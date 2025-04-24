Ермак, Сибига и Умеров рассказали о переговорах с Келлогом в Лондоне

Ермак назвал полное прекращение огня на Украине условием переговоров о мире

Tекст: Антон Антонов

«В Лондоне состоялась встреча нашей делегации с... Келлогом. Мы донесли свою позицию и отметили, что немедленное, полное и безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к началу переговоров о достижении справедливого и продолжительного мира», – приводит слова Ермака РИА «Новости».

Ермак отметил, что Киев не готов идти на уступки относительно суверенитета и территориальной целостности страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, принимавший участие в переговорах, добавил, что Украина подтвердила приверженность мирным усилиям США. Он сообщил, что стороны конструктивно обсудили возможные пути прекращения боевых действий.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона назвал встречу продуктивной и отметил, что украинская сторона акцентировала внимание на необходимости прекращения огня, а также на гарантиях безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по украинскому урегулированию на уровне министров иностранных дел США, Британии, Франции, Германии и Украины были отменены.

Вашингтон подготовил план урегулирования из семи пунктов, включая признание американцами российского суверенитета над Крымом. Глава Госдепартамента США Марко Рубио отменил поездку в Лондон после отказа Зеленского принять предложенный вариант.

Ермак заявил, что в Лондоне представители Франции, Британии и Германии договорились с Киевом о продолжении консультаций для поиска путей урегулирования конфликта на Украине.