Трамп обвинил Киев в затягивании подписания сделки по минералам

Рожин увидел след Украины и Британии в убийстве генерала Генштаба Москалика

Военный аналитик Рожин: Убийства генералов Москалика и Кириллова имеют общий почерк

Tекст: Анастасия Куликова

«Взрыв в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб Ярослав Москалик, на мой взгляд, спланированная операция украинских спецслужб», – считает военный аналитик Борис Рожин. Он объясняет: почерк похож на убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Только тогда был заминирован электросамокат, а сейчас – автомобиль.

Собеседник также обратил внимание, что взрыв произошел в тот день, когда намечена встреча Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа. По его мнению, так Украина и стоящие за ней силы пытаются повлиять на переговоры. «Я не исключаю, что руку приложили и спецслужбы Британии», – добавил Рожин.

«Киев и Лондон хотят сорвать переговорный процесс. Поэтому возможны любые провокации и попытки терактов», – указал аналитик. Впрочем, он предупреждает: угроза может сохраниться на долгое время, поэтому гражданам стоит быть начеку.

Напомним, в пятницу при взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России. В СК сообщили, что, по предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Уголовное дело заведено по ст. 105 и ст. 222.1 УК (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Как полагают специалисты, СВУ подорвали дистанционно, наблюдая за жертвой с помощью видеокамеры, установленной в салоне, передает «Коммерсант».

По похожей схеме 17 декабря 2024 года в Москве на Рязанском проспекте был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Тогда преступника задержали по горячим следам на следующий же день.

Ярослав Москалик в разные годы участвовал в международных переговорах. Например, в 2015 году он входил в состав Контактной группы от России на минских переговорах (в подгруппу по безопасности), а в 2019 году встречался с делегацией Колледжа национальной обороны Индии.

В 2021 году замначальника управления Генштаба рассказывал о проходивших в Астане обсуждениях ситуации в Сирии. На Московской конференции по международной безопасности два года спустя Москалик выступал на заседании о военном и военно-техническом сотрудничестве в Африке и на Ближнем Востоке.