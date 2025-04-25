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    Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки
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    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

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    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    4 комментария
    25 апреля 2025, 11:59 • Новости дня

    Борис Джонсон: Украина ничего не получит от мирных предложений Трампа

    Борис Джонсон: Украина ничего не получит от мирных предложений Трампа
    @ Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-премьер Британии Борис Джонсон выступил с резкой критикой мирных предложений Дональда Трампа по Украине, заявив в частности, что Киеву от этих инициатив ничего не достанется.

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал условия соглашения, которое американский президент Дональд Трамп подталкивает Киев принять. Ранее Джонсон заявлял, что в безумии действий Трампа есть «метод», и он верит, что президент США сможет принести мир, пишет Guardian.

    В посте, опубликованном в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), Джонсон раскритиковал мирный план Трампа в связи с тем, что, по его словам, Россия губит жителей Украины и, согласно плану Трампа, получит за это массу выгод.

    Среди них – «право на захваченную силой, вопреки международному праву, суверенную украинскую территорию», право контроля судьбы Украины через запрет членства в НАТО, отмену санкций, экономическое партнерство с США.

    «Кроме права делиться своими природными ресурсами с США, они (Украина) ничего не получают», – подчеркивает Джонсон участь Украины.

    Экс-глава британского правительства снова призывает к решительным мерам защиты Украины от России, предлагая «долгосрочную, надежную и должным образом финансируемую гарантию  безопасности, выданную Великобританией, США и всеми западными союзниками».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Ранее западные СМИ выступили с осуждением Белого дома после того, как администрация США подвергла жесткой критике Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне.

    24 апреля 2025, 21:46 • Новости дня
    Трамп назвал уступку России по Украине

    Трамп: Россия готова к окончанию боевых действий и отказу от полного контроля над Украиной

    Трамп назвал уступку России по Украине
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по вопросу урегулирования ситуации на Украине, чем это известно общественности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США оказывают значительное давление на Россию с целью достижения урегулирования ситуации на Украине, передает «Интерфакс».

    Отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны России для урегулирования украинского кризиса, Трамп выделил такие шаги, как окончание военных действий и отказ от планов по контролю над всей страной. Он отметил, что эти решения были бы значительными уступками со стороны Москвы.

    Президент также добавил, что давление оказывается не только на Россию, но и на Украину, не вдаваясь в детали.

    «Я оказываю большое давление. Вы даже не представляете, какое давление я оказываю на Россию», – сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о степени воздействия Вашингтона на Москву.

    Трамп подчеркнул, что часть применяемых мер не афишируется публично, однако о них осведомлены в России и среди людей, близких к ситуации. По его словам, давление ведется по различным каналам, но подробности не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что не намерены обсуждать слухи о возможном мирном плане президента США Дональда Трампа, и отметили, что его позиция по Крыму совпадает с российской, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин выступает за мир при условии соблюдения интересов России, а Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни в Белом доме состоятся ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    24 апреля 2025, 19:41 • Новости дня
    Bloomberg предположил, с каким предложением едет Уиткофф в Москву

    Bloomberg: Трамп потребует признания права Украины на армию

    Bloomberg предположил, с каким предложением едет Уиткофф в Москву
    @ Andrew Thomas/NurPhoto/Reuters

    США потребуют от России признать право Украины на обладание собственными вооруженными силами и оборонной промышленностью, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

    По данным агентства, этот вопрос должен поднять спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает «Коммерсант».

    Как уточняет агентство, Белый дом в попытках достичь мира на Украине намерен оказывать давление не только на Киев, но и на Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов президента Украины Владимира Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил отрезвление позиции США по отношению к России.

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    24 апреля 2025, 14:58 • Видео
    В немецкой политике сменился лидер

    Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

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    24 апреля 2025, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    Российские войска освободили Богдановку к северу от Часова Яра в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники тяжелой механизированной, двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, бригадам беспилотных систем ВСУ и нацгвардии около Новой Полтавки, Лысовки, Водянского, Удачного, Криворожья ДНР, Межевой и Новоподгородного Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 410 военнослужащих, бронемашину и два артиллерийских орудия.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ возле Осоевки, Угроедов, Миропольского, Великого Прикола и Петрушевки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 45 военнослужащих, бронемашина и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом с Купянском, Андреевкой, Дружелюбовкой, Петропавловкой, Каменкой Харьковской области, Новым, Кировском и Ямпольем ДНР.

    Противник потерял до 255 военнослужащих, танк, две бронкмашины, включая турецкий бронеавтомобиль Kirpi, пять пикапов, три артиллерийских орудия, пять станций РЭБ «Октава-С», «Буковель-AD» и «Анклав». Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Южная» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах Щербиновки, Петровки, Краматорска, Славянска, Закотного, Часова Яра Иванополья, Константиновкми Северска ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 405 военнослужащих, бронемашина, три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и трех бригад береговой обороны ВСУ у Павловки, Новоданиловки Запорожской области, Понятовки и Токаревки Херсонской области. Были уничтожены свыше 70 военнослужащих, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Тарасовку на Константиновском направлении в ДНР. До этого они освободили Сухую Балку. 22 апреля российские военные освободили Горнальский монастырь.

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    24 апреля 2025, 18:17 • Новости дня
    Подполье сообщило о ликвидации 20 наемников из стран НАТО в Харькове
    Подполье сообщило о ликвидации 20 наемников из стран НАТО в Харькове
    @ REUTERS/Tim Wimborne

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Порядка 20 иностранных наемных боевиков погибли из-за удара по Харькову, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в четверг.

    Погибло около 20 наемников из стран НАТО, это в основном англоязычные боевики, пояснил Лебедев РИА «Новости». По его словам, это были не смуглокожие иностранцы, а иностранцы европейской внешности.

    Этой ночью, по сообщениям СМИ, в Харькове прогремело до 10 мощных взрывов.

    Ранее Лебедев сообщал, что при ударе по Павлограду была уничтожена значительная часть производственных мощностей химзавода, что привело к потере топлива для украинских ракет.

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    24 апреля 2025, 17:36 • Новости дня
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп высказал неудовольствие по поводу массированного удара России по украинским военным объектам, назвав действия Москвы ненужными и несвоевременными.

    Трамп выразил свое недовольство масштабной атакой России на военные объекты на Украине, передает ТАСС. В сообщении в Truth Social он назвал удары по Киеву ненужными и отметил, что время для такой операции было выбрано крайне неудачно.

    Американский президент призвал президента России Владимира Путина прекратить удары по украинским объектам и предложил перейти к мирному урегулированию конфликта. «Давайте заключим мирную сделку», – подчеркнул Трамп в своем обращении.

    Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по предприятиям авиастроения, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, а также по объектам, связанным с производством ракетного топлива и порохов. В ведомстве уточнили, что все цели были поражены.

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    24 апреля 2025, 12:54 • Новости дня
    Президент Польши признал необходимость уступок со стороны Украины
    Президент Польши признал необходимость уступок со стороны Украины
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Польши Анджей Дуда в интервью Euronews заявил, что Киев не сможет сохранить все свои позиции при достижении соглашения с Россией.

    По его словам, на переговорах по окончанию конфликта Украине «в какой-то мере придется уступить», подчеркнув неизбежность компромисса, передает ТАСС.

    По словам польского лидера, определить конкретный объем уступок пока невозможно.

    Дуда отметил, что обе стороны должны быть готовы идти на уступки ради достижения соглашения.

    «Это должен быть компромисс», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине была отложена на неопределенный срок из-за слов Зеленского о неготовности признать российский статус Крыма.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что обсуждения Зеленского условий возможных мирных переговоров по конфликту на Украине через СМИ являются неприемлемыми.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине зашли в тупик, причиной стала критика предложенного США плана со стороны Владимира Зеленского.

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    25 апреля 2025, 04:10 • Новости дня
    Washington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке

    WP заявила об отсутствии гарантий безопасности для Киева в предложенной США сделке

    Washington Post рассказала о предложенной Белым домом Киеву сделке
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский план по урегулированию кризиса на Украине предполагает признание воссоединения Крыма с Россией и отсутствие гарантий безопасности для Киева, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

    Как пишет Washington Post со ссылкой на источники, «знакомые со сделкой», условия соглашения предусматривают, что Украина не станет членом НАТО и не получит «никаких реальных гарантий безопасности». При этом сделка «включит в себя признание» Вашингтоном воссоединения Крыма с Россией, а также сохранит за Россией «почти всю территорию», которую российские войска освободили. В качестве одной из частей сделки предусматривается размещение европейских и не входящих в НАТО военных наблюдателей для фиксации прекращения огня, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ выступили с осуждением Белого дома после того, как администрация США подвергла жесткой критике Владимира Зеленского за срыв переговоров в Лондоне.

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    24 апреля 2025, 14:58 • Новости дня
    Власти Украины решили ввести европейский стандарт напряжения в 230 вольт
    Власти Украины решили ввести европейский стандарт напряжения в 230 вольт
    @ ТАСС/PHOTAS/DPA

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С июля на украинской территории начнет действовать обновленный стандарт напряжения электрических сетей, предусматривающий повышение нормы с 220 до 230 вольт.

    Решение о переходе на новый европейский стандарт напряжения в 230 вольт принято национальной комиссией Украины по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг, передает ТАСС.

    Новые нормы вступят в силу с 1 июля, согласно обновленному кодексу систем распределения.

    Ожидается, что повышение напряжения с 220 до 230 вольт окажет положительный эффект на качество электроснабжения и повысит энергоэффективность. Соответствующие изменения внесены в нормативные документы, регулирующие работу распределительных сетей Украины.

    Регулятор подчеркнул, что обновленные стандарты приближают энергетическую систему страны к общеевропейским требованиям.

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    24 апреля 2025, 15:21 • Новости дня
    FT: Украина может объявить дефолт в конце мая
    FT: Украина может объявить дефолт в конце мая
    @ Kirill Kukhmar/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина не достигла соглашения с инвесторами по реструктуризации 2,6 млрд долларов долговых обязательств, пишет Financial Times (FT).

    По данным FT, переговоры прошли в Вашингтоне и завершились безрезультатно, после чего Министерство финансов Украины заявило, что рассмотрит все доступные варианты и продолжит консультации с держателями так называемых GDP-warrants – ценных бумаг, привязанных к ВВП.

    Существенный платеж на сумму около 600 млн долларов по этим инструментам должен быть произведен уже в конце мая. Если договориться о реструктуризации до этого времени не удастся, Киев вынужден будет решить, объявлять ли дефолт по выплате.

    Ранее Международный валютный фонд предупреждал, что невыплата по GDP-warrants может представлять серьезный риск для стабильности действующей программы финансовой поддержки Украины на сумму 15,5 млрд долларов, пишет издание. Сам инструмент был создан в ходе реструктуризации долгов страны в 2015 году и привязан к динамике роста ВВП Украины. В последние годы эти выплаты вызывают споры, поскольку, согласно условиям, инвесторам полагается процент от экономического роста страны, даже несмотря на серьезные потери экономики из-за вооруженного конфликта, говорится в материале.

    Как отметили в Минфине Украины, «GDP-warrants были задуманы для мира, которого больше не существует», подчеркнув, что рост экономики в 2023 году лишь частично компенсировал почти тридцатипроцентный спад, вызванный конфликтом.

    Газета The Wall Street Journal (WSJ) ранее писала, что частные кредиторы Украины, позволившие стране приостановить выплаты по госдолгу после начала боевых действий в 2022 году, решили возобновить их в 2025 году.

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    25 апреля 2025, 01:55 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    Лавров заявил о готовности России заключить соглашение по Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия готова заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине, но сделка требует «тонкой настройки», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Москва «готова заключить соглашение». «Но есть некоторые отдельные пункты, элементы этой сделки, которые требуют тонкой настройки, и мы заняты именно этим процессом», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на CBS.

    По его мнению, глава американского государства Дональд Трамп «вполне обоснованно верит», что США и Россия движутся в правильном направлении в вопросе урегулирования на Украине.

    Лавров отметил, что «президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины» украинского кризиса. Министр сказал, что американский президент осознает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о возможности новой встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом, Лавров заявил, что Россия и США «продолжают контакты с американской стороной».

    Комментируя действия российских войск, глава МИД заявил: «Мы наносим удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используются военными. Президент Путин говорил об этом уже много раз».

    Фрагмент интервью Лаврова CBS был опубликован в четверг. Его полная версия выйдет в эфире в воскресенье.

    Напомним, Трамп заявил, что в ближайшие дни запланированы ключевые встречи по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он также заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни. Госсекретарь Марко Рубио сказал, что США подготовили реалистичный план урегулирования конфликта на Украине, он представлен Москве и Киеву.

    Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин считает необходимым гарантировать интересы страны при поиске путей урегулирования ситуации на Украине.

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    24 апреля 2025, 22:20 • Новости дня
    Президент Хорватии назвал Украину «слишком капризной» для ЕС
    Президент Хорватии назвал Украину «слишком капризной» для ЕС
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Перспективы вступления Украины в Евросоюз нереалистичны, она «слишком велика и капризна», заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

    Как заявил Миланович, страны балканского региона «находятся в таком состоянии», что Запад «никогда не примет их» в ЕС.

    «Украина слишком велика и капризна, чтобы даже серьезно обсуждать это», – приводит его слова ТАСС.

    Миланович подчеркнул, что нынешние заявления европейских лидеров лишь создают ложные ожидания среди стран-кандидатов.

    В настоящее время официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила, что Киев получит шанс на вступление в Евросоюз только при условии полномасштабных эксгумаций жертв Волынской резни. Премьер Венгрии Виктор Орбан считал, что поспешное присоединение Украины к Евросоюзу создаст угрозу затяжного конфликта и обременит европейских налогоплательщиков многолетними расходами. Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не может стать членом ЕС до завершения вооруженного конфликта.

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    24 апреля 2025, 23:56 • Новости дня
    Храмовый комплекс полностью сгорел после атаки ВСУ в Белгородской области
    Храмовый комплекс полностью сгорел после атаки ВСУ в Белгородской области
    @ кадр из видео RT на русском/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате пожара, который начался из-за атаки со стороны вооруженных сил Украины, полностью сгорел храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе Белгородской области, сообщила Белгородская митрополия Русской православной церкви и губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел полностью. По предварительной информации, пострадавших нет», – приводит ТАСС текст сообщения митрополии.

    Гладков подчеркнул в Telegram, что атака «по одному из самых святых мест Белгородчины» в «святую пасхальную неделю» была целенаправленной.

    «То, как дронами не давали тушить пожар – мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал», – сообщил он, добавив, что «огонь разрушил храмовый комплекс, но наша вера была и остается крепкой».

    Пресс-секретарь Белгородской епархии Федор Клюйко рассказал о подробностях атаки ВСУ: «Вечером украинский дрон «Баба-Яга» сбросил боеприпас над Сухаревским монастырем, из-за того, что монастырь полностью деревянный, он вспыхнул как спичка, возможно, там была какая-то зажигательная смесь». При этом украинский дрон, который атаковал людей и технику, мешал тушить пожар, передает РИА «Новости».

    В Белгородской и Старооскольской епархии предположили, что было два БПЛА «Баба-Яга» – «одна работала как ретранслятор для усиления сигнала, поэтому вторая смогла залететь так далеко». «Думаю, что сейчас можно с уверенностью говорить, что комплекс полностью уничтожен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новый Иерусалим – репродукция библейского Иерусалима, расположен на Михеевской горе в селе Сухарево в 30 км от города Валуйки. Строительство комплекса велось с 2001 года. Храмовый комплекс полностью построен из дерева. Комплекс включает в себя Храм Иоанна Предтечи с колокольней, часовню Божией матери, часовню святой Марии Магдалины, Кувуклию Гроба господня, Камень Помазания.

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    24 апреля 2025, 17:52 • Новости дня
    CBS News: Глава Пентагона распорядился оборудовать в ведомстве гримуборную

    Помещение у пресс-зала Пентагона переоборудовали под гримуборную для Хегсета

    CBS News: Глава Пентагона распорядился оборудовать в ведомстве гримуборную
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны США распорядился рядом с пресс-залом Пентагона оборудовать комнату для подготовки спикеров ведомства к телеэфирам, несмотря на объявленные меры по сокращению расходов, сообщает CBS News.

    Министр обороны США Пит Хегсет распорядился переоборудовать комнату рядом с пресс-залом Пентагона под гримуборную, чтобы готовиться к выступлениям на телевидении, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на многочисленные источники.

    Стоимость проекта составила десятки тысяч долларов, в то время как администрация ищет меры по сокращению расходов, отметили информаторы, добавив, что первоначально запланированная реконструкция оценивалась более чем в 40 тысяч долларов, но позже сумму сократили.

    «Изменения и модернизация комнаты для брифингов Пентагона – это не новость, и это регулярно происходит во время изменений в администрации», – заявил представитель Пентагона в комментарии телеканалу.

    Хегсет, прежде чем стать министром обороны, был соведущим утреннего шоу на Fox News, а после назначения поклялся улучшить боевые возможности вооруженных сил.

    В кабинете нового министра обороны с его приходом установили новое кресло и большое зеркало с подсветкой для макияжа, сообщил источник. Хегсет, как говорят, сам наносит себе макияж перед выступлениями на телевидении, не тратя денег на услуги визажиста, сообщил CBS News представитель Пентагона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поддержал министра обороны Хегсета после утечки данных при служебной переписке. Несмотря на многочисленные требования освободить министра от должности, Трамп менять Хегсета на посту главы Пентагона не намерен.

    До этого американский сенатор-демократ Тэмми Дакуорт выступила за отставку министра обороны Пита Хегсета после инцидента с распространением секретной информации.

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    25 апреля 2025, 02:20 • Новости дня
    Трамп отложил вопрос выхода США из переговоров по Украине на две недели
    Трамп отложил вопрос выхода США из переговоров по Украине на две недели
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вопрос о том, выйдут ли США из переговоров по урегулированию на Украине, стоит рассмотреть через две недели, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    В ответ на вопрос о возможном прекращении поставок оружия и разведывательных данных Киеву в случае выхода США из переговоров Трамп заявил: «Давайте посмотрим, что произойдет. Думаю, мы заключим сделку», – передает ТАСС.

    По его словам, если соглашение будет достигнуто, необходимости рассматривать вопрос о прекращении поддержки не возникнет. «Вы можете задать этот вопрос через две недели, и посмотрим», – сказал американский лидер. Трамп выразил надежду, что стороны близки к договоренности по урегулированию конфликта на Украине. Он выразил надежду, что «не придется отвечать на этот вопрос».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп отказался обсуждать ужесточение санкций против России, отметив, что предпочел бы вернуться к этому вопросу через неделю в ожидании завершения переговоров и возможности заключения сделки.

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    25 апреля 2025, 06:29 • Новости дня
    Bild сообщила о подготовке Киева к прекращению поддержки со стороны США
    Bild сообщила о подготовке Киева к прекращению поддержки со стороны США
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев рассматривает возможность прекращения американской поддержки и «готовится к худшему сценарию», пишет Bild.

    «Мы готовимся к худшему сценарию, – приводит ТАСС слова источника Bild в украинском правительстве. – А именно к прекращению поддержки со стороны США».

    Источник выразил разочарование тем, что Белый дом не оказывает давления на президента России Владимира Путина и воздерживается от введения новых санкций против России.

    По словам дипломатического представителя Украины, новый мирный план, предложенный США, оказался неприемлем для Киева как по содержанию, так и по «сигналам», полученным на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для Киева «признавать любые территории как территории не Украины, а России» – это «красные линии», после этого власти США пригрозили выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Кроме того, на днях Зеленский исключил возможность признания Крыма частью России. За этим последовал отказ главы Госдепа Марко Рубио лететь в Лондон, в результате встреча глав МИД США, Британии, Франции и Германии по Украине оказалась сорвана.

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