Трамп может просто выйти из переговоров. Тогда Украина со своими европейскими недосоюзниками останется один на один против России. И ничем хорошим для них это не закончится», – заметил собеседник.

    Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на пятницу ПВО перехватила и сбила 79 украинских беспилотников самолетного типа, из которых 59 пытались атаковать Крым. Позднее были уничтожены еще шесть БПЛА над полуостровом.

    По данным отраслевого канала «Рыбарь», пуск БПЛА осуществлялся из Одесской области по двум маршрутам: в сторону Евпатории и Красноперекопска. «Целью ВСУ являются радиолокационные станции, пусковые установки и другие объекты российской ПВО по всему западному побережью до Армянска. Задача Украины – попытаться ослабить нашу оборону на этом участке», – отмечает аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский ранее отказался от предложения США признать Крым российским, а также пообещал придерживаться своего тезиса: «мир с Россией через силу».

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    25 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на заявления Трампа о Крыме

    Политолог Скачко: Трамп запустил дискуссию на Западе о признании Крыма российским

    Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на заявления Трампа о Крыме
    @ CNP/IMAGO/MediaPunch/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Слова Дональда Трампа о российской принадлежности Крыма заставят Брюссель лавировать между украинской и американской позицией по этому вопросу, однако Владимиру Зеленскому Евросоюз продиктует неприятие позиции президента США с целью продолжения конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Владимир Скачко.

    «Высказывание Трампа о Крыме показывает его реальное стремление к скорейшему прекращению конфликта. Похоже, в Белом доме приняли позицию Москвы по Крыму и по спецоперации в целом. Это очень ценно для восстановления российско-американских отношений», – отметил Владимир Скачко, обозреватель издания «Украина.ру».

    В то же время на Западе слова Трампа запустят дискуссию о юридическом и фактическом статусе Крыма: «Возможно, популярным решением в ЕС станет отход от категоричной проукраинской позиции к следующей трактовке: «фактический контроль за полуостровом осуществляется Москвой, но юридически территория принадлежит Украине».

    По его словам, тем самым власти ЕС и Британии начнут лавировать между украинской и американской позициями, проводя на этот счет бесконечные консультации. При этом Владимиру Зеленскому Евросоюз «продиктует неприятие идеи Трампа с целью продолжения конфликта».

    Ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил: «Крым останется с Россией. Зеленский это понимает, и все понимают». Также он указал, что причиной начала СВО стало стремление Украины в НАТО.

    «Мы очень близки к сделке», – добавил Трамп, отвечая на вопросы о перспективах урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, он утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, готов ли президент России Владимир Путин пойти на заключение мира.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин считает необходимым гарантировать интересы Москвы при поиске путей урегулирования ситуации на Украине. Он также отметил, что ведется подготовительная работа к возможной встрече Путина и Трампа.

    В то же время агентство Reuters сообщило, что США выразили намерение де-юре признать Крым российским, а де-факто – признать российский контроль над новыми регионами.

    В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в беседе с BBC допустил, что на Банковой согласятся «отдать территории» России. «Это несправедливо, но может быть решением для достижения временного мира», – сказал градоначальник.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Зеленский публично отверг предложения Трампа по Крыму и отказался от уступок и компромиссов для урегулирования конфликта.

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    26 апреля 2025, 01:21 • Новости дня
    Times сообщила о планах Трампа закрепить Крым и Донбасс за Россией

    Times сообщила о «высеченном в камне» плане Трампа по территориям

    Tекст: Денис Тельманов

    План Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что, по данным источников, считается неизменной позицией США.

    План Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне», передает Times. Газета ссылается на источники, близкие к спецпосланнику США по Украине Стивену Уиткоффу, отмечая, что этот вопрос уже не подлежит пересмотру.

    По данным издания, Трамп может встретиться с Владимиром Зеленским в Риме на похоронах Папы Римского Франциска, где будет предложен вариант урегулирования, предполагающий признание освобожденных территорий частью России. Источник газеты заявил, что у Киева «реально нет выбора», кроме как согласиться на предложенный план, иначе США могут выйти из переговоров уже на следующей неделе.

    Times обращает внимание, что в случае отказа от предложенного соглашения конфликт может затянуться на месяцы и годы, а прекращение американского финансирования приведет к сокращению поставок вооружения для Украины: «Прекращение финансирования США на самом деле окажет такое же влияние, как и прекращение поставок оружия в этом году».

    Washington Post ранее сообщала, что США недовольны позицией Киева и планировали предложить европейским странам и Украине признать Крым российским в обмен на гарантии безопасности, передает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет юридически признавать Крым российским, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится; мэр Киева Виталий Кличко допустил, что ради мира Украине придется временно уступить России часть территорий, впервые публично озвучив такую позицию среди крупных украинских политиков; представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил, что Киев не признает российской ни одну часть территории, включая Крым.

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    25 апреля 2025, 23:07 • Новости дня
    Зеленский вновь отверг позицию Трампа по вопросу Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не будет признавать юридически Крым российским, позиция Киева неизменна, но вернуть полуостров с помощью оружия не получится, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Владимир Зеленский вновь отверг позицию президента США Дональда Трампа по вопросу о статусе Крыма, передает РИА «Новости».

    «Наша позиция по Крыму неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими», – заявил глава киевского режима. По его словам, эта позиция основана на принципах международного права.

    В ходе выступления Зеленский также признал, что Украина не сможет вернуть Крым с помощью оружия. Он согласился с тем, что у страны недостаточно вооружений для возвращения контроля над полуостровом военным путем. Вместе с тем Зеленский отметил, что проблема заключается не в нехватке людей, а именно в недостатке оружия.

    Ранее, в ноябре 2024 года, Зеленский уже отмечал невозможность возвращения Крыма военным путем и возвращения к границам 1991 года, ссылаясь на отсутствие достаточных ресурсов для проведения таких операций. Трамп ранее критиковал Зеленского за подобную позицию.

    Дональд Трамп заявил, что Крым останется в составе России и Владимир Зеленский это понимает.

    При этом Зеленский ранее исключил возможность признания Крыма частью России и подчеркнул, что такое решение противоречит Конституции Украины.

    Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и воссоединение полуострова с Россией является историческим выбором.

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    25 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в Курской области и ДНР
    Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в Курской области и ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшую неделю в Курской области был освобожден населенный пункт Олешня, а в Донецкой народной республике (ДНР) – Новомихайловка, Шевченко, Сухая Балка, Тарасовка и Богдановка, сообщили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В частности, в ходе активных наступательных действий освобождена Олешня Курской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, трех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

    Между тем на Белгородском и Харьковском направлениях было нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1320 боевиков. Уничтожены два танка, 23 бронемашины, в том числе америкаснкие HMMWV и Bradley, семь пусковых установок РСЗО, 50 орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ, пять складов с боеприпасами и материальными средствами, отчитались в Минобороны.

    В то же время в результате действий подразделений группировки «Запад» была освобождена Новомихайловка ДНР. Российские военные нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял более 1535 военнослужащих, три танка, 11 бронемашин, включая HMMWV и два бронетранспортера М113, а также турецкую Kirpi. Уничтожены две пусковые установки РСЗО, 19 орудий полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 16 складов с боеприпасами.

    Действиями подразделений Южной группировки были освобождены Шевченко, Сухая Балка и Тарасовка ДНР.

    Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, мотопехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    За последнюю неделю на этом направлении потери ВФУ составили более 2065 боевиков, три танка, 31 бронемашина, включая две HMMWV и три М113 производства США. Уничтожены две пусковые установки РСЗО, включая американский HIMARS, 31 орудие полевой артиллерии, семь станций РЭБ, 17 складов с боеприпасами и горючим, перечислили в Минобороны.

    Параллельно в результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Богдановка ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, двух штурмовых, аэромобильной, егерской бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригадам теробороны и нацгвардии.

    Потери противника при этом составили свыше 2345 военнослужащих, два танка, 20 бронмашин, в том числе немецкая машина пехоты Marder и французский бронетранспортер VAB. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты, бригадам теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял более 990 военнослужащих, два танка, 16 бронемашин, включая американский бронетранспортер М113. Уничтожены 16 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух артиллерийских бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны.

    ВСУ при этом потеряли свыше 505 военнослужащих, танк, турецкий бронеавтомобиль Kirpi. Уничтожены десять орудий полевой артиллерии, 18 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также девять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того на этой неделе российские военные освободили Горнальский монастырь.

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    26 апреля 2025, 02:29 • Новости дня
    Вылетевший из Москвы самолет Уиткоффа приземлился в Омане

    После встречи с Путиным Уиткофф прилетел в Оман, самолет политика сел в Маскате

    Tекст: Денис Тельманов

    В аэропорту Маската приземлился бизнес-джет Bombardier Global 7500, вылетевший из столичного аэропорта Внуково после визита в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

    Самолет Bombardier Global 7500, который накануне вечером покинул Москву спецрейсом, совершил посадку в Маскате, столице Омана, передает ТАСС. Информацию о прилете воздушного судна подтвердили в аэропорту Маската, где уточнили, что речь идет именно о борте, прибывшем из Москвы.

    Ранее этот самолет вылетел из Форт-Лодердейла, штат Флорида, а затем приземлился в Москве. По данным агентства, в Кремле прошла трехчасовая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал беседу как «конструктивную и весьма полезную».

    Самолет покинул воздушное пространство России примерно через 50 минут после вылета из Москвы, после чего был взят под контроль латвийскими диспетчерами. Окончательная точка маршрута не раскрывалась, но онлайн-ресурсы по слежению за авиацией подтверждали информацию о движении судна и его американском происхождении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп назвал успешными переговоры, проведенные его спецпосланником Стивом Уиткоффом в Москве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что визит спецпосланника США является примером челночной дипломатии, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул положительную динамику в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником США Стивеном Уиткоффом.

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    26 апреля 2025, 00:40 • Новости дня
    ВСУ выпустили 19 боеприпасов при обстрелах населенных пунктов ДНР

    ВСУ совершили 11 обстрелов ДНР, ранены трое мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки украинские войска атаковали Горловское, Ясиноватское и Светлодарское направления, пострадали трое мирных жителей, повреждены четыре дома.

    За минувшие сутки украинские войска совершили 11 обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС.

    При вооруженных атаках было выпущено 19 боеприпасов различного типа. Девять обстрелов пришлись на горловское направление, еще по одному – на ясиноватском и светлодарском направлениях.

    В результате атак поступили сведения о ранении троих мирных жителей. Также было повреждено четыре жилых дома на территории республики.

    В управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР подчеркнули, что продолжают фиксировать новые факты обстрелов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак дронов на семь приграничных населенных пунктов Белгородской области повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, при этом пострадавших среди жителей нет, а в больнице скончалась тяжело раненная во время обстрела Лисичанска одна из девочек-близняшек, несмотря на усилия врачей.

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    26 апреля 2025, 09:07 • Новости дня
    Силовики сообщили о попадании Красноармейска и Димитрова в огневой мешок

    Красноармейск и Димитров оказались в огневом мешке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовые структуры заявили о фактическом окружении Красноармейска и Димитрова с ограниченными возможностями выхода.

    Подразделения Вооруженных сил Украины в Красноармейске и Димитрове фактически оказались в огневом мешке, передает ТАСС. Российские силовые структуры отметили, что эти города сейчас находятся под плотным огневым воздействием российских войск.

    Представители силовых ведомств заявили: «Красноармейск и Димитров уже фактически в огневом мешке». Это означает, что основные пути снабжения и отхода для украинских подразделений в этих населенных пунктах перекрыты огнем.

    По данным силовых структур, несмотря на сложившуюся обстановку, украинские войска продолжают перебрасывать дополнительные силы на этот участок фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины предприняли попытку прорвать оборону на Красноармейском направлении, но не смогли добиться успеха, для удержания Красноармейска украинское командование перебросило четыре бригады, а по словам главы ДНР Дениса Пушилина, украинские войска начали использовать женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях, включая Красноармейское и Дзержинское.

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    25 апреля 2025, 22:03 • Новости дня
    ВСУ атаковали семь пунктов Белгородской области

    ВСУ нанесли удары дронами по семи населенным пунктам Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В результате серии атак дронов на семь приграничных населенных пунктов Белгородской области повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, пострадавших среди жителей нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    По словам губернатора Вячеслава Гладкова, всего под удары попали семь населенных пунктов региона, однако никто из жителей не пострадал, следует из сообщения в его Telegram-канале.

    В поселке Красная Яруга повреждена кровля социального объекта в результате атаки дрона. В поселке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон ударил по производственному предприятию. Также в Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон атаковал объект связи.

    В селе Мощеное при атаке беспилотника поврежден легковой автомобиль. В Санково FPV-дроном нанесен удар по частному домовладению, а в селе Косилово четыре FPV-дрона поражены два частных дома. В Шебекинском округе на трассе между Зиборовкой и Никольским дрон уничтожил легковую машину. В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на крыше частного дома.

    Ранее украинский дрон атаковал легковой автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, в результате чего ранения получили три мирных жителя.

    Из-за пожара, который вызвала атака ВСУ, полностью сгорел храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе.

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    25 апреля 2025, 22:17 • Новости дня
    Раненная при ударе ВСУ по Лисичанску девочка умерла в больнице

    Tекст: Вера Басилая

    В больнице скончалась тяжело раненная во время обстрела Лисичанска одна из девочек-близняшек, несмотря на усилия врачей спасти ей жизнь, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

    Девочка, получившая тяжелые ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по Лисичанску 23 апреля, скончалась в больнице, следует из сообщения в Telegram-канале правительства ЛНР.

    Глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко заявила, что медики сделали все возможное, чтобы спасти ребенка, но ее раны были несовместимы с жизнью.

    Вторая девочка-близняшка, также пострадавшая при обстреле, находится в стабильно тяжелом состоянии.

    Кроме того, сообщается о раненой пожилой женщине, которая также пострадала при атаке на город. Ее состояние оценивается специалистами как средней степени тяжести.

    Ранее в результате обстрела Лисичанска получили тяжелые ранения две девятилетние девочки и пожилая женщина.

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    25 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    Российские военные получили современные детекторы для обнаружения дронов

    Tекст: Александра Юдина

    Современные устройства для поиска вражеских беспилотников поступили российским военнослужащим в зону спецоперации, сообщил военкор Станислав Обищенко.

    Военкор назвал новые детекторы «крутейшей разработкой», позволяющей оперативно выявлять угрозу с воздуха и заметно усиливающей защиту бойцов ВС РФ, передает радио Sputnik.

    По его словам, эти комплексы дают военнослужащим значительное преимущество, поскольку могут своевременно оповещать о приближении вражеских дронов и тем самым повышают безопасность российских позиций на передовой.

    Точные технические характеристики новых систем не раскрываются.

    Ранее полпред президента РФ Артем Жога передал военнослужащим в Курской области беспилотники и детекторы дронов, а также планирует доставить новогодние подарки детям региона.

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    26 апреля 2025, 10:08 • Новости дня
    БПЛА 42-й дивизии уничтожили позиции ВСУ под Работино

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ударные БПЛА российских военных провели серию атак на позиции ВСУ возле Работино, уничтожив артиллерийское орудие и огневые точки, рассказал начальник расчета с позывным «Вохан».

    Как сообщает РИА «Новости», расчеты ударных беспилотников 291-го полка 42-й дивизии группировки «Днепр» России нанесли серию точечных ударов по позициям украинских военных в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Начальник расчета с позывным «Вохан» рассказал, что ударами были уничтожены артиллерийское орудие, несколько огневых точек, а также поражены позиции противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы преодолели оборону противника на Запорожском фронте, выведя ситуацию из статического состояния, а подразделения ВС России не позволяют противнику принимать самостоятельные решения в ходе атак на этом направлении.

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