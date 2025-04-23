Политолог: Главы муниципалитетов становятся лицом государства в глазах граждан

Политолог Корякин: Рост компетенций глав муниципалитетов – стратегическая задача государства

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Повышение роли муниципалитетов в общефедеральной повестке – разумный и давно ожидаемый шаг. Руководители этого уровня находятся максимально близко к людям и первыми принимают на себя критику, чаяния и запросы населения. Рост уровня их компетенций – стратегическая задача для государства», – отметил Станислав Корякин, политконсультант, член Общественной палаты РФ и Экспертного совета Союза российских городов.

«Это большая и важная работа, которая проводится по поручению главы государства. Благодаря событиям, похожим на форум «Малая Родина – сильная Россия», представителям муниципалитетов разъясняют важные тенденции в системе госуправления. Например, до них доносят информацию о тонкостях перехода на одноуровневую систему», – говорит он.

«Кроме того, им поясняют положения указа №809 о традиционных ценностях. Работают и над развитием лидерских качеств: прививают навыки квалифицированного и человеко-ориентированного взаимодействия с гражданами. Это поможет властям муниципалитетов по-настоящему сблизиться с обществом, понять его интересы», – акцентирует Корякин.

На фоне общих преобразований в госаппарате растет и значимость местного самоуправления (МСУ), отметила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ. «Представители МСУ должны активнее общаться друг с другом, учиться, обмениваться опытом и главное – чувствовать собственную важность для федерального центра. Их значение сложно переоценить, потому что России необходимо равномерное развитие страны», – сказала она.

Для этого был создан перечень из 2160 опорных населенных пунктов, которые будут модернизироваться в рамках мастер-планов. «Президент Владимир Путин неоднократно говорил о значимости муниципалитетов. Он много ездит по стране и видит, что ситуация улучшается благодаря таким проектам, как «Формирование комфортной городской среды», и масштабным мероприятиям, в том числе – нынешнему форуму», – заметила эксперт.

По ее словам, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и администрация президента вносят огромный вклад в развитие муниципалитетов. «Сами же представители МСУ должны прислушиваться к запросам людей, купировать конфликтные ситуации, участвовать в коллективных проектах. Нельзя забывать, что именно они и являются витриной и лицом государства», – добавила собеседница.

Напомним, в Национальном центре «Россия» прошел форум «Малая Родина – сила России». Мероприятие собрало более четырех тыс. участников из всех регионов страны. Среди них были представители МСУ, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, а также общественных организаций.

В рамках форума прошли экономические дискуссии и фестиваль культур «Сердце Родины», а также более 20 панельных сессий об образовании и воспитании новых поколений, муниципальной экономике, геостратегических территориях Арктики и Дальнего Востока, перспективах развития международного сотрудничества в рамках стран БРИКС.

Кроме того, состоялась церемония награждения второй всероссийской премии «Служение» за вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Награду победителю в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине» вручил президент Владимир Путин.

«Именно к вам люди в первую очередь идут за решением своих повседневных проблем, именно с вами связывают надежды на ощутимые, нужные им перемены к лучшему. Именно поэтому работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и, подчеркну, важнейшая для государства, для нашего общества, прямо скажу, миссия», – обратился он к муниципальным служащим.

Отдельно глава государства отметил деятельность муниципалитетов в новых регионах и приграничных районах, а также указал на необходимость привлечения участников СВО к работе в органах управления. Ранее на полях форума главы муниципалитетов рассказали газете ВЗГЛЯД о способах улучшения инфраструктуры на местах.