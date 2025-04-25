Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разорённого войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.0 комментариев
Спецназовец на квадроцикле ушел от удара украинского дрона
Российский спецназовец в ДНР избежал атаки украинского FPV-дрона ночью
Российский военный, находясь на квадроцикле под Покровском в ДНР, сумел увернуться от удара украинского FPV-дрона и остался невредим.
Инцидент произошел ночью в районе Покровска в ДНР, передает РИА «Новости». Российский спецназовец выполнял боевую задачу вдоль линии соприкосновения, когда заметил, что на его квадроцикл заходит ударный FPV-дрон с украинской стороны.
По словам офицера подразделения специального назначения «Южной» группировки войск с позывным «Икс», военнослужащий действовал хладнокровно: «Боец спецназа не растерялся, спокойно откорректировал свой курс и дрон ударил мимо. Ни спецназовец, ни его транспортное средство не пострадали. Он спокойно продолжил выполнение боевой задачи», – сообщил офицер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали разрабатывать систему опознавания «свой–чужой» для малых дронов с целью предотвращения поражения своих коптеров «дружественным огнем».