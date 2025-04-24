Сотрудникам колледжа в США прислали странную анкету для расследования антисемитизма

Barnard College предоставил контакты сотрудников для расследования антисемитизма

Tекст: Ирма Каплан

Сотрудники женского колледжа Barnard при Колумбийском университете получили странную анкету с вопросами об их связях с израильтянами и опыте угроз, шуток и нежелательных комментариев в свой адрес. Оказалось, так ведется расследование жалоб на дискриминацию на почве антисемитизма в колледже, пишет New York Times (NYT).

Администрация Barnard College подтвердила, что сообщения были подлинными и рассылались в рамках федерального расследования дискриминации в колледже, начатого прошлым летом.

«Во время работы в колледже Барнард вы подвергались какому-либо из перечисленных ниже действий из-за того, что исповедуете иудаизм, имеете еврейское происхождение, являетесь израильтянином и/или связаны с человеком (лицами), которые являются евреями и/или израильтянами?» – приводит NYT вопрос № 9.

Опрошенные газетой сотрудники учебного заведения чаще всего признавались, что не знали, как реагировать на такой опросник и что отвечать, хотя юрисконсульт колледжа Серена Лонгли письменно проинформировала сотрудников, что Barnard передал их личные контакты для опроса, подчеркнув добровольный характер участия.

Также участникам опроса предлагали выбрать все, что применимо, из 10 вариантов, которые включали «нежелательные комментарии, шутки или обсуждения» и «антисемитские или антиизраильские протесты, собрания или демонстрации, которые вызывали у вас чувство угрозы, преследования или иным образом нарушали вашу рабочую среду».

Профессор истории из Барнарда Нара Миланич сказала, что это напомнило ей о собственном исследовании Италии 1930-х годов, когда местные власти составляли списки евреев.

«Мы уже видели это кино раньше, и оно заканчивается желтыми звездочками», – отметила она.

Газета предполагает, что анкеты могут являться частью тактики администрации Трампа по сбору сообщений о предполагаемом антисемитизме в учебном заведении при Колумбийском университете, который подвергся резкой критике за пропалестинские демонстрации в воскресенье, 20 апреля.

Кроме того, администрация Колумбийского университета удержала более 400 млн долларов федерального финансирования научных исследований до тех пор, пока не будет сделано больше для борьбы с антисемитизмом, а иммиграционные власти арестовали нескольких пропалестинских демонстрантов в попытке депортировать их.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа намерена установить федеральный надзор над Колумбийским университетом в Нью-Йорке, чтобы изменить политику университета и обеспечить защиту студентов еврейского происхождения от антисемитизма.