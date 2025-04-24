Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Украинские подразделения хотели вымотать ВС России боями в Сумской области
Украинские подразделения психологической борьбы намерены использовать дезинформацию, чтобы заманить российские войска вглубь Сумской области и измотать их затяжными боями.
В российских силовых структурах отметили, что противник рассчитывает заманить подразделения ВС России вглубь украинской территории, измотать их затяжными боями и в итоге принудить к отступлению обратно к государственной границе, передает ТАСС.
Источник рассказал, что в операции активно задействованы подразделения психологической борьбы украинской стороны.
Задача этих подразделений – публикация многочисленных видеороликов о якобы полном отсутствии укреплений в регионе, что объясняется коррупцией бывшего руководства области.
Кроме того, противник планирует массовую рассылку сообщений с ложными координатами военных объектов, чтобы обвинить Россию в ударах по гражданской инфраструктуре через западные СМИ.
Тем не менее, российские подразделения уже сейчас срывают планы командования ВСУ. Так, в прифронтовой зоне мобилизованные украинские военные отказываются выполнять приказы.
На днях несколько боевых групп 21-й отдельной мотострелковой бригады не вышли на позиции, формально мотивируя это массовыми потерями в одном из батальонов, где несколько рот числятся пропавшими без вести.
Группировка российских войск «Север» уничтожила штурмовые группы вооруженных сил Украины, которые пытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области.