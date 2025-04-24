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    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    24 апреля 2025, 09:37 • Новости дня

    Ожесточенные бои зафиксированы в Горнале Курской области

    Военные сообщили о попытках ВСУ перебросить резервы в Горналь

    Ожесточенные бои зафиксированы в Горнале Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В населенном пункте Горналь Курской области идут тяжелые бои, ВСУ предпринимают попытки направить туда дополнительные силы.

    Бойцы группы «Север» проводят активную фазу операции по освобождению села Горналь, который остается последним населенным пунктом в Курской области под контролем ВСУ. Российские штурмовики уже ворвались на территорию населенного пункта, где продолжаются ожесточенные столкновения, передает ТАСС.

    По информации силовых структур, командование ВСУ пыталось завести в Горналь несколько штурмовых групп на бронетехнике. Все эти группы были уничтожены российскими военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили Горнальский монастырь в Курской области, ранее российские войска заблокировали остатки ВСУ в Горнале, а также в сети появилось видео освобожденного монастыря.

    23 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    Уничтожена удерживавшая монастырь в Курской области группировка ВСУ
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившаяся в Горнальском мужском монастыре Курской области, была полностью ликвидирована российскими военными при штурме объекта.

    По словам командира полка с позывным «Апостол», в операции участвовали бойцы 177-го полка морской пехоты, 810-й и 40-й арктических бригад, а также 30-го мотострелкового полка, передает ТАСС.

    «Подразделения 177-го полка морской пехоты совместно с подразделениями 810-й бригады и 40-й арктической бригады, а также 30-го мотострелкового полка успешно овладели этой цитаделью – мужским монастырем Горнальским. Там противник весь уничтожен», – заявил Апостол.

    Напомним, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил. Минобороны обнародовало видеозапись успешных действий военных в ходе освобождения святыни.

    Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область.

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    23 апреля 2025, 16:14 • Новости дня
    Горналь назвали единственным пунктом Курской области, где остались ВСУ

    Комбат морпехов ВС России: Горналь остался единственным пунктом Курской области с ВСУ

    Горналь назвали единственным пунктом Курской области, где остались ВСУ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины остались только в Горнале Курской области, где продолжается зачистка российскими военными до государственной границы, сообщил командир батальона морских пехотинцев с позывным «Космос».

    Командир отметил, что военнослужащие России коллективно действуют в составе бригады и ведут зачистку территории до границы. Комбат подчеркнул: «Мы продвигаемся по направлению к единственному населенному пункту, в котором может быть еще противник – это Горналь. Занимаемся зачисткой до границы полностью нашей территории», передает ТАСС.

    В среду в Минобороны сообщили, что нескольких украинских боевиков в Горнале в Курской области удалось обратить в бегство  810-й отдельной бригаде гвардейской морской пехоты группировки «Север».

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

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    23 апреля 2025, 20:20 • Видео
    Мира не будет, Зеленский все испортил

    «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

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    22 апреля 2025, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область

    Рожин: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область

    Tекст: Анастасия Куликова

    С освобождением Свято-Николаевского монастыря в Курской области ВС России получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к Горналю. Так что проблемы противника будут лишь нарастать: например, станет затруднительным подвоз боеприпасов и ротация, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ВС России освободили монастырь в Курской области.

    «ВСУ всеми силами цеплялись за Горнальский монастырь. Дело в том, что обитель расположена на господствующей высоте. Противник, разместив на территории комплекса артиллерию и оборудовав там пусковые установки БПЛА, замедлял и осложнял продвижение российских войск», – отметил военный аналитик Борис Рожин.

    В такой ситуации первоочередной задачей стало освобождение монастыря – ВС России перешли к штурму. Собеседник с сожалением отметил, что обитель получила различные повреждения, но выразил уверенность: «все восстановят». «Было крайне важно выбить ВСУ с этой высоты», – акцентировал Рожин.

    По его словам, теперь российские военные получили возможность взять под плотный огневой контроль дорогу к Горналю. Следовательно, проблемы противника будут лишь нарастать: например, станет затруднительным подвоз боеприпасов и ротация. «Тем не менее, украинская группировка попытается максимально долго удерживаться в населенном пункте. Ведь это последняя территория в Курской области, находящаяся под их контролем», – считает спикер.

    «Стоит ожидать еще большей активизации работы украинских дронов, усилий по перерезанию снабжения наших войск», – допускает аналитик. «Как только российские бойцы зачистят Горналь, будет можно говорить о полном освобождении региона», – заметил эксперт.

     «Освобождение обители – это шаг, новая ступенька к дальнейшим операциям ВС России. Контроль высот позволит расширить наступление на Сумскую область для создания буферной зоны», – заключил Рожин.

    Ранее российские военные освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах России. «Сопротивление ВСУ сломлено», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, находящийся на возвышенности монастырский комплекс рассматривался противником исключительно как военный объект: на территории были размещены артиллерийские установки и оборудованы пусковые установки БПЛА, а в исторических зданиях дислоцировался личный состав украинской армии.

    19 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов на встрече с президентом России Владимиром Путиным докладывал, что освобождено 99,5% территорий Курской области – это 1260 квадратных километров. «Осталось два участка, где идут боевые действия: это район населенных пунктов Олешня и Горналь. Они находятся непосредственно у границы с Украиной», – отмечал Герасимов.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что час окончательного освобождения региона все ближе. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что возвращение Горнальского монастыря станет ключом к выбиванию противника из Горналя и позволит российским войскам перейти на территорию Сумской области Украины.

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    22 апреля 2025, 09:59 • Новости дня
    Хинштейн показал медаль за освобождение Суджи работы Церетели
    Хинштейн показал медаль за освобождение Суджи работы Церетели
    @ Hinshtein

    Tекст: Александра Юдина

    Российская академия художеств планирует поддержать восстановление скульптур и создание новых памятников в Курске и приграничных районах к тысячелетию города, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале он указал, что академия выразила готовность участвовать в восстановлении малых скульптур и памятников, многие из которых были повреждены или утрачены на освобожденных территориях региона, включая Суджу.

    Хинштейн отметил, что президент академии Зураб Церетели, который ушел из жизни во вторник, сам успел подготовить макет памятной медали к освобождению Суджи.

    Представители академии также примут участие в подготовке мероприятий к 1000-летию Курска, в том числе в формировании мастер-плана развития города совместно с командой под эгидой ВЭБ.РФ.

    Планируется, что в юбилейный год в Курске и других городах региона появятся новые скульптурные объекты, посвященные выдающимся уроженцам области. Отмечается, что средства на установку памятников будут привлекаться из внебюджетных источников.

    Рассматривается возможность появления в Курске памятника Казимиру Малевичу, который имел тесную связь с регионом. Академия художеств также намерена поддерживать молодых художников и сотрудничать с Курским госуниверситетом.

    Ранее сообщалось, что ВСУ разрушили более 80 учреждений культуры в Курском приграничье.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн после освобождения Гуево заявил, что час разгрома ВСУ на Курской земле все ближе.

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    24 апреля 2025, 00:11 • Новости дня
    Российские штурмовые группы вошли в Горналь в Курской области
    Российские штурмовые группы вошли в Горналь в Курской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Штурмовые группы и разведчики 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» успешно продвигаются в населенном пункте Горналь в Курской области, в котором все еще остаются украинские силы, сообщил начальник разведки с позывным «Лавина».

    «В данный момент наши штурмовые группы вместе с разведчиками успешно продвигаются в населенном пункте Горналь», – приводит слова военного РИА «Новости».

    Российские военные смогли войти в Горналь с разных направлений. Он отметил, что бойцы сталкиваются с попытками противника остановить их наступление с помощью артиллерии и FPV-дронов. Кроме того, по его словам, при продвижении российских подразделений к Горналю украинские войска неоднократно применяли кассетные боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир российского батальона морских пехотинцев с позывным «Космос» указал, что Горналь остается единственным пунктом Курской области, где сохраняется присутствие украинских военных. Кроме того, морпехи рассказали подробности освобождения монастыря в Горнале.

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    21 апреля 2025, 13:31 • Новости дня
    Российские военные начали зачистку лесополос у Горналя в Курской области
    Российские военные начали зачистку лесополос у Горналя в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе села Горналь Курской области российские военные начали зачистку окрестных лесополос, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп.

    Российские военные ведут бои в районе села Горналь в Курской области, передает РИА «Новости».

    Как сообщил начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Лавина, бойцы продвинулись в этом районе и приступили к зачистке близлежащих лесополос.

    «Это позволит остальным группам с других направлений продолжить штурмовые действия непосредственно в самом населенном пункте», – отметил Лавина.

    По его словам, сейчас российские подразделения занимаются разведкой боем и подавлением огневых точек противника.

    Ранее ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни.


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    23 апреля 2025, 19:08 • Новости дня
    Морпех рассказал подробности освобождения монастыря в Горнале

    ВС России высадились в тылу у ВСУ при освобождении монастыря в Горнале

    Морпех рассказал подробности освобождения монастыря в Горнале
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Морпехи из группировки войск «Север» в ходе операции по освобождению монастыря в Горнале Курской области высадились в тылу у украинских боевиков, сообщил комбат с позывным «Антей».

    Группировка наступала с разных направлений, вокруг здания велись боевые действия, рассказал Антей, передает ТАСС.

    Военнослужащие его подразделения форсировали реку на пять километров и высадились в тыл украинских военных, уточнил он. «В этот момент с севера наступали наши штурмовые группы», – сказал комбат.

    Ранее сообщалось, что ВС России ликвидировали группировку украинских боевиков в монастыре населенного пункта Горналь.

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    23 апреля 2025, 09:59 • Новости дня
    Силовики сообщили об интенсивных боях в районе Горналя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе поселка Горналь Курской области силы России вытесняли украинские подразделения во время ожесточенных боевых действий.

    Российские военные продолжают вести интенсивные боевые действия в районе населенного пункта Горналь Курской области, передает ТАСС.

    По данным силовых структур, армия России ведет наступление на позиции вооруженных сил Украины, оказывая на них давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили Горнальский монастырь в Курской области, перед этим российские войска заблокировали остатки украинских сил в поселке Горналь, а также в сети было опубликовано видео с кадрами освобожденного Горнальского монастыря.

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    22 апреля 2025, 15:36 • Новости дня
    Элитный украинский полк перебросили в курское приграничье

    В курском приграничье обнаружили элитный украинский полк

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинское командование направило элитный 6-й полк сил спецопераций (ССО) ВСУ в приграничную зону Курской области, сообщил источник в группировке войск «Север».

    Разведка засекла присутствие 6-го полка ССО, он занимается координацией действий менее подготовленных подразделений ВСУ, пояснил собеседник РИА «Новости».

    Он добавил, что украинские боевики пытаются противостоять наступлению ВС России, и укрепляют свои позиции вдоль госграницы.

    Ранее российские военные уничтожали несколько штурмовых групп ССО Украины возле хутора Олешня и монастыря в Горнале в Курской области.

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    22 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Минобороны опубликовало кадры боя за монастырь в Горнале

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны обнародовало видеозапись успешных действий военных в ходе освобождения Свято-Николаевского Белогорского монастыря в поселке Горналь Курской области.

    На кадрах запечатлена боевая работа подразделений группировки «Север» во время освобождения святыни, передает ТАСС.

    Напомним, в Курской области завершилась операция по возвращению Горнальского Свято-Николаевского монастыря под контроль российских сил.

    Несколько сбежавших групп ВСУ подорвали исторические строения на территории монастыря в поселке Горналь Курской области.

    Военный аналитик Борис Рожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщил, что освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область.

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    21 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке дронов по Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе атак с использованием беспилотников в Белгородской области один человек получил ранения, повреждены автомобили, дома и линия электропередачи.

    Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, передает РИА «Новости». Атаки произошли в период с 20:55 до 21:10 по московскому времени, уточнили в Минобороны России.

    Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате удара FPV-дрона на трассе Томаровка – Красная Яруга был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, ему оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

    В селе Никольское дрон повредил легковой автомобиль, а в Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник атаковал движущийся автомобиль, в результате чего пострадали остекление и кузов. В селе Казинка после атаки повреждена линия электропередачи, несколько населенных пунктов остались без света, аварийные службы приступили к восстановлению электроснабжения.

    Кроме того, в селе Кукуевка с беспилотника были сброшены взрывные устройства, что привело к повреждению двух частных домов, гаража и автомобиля. В селе Двулучное и хуторе Барилов также зафиксированы повреждения кровли домов от ударов дронов. Информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области двое местных жителей получили ранения средней тяжести, а средствами ПВО России за 40 минут были уничтожены пять беспилотников самолетного типа ВСУ над Крымом.

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    22 апреля 2025, 00:29 • Новости дня
    ВСУ выпустили по ДНР почти 30 боеприпасов за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные за сутки провели 11 обстрелов в направлении Горловки, использовав крупнокалиберную артиллерию и дроны-камикадзе.

    За прошедшие сутки ВСУ совершили 11 обстрелов территории ДНР, передает ТАСС. В сообщении управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины отмечается, что зафиксировано 28 выпускаемых различных боеприпасов.

    Все атаки были сосредоточены на горловском направлении. По данным телеграм-канала ведомства, украинская сторона использовала артиллерию калибром 155 миллиметров и дроны-камикадзе.

    В результате обстрелов погиб один гражданский житель, еще один получил ранения. Повреждены жилой дом и один инфраструктурный объект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина нарушила «режим тишины» в период пасхального перемирия 4,9 тыс. раз, применяя для этого артиллерию и беспилотники, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области были ранены двое местных жителей, получивших травмы средней тяжести, а с окончанием перемирия Вооруженные силы России продолжили проведение спецоперации на Украине.

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    23 апреля 2025, 15:21 • Новости дня
    ВС России обратили в бегство подразделения ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько подразделений украинских боевиков в Горнале в Курской области удалось обратить в бегство 810-й отдельной гвардейской бригаде морской пехоты группировки «Север», сообщили в Минобороны России.

    Гвардейцы проводят комплексное огневое поражение ВСУ в Горнале и во всей приграничной зоне Курской области, указало ведомство, передает ТАСС.

    В один из моментов украинских боевиков удалось обратить в бегство с ключевых укрепленных позиций в населенном пункте, добавили в министерстве.

    Ранее сообщалось, что подразделения группировки «Север» нанесли поражение трем десантно-штурмовым бригадам и бригаде теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

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    23 апреля 2025, 20:19 • Новости дня
    СК: В Курской области потерпевшими от преступлений ВСУ признали 49 тыс. человек
    СК: В Курской области потерпевшими от преступлений ВСУ признали 49 тыс. человек
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Потерпевшими в Курской области из-за преступлений украинских боевиков считаются свыше 49 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

    По возбужденным уголовным делам допросили свыше 49 тыс. человек, назначены судебные экспертизы, зафиксированы показания пострадавших и очевидцев, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    С момента вторжения ВСУ в регион установлена гибель 191 мирного жителя, 372 человека получили ранения, включая 17 детей.

    «Уничтожены и частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома, школы, детские сады и транспортные средства», – добавили в СК.

    Ранее СК сообщал, что ВСУ в октябре 2024 года подожгли дом с человеком в Курской области, он сгорел заживо.

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    23 апреля 2025, 05:17 • Новости дня
    Российская армия уничтожила станции Starlink и расчеты ВСУ

    Группировка «Запад» ликвидировала 10 минометных расчетов и три Starlink ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения группировки войск «Запад» за сутки нанесли тяжелые потери ВСУ, уничтожив минометные расчеты и станции спутниковой связи.

    О нанесении ударов по формированиям четырех механизированных, егерской и двух территориальных бригад ВСУ сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-центр группировки «Запад». Удары были нанесены в районах Каменки, Дорошовки, Московки, Нового Кировска и Ямполя.

    Начальник пресс-центра Иван Бигма сообщил, что за сутки уничтожены 11 беспилотников, до 250 украинских военнослужащих, две станции радиоэлектронной борьбы, десять минометных расчетов и три станции спутниковой связи Starlink. По его словам, российские силы также вывели из строя БТР M113, бронированную машину HMMWV, пять автомобилей, три роботизированные платформы, две самоходные артиллерийские установки и три полевых склада боеприпасов.

    Кроме того, танкисты группировки «Центр» на красноармейском направлении в ДНР уничтожили огневые точки ВСУ, что позволило штурмовым группам овладеть крупным опорным пунктом. Как сообщило РИА Новости, действия российских танкистов сопровождались применением средств радиоэлектронной борьбы против FPV-дронов. Беспилотники зафиксировали точность нанесенного удара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артиллерия группировки «Центр» уничтожила танк и скопление пехоты ВСУ на красноармейском направлении, чем сорвала ротацию украинских сил, подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink, а на сумском направлении российская артиллерия уничтожила украинский пункт управления беспилотниками, поддержав штурмовые подразделения.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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