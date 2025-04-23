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    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Судьба Эрдогана зависит от курдов

    Чтобы понимать масштаб «курдской проблемы», достаточно знать, что только в Турции проживает от 18 млн (по официальным данным) до 30 млн курдов. При общем населении страны 85 млн человек – это очень много.

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    Анна Сытник Анна Сытник Мир охватила «золотая лихорадка» нейросетей

    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    23 апреля 2025, 15:50 • Новости дня

    Политолог: Главы муниципалитетов становятся лицом государства в глазах граждан

    Политолог Корякин: Рост компетенций глав муниципалитетов – стратегическая задача государства

    Политолог: Главы муниципалитетов становятся лицом государства в глазах граждан
    @ форуммалаяродина.рф

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В России растет роль местного самоуправления. Сегодня главы муниципалитетов наиболее близки к обществу. В глазах населения именно они являются проводниками федеральной повестки. Поэтому повышение их компетенций становится стратегической задачей для всего государства, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Анна Федорова и Станислав Корякин. Ранее в Москве завершился форум «Малая Родина – сила России».

    «Повышение роли муниципалитетов в общефедеральной повестке – разумный и давно ожидаемый шаг. Руководители этого уровня находятся максимально близко к людям и первыми принимают на себя критику, чаяния и запросы населения. Рост уровня их компетенций – стратегическая задача для государства», – отметил Станислав Корякин, политконсультант, член Общественной палаты РФ и Экспертного совета Союза российских городов.

    «Это большая и важная работа, которая проводится по поручению главы государства. Благодаря событиям, похожим на форум «Малая Родина – сильная Россия», представителям муниципалитетов разъясняют важные тенденции в системе госуправления. Например, до них доносят информацию о тонкостях перехода на одноуровневую систему», – говорит он.

    «Кроме того, им поясняют положения указа №809 о традиционных ценностях. Работают и над развитием лидерских качеств: прививают навыки квалифицированного и человеко-ориентированного взаимодействия с гражданами. Это поможет властям муниципалитетов по-настоящему сблизиться с обществом, понять его интересы», – акцентирует Корякин.

    На фоне общих преобразований в госаппарате растет и значимость местного самоуправления (МСУ), отметила Анна Федорова, политолог, эксперт ЭИСИ. «Представители МСУ должны активнее общаться друг с другом, учиться, обмениваться опытом и главное – чувствовать собственную важность для федерального центра. Их значение сложно переоценить, потому что России необходимо равномерное развитие страны», – сказала она.

    Для этого был создан перечень из 2160 опорных населенных пунктов, которые будут модернизироваться в рамках мастер-планов. «Президент Владимир Путин неоднократно говорил о значимости муниципалитетов. Он много ездит по стране и видит, что ситуация улучшается благодаря таким проектам, как «Формирование комфортной городской среды», и масштабным мероприятиям, в том числе – нынешнему форуму», – заметила эксперт.

    По ее словам, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) и администрация президента вносят огромный вклад в развитие муниципалитетов. «Сами же представители МСУ должны прислушиваться к запросам людей, купировать конфликтные ситуации, участвовать в коллективных проектах. Нельзя забывать, что именно они и являются витриной и лицом государства», – добавила собеседница.

    Напомним, в Национальном центре «Россия» прошел форум «Малая Родина – сила России». Мероприятие собрало более четырех тыс. участников из всех регионов страны. Среди них были представители МСУ, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, а также общественных организаций.

    В рамках форума прошли экономические дискуссии и фестиваль культур «Сердце Родины», а также более 20 панельных сессий об образовании и воспитании новых поколений, муниципальной экономике, геостратегических территориях Арктики и Дальнего Востока, перспективах развития международного сотрудничества в рамках стран БРИКС.

    Кроме того, состоялась церемония награждения второй всероссийской премии «Служение» за вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Награду победителю в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине» вручил президент Владимир Путин.

    «Именно к вам люди в первую очередь идут за решением своих повседневных проблем, именно с вами связывают надежды на ощутимые, нужные им перемены к лучшему. Именно поэтому работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и, подчеркну, важнейшая для государства, для нашего общества, прямо скажу, миссия», – обратился он к муниципальным служащим.

    Отдельно глава государства отметил деятельность муниципалитетов в новых регионах и приграничных районах, а также указал на необходимость привлечения участников СВО к работе в органах управления. Ранее на полях форума главы муниципалитетов рассказали газете ВЗГЛЯД о способах улучшения инфраструктуры на местах.

    22 апреля 2025, 19:20 • Новости дня
    Опубликован портрет Трампа, подаренный ему Путиным

    CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным в марте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский телеканал CNN опубликовал портрет, который президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу в марте.

    Автор работы, художник Никас Сафронов, сообщил, что целью было подчеркнуть храбрость американского лидера в момент покушения во время выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Сафронов заявил: «Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает».

    Художник также уточнил, что не взял денег за работу, считая заказ шагом к сближению между Россией и США. Позже, по его словам, президент лично выразил ему благодарность и назвал портрет жестом, способствующим улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

    В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.

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    22 апреля 2025, 19:44 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении на Западе восстановить отношения с Россией

    Путин рассказал о стремящихся восстановить отношения с Россией людях на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии в западных странах сил, которые выступают за восстановление отношений с Россией.

    Обращаясь к патриарху Кириллу, Путин отметил, что на Западе еще остаются люди и духовные силы, стремящиеся к возрождению отношений и духовных начал, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул важность христианских основ в западной культуре и напомнил о встрече патриарха Кирилла с папой римским, сказав: «Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах».

    Напомним, во вторник в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    23 апреля 2025, 13:10 • Новости дня
    Путин призвал активизировать внедрение искусственного интеллекта в армии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии акцентировал важность быстрого внедрения искусственного интеллекта для военного превосходства.

    На заседании Военно-промышленной комиссии, передает ТАСС, президент Владимир Путин подчеркнул необходимость активизировать выпуск и использование отечественных решений в сфере искусственного интеллекта для применения в системах военного управления.

    По его словам, кто быстрее начнет осваивать технологии ИИ в военном деле, тот получит значительные преимущества на поле боя. Путин отметил: «Возможности использования искусственного интеллекта являются колоссальными. И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать». Президент добавил, что в России уже есть и другие перспективные разработки, подробности о которых будут обсуждаться отдельно.

    В ходе заседания Путин также поручил ускорить производство робототехнических комплексов, безэкипажных катеров и боевых лазеров. Особое внимание, подчеркнул он, следует уделить развитию лазерных комплексов, которые способны поражать как беспилотники, так и другую военную технику, включая самолеты и ракеты. Путин отметил, что в этой сфере уже имеются изготовленные образцы техники.

    Кроме того, президент призвал членов комиссии прогнозировать характер будущих вооруженных конфликтов с учетом глобальных тенденций развития военных технологий, а также уделять внимание перспективным разработкам российских научных центров и КБ.

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    23 апреля 2025, 13:07 • Новости дня
    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск

    Путин: FPV-дроны стали наиболее серьезным фактором боевого успеха

    Путин заверил в наращивании производства FPV-дронов для войск
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Дроны-камикадзе, управляемые от первого лица операторами (first-person view, англ., FPV), показали себя как наиболее серьезный фактор успеха в боевых действиях, заявил президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Президент в ходе заседания прокомментировал результаты прошлого года. Он заявил, что каждый день на передовую направлялось около 4 тыс. FPV-дронов, передает ТАСС.

    «Это на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха», – отметил Путин.

    В войсках пока не достает таких аппаратов, но в будущем их производство планируется нарастить. «Их очень ждут», – подчеркнул президент.

    «Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, министром [обороны Андреем Белоусовым], предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно на самом деле», – указал Путин.

    При этом Путин уверен, что все планы по наращиванию производства будут выполнены. «Их очень ждут на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул глава государства.

    «Войска получили свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено также более 1,5 млн беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности», – добавил Путин.

    Он отметил, что в прошлом году в стране более чем вдвое был увеличен выпуск средств поражения и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    Ранее в России разработали электродвигатели для FPV-дронов на основе отечественных магнитов, способные работать в условиях аномально высоких температур. Изделия испытывались при температурах до +200 градусов.

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    22 апреля 2025, 20:15 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования Моди из-за теракта в Индии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с терактом в стране.

    «Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди – граждане различных стран», – говорится в телеграмме российского лидера, передает ТАСС.

    Путин назвал нападение жестоким преступлением, которое не может иметь никаких оправданий.

    «Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание», – заключил президент России.

    Напомним, в Индии вооруженная группа напала на туристов, поднимавшихся по тропе в долине Байсаран. Погибло не менее 27 человек.

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    22 апреля 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин провел встречу с патриархами Кириллом и Порфирием

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей, на которой присутствовали высшие иерархи обеих Церквей.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием, передает Telegram-канал Кремля. Переговоры состоялись в Москве и носили официальный характер.

    Во встрече также участвовали митрополит Волоколамский Антоний, возглавляющий отдел внешних церковных связей, а также митрополит Сербской православной церкви Ириней.

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    22 апреля 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин и султан Омана поддержали вывод военных Израиля из Газы

    Путин и султан Омана выступили за немедленный вывод военных Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    Главы России и Омана на переговорах в Кремле подчеркнули важность скорейшего прекращения огня и доставки помощи в Газу.

    Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в секторе Газа и призвали к полному выводу израильских войск с палестинских территорий, передает ТАСС.

    В совместном заявлении по итогам переговоров в Кремле лидеры подтвердили поддержку международных усилий, направленных на немедленное и устойчивое прекращение огня. Они также подчеркнули важность скорейшей доставки гуманитарной помощи и начала восстановления региона.

    Стороны отметили необходимость возвращения временно перемещенных лиц и подчеркнули, что мирное урегулирование возможно только при условии полного вывода израильских войск из сектора Газа и других палестинских территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, султан Омана заявил о желании расширять сотрудничество с Россией, президент Владимир Путин обсудил с коллегой развитие иранской ядерной программы, а по итогам переговоров лидеры подписали совместное заявление.

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    22 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин и султан Омана приняли совместное заявление в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам переговоров на высшем уровне президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид подписали совместное заявление.

    Официальная церемония обмена документами состоялась во вторник в Кремле, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Ранее султан Омана отметил крепкие и прочные отношения с Россией и заявил о желании расширить сотрудничество.

    Путин сообщал о подготовке значительного пакета документов к приезду султана Омана.

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    22 апреля 2025, 19:28 • Новости дня
    Путин заявил, что ждет президента Сербии в Москве 9 мая

    Путин пригласил президента Сербии в Москву на 9 мая

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что ждет президента Сербии Александра Вучича в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    «На 9 мая ждем президента Сербии в Москве на торжествах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне», – сказал глава государства в ходе встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием, передает ТАСС.

    Путин также подчеркнул особую роль Сербской православной церкви в развитии отношений между Россией и Сербией.

    «Знаю, что православная церковь Сербская вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами, которые традиционно поддерживают самые теплые, самые близкие, союзнические отношения», – отметил Путин.

    Президент России акцентировал, что связи Москвы и Белграда всегда имели особый характер, что объясняется глубокими духовными и историческими корнями.

    «Я уже сказал, что российско-сербские отношения всегда имеют особый характер, и в наши дни тоже. Это в том числе потому, что нас связывают крепкие глубокие духовные общие корни», – сказал глава государства.

    Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей, на которой присутствовали высшие иерархи обеих церквей.


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    22 апреля 2025, 16:52 • Новости дня
    Россия и Оман подписали соглашение об отмене визового режима

    Tекст: Ольга Иванова

    Граждане России и Омана смогут свободно посещать обе страны без оформления виз, соответствующее соглашение подписали после переговоров в Кремле.

    Соглашение о взаимной отмене визового режима между Россией и Оманом заключили в ходе официальной церемонии в Кремле, передает РИА «Новости». Документами обменялись сразу после завершения переговоров президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида во вторник.

    Визовый режим между двумя странами теперь будет отменен для граждан России и Омана, что упростит процедуру взаимных поездок и деловых контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России и султан Омана договорились обсудить палестино-израильский конфликт и сотрудничество в рамках ОПЕК+, также Владимир Путин объявил о планах провести в этом году саммит с участием арабских стран.

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    22 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Путин обсудил с султаном Омана развитие иранской ядерной программы

    Ушаков: Путин обсудил с султаном Омана развитие иранской ядерной программы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

    Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

    На уточняющий вопрос о том, действительно ли этот вопрос поднимался в ходе переговоров, Ушаков коротко ответил: «Да».

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Ранее султан Омана отметил крепкие и прочные отношения с Россией и заявил о желании расширить сотрудничество.

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    23 апреля 2025, 13:03 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости опережать мировые армии

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил, что вооруженные силы различных стран внимательно анализируют опыт российской армии в ходе спецоперации на Украине.

    По его словам, все армии мира в настоящее время изучают российский опыт ведения специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Хочу сказать спасибо коллективам оборонных предприятий, их смежникам, работникам конструкторских бюро, испытательных центров и полигонов. Ваш труд, высокая самоотдача позволили оборонно-промышленному комплексу России достойно справиться с поставленными задачами и вызовами, с которыми мы столкнулись, – сказал президент на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Глава государства подчеркнул, что задачи на 2025 год стали еще более масштабными, особенно в рамках реализации программы по расширению и модернизации мощностей оборонно-промышленного комплекса, к которой привлечено более 400 предприятий.

    Путин также отметил, что все армии мира сейчас изучают российский опыт ведения спецоперации, включая тактику и техническое развитие вооружений.

    «А нам нужно быть на шаг впереди, как это у нас неоднократно получалось в последнее время и, уверен, будет получаться в будущем», – подчеркнул он.

    Он добавил, что стране следует эффективно адаптировать вооружения и военную технику к новым вызовам, обновлять учебные программы для военных образовательных учреждений и одновременно совершенствовать боевые уставы Сухопутных войск.

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    23 апреля 2025, 12:57 • Новости дня
    Путин назвал приоритетом поставки вооружений в зону СВО

    Путин сообщил о приоритете поставок оружия военным в зону спецоперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обеспечение войск самыми востребованными образцами вооружений в зоне спецоперации на Украине обозначено президентом Владимиром Путиным как безусловный приоритет, об этом он заявил на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Поставка вооружений войскам в зону спецоперации на Украине является безусловным приоритетом, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Он предложил обсудить, как идут поставки в войска наиболее востребованных образцов вооружений. Такое заявление глава государства сделал на заседании Военно-промышленной комиссии.

    Путин подчеркнул, что анализу подвергнется выполнение поручений и указаний, связанных с поставками вооружения, техники и средств поражения. «Сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с развитием вооруженных сил и работой оборонно-промышленного комплекса на современном этапе, сегодня, и в перспективе. Также проанализируем, как выполняются поручения и указания по поставкам в войска наиболее востребованных образцов вооружения, техники и средств поражения, причем не только в подразделения, участвующие в специальной военной операции, что является безусловным приоритетом, но и в целом в войска, в армию, на флот», – заявил глава государства.

    Глава государства подчеркнул, что улучшаются тактико-технические характеристики военной техники.

    «Особо отмечу, что наиболее востребованные на фронте образцы быстро совершенствуются. Улучшаются их тактико-технические характеристики. Причем как с учетом практики боевого применения, так и развития средств противодействия противника», – заявил Путин.

    Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заседание Военно-промышленной комиссии проходит сегодня.

    Песков уточнил, что заседание комиссии – единственное публичное мероприятие президента на сегодня. Остальное время Путин проведет на рабочих встречах и внутренних совещаниях.

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    23 апреля 2025, 12:01 • Новости дня
    Путин отправил венок на церемонию прощания с Церетели

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На церемонии прощания с известным скульптором и президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели в храме Христа Спасителя установлен венок от главы государства с лентой в цветах российского триколора.

    В ходе церемонии прощания с президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели, прошедшей в храме Христа Спасителя в Москве, присутствовал венок от главы государства, сообщает ТАСС. На лентах венка была надпись «От президента Российской Федерации» и использованы цвета российского триколора. Рядом был установлен венок от администрации президента.

    Попрощаться с Церетели пришли его коллеги, знакомые, близкие и родные. После московской церемонии прощания состоится гражданская панихида в Грузии, которая пройдет в Музее современного искусства, созданном скульптором.

    Похороны Зураба Церетели запланированы рядом с могилой его супруги в Тбилиси, мероприятие состоится в четверг и пятницу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни, власти Тбилиси подготовили место для его захоронения, а также стало известно о планах похоронить Церетели в Грузии.

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    23 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    Путин заявил о планах завершить формирование орбитальной группировки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии подчеркнул, что завершение формирования орбитальной группировки космических аппаратов обеспечит Вооруженным силам России устойчивую закрытую связь и эффективную разведку.

    По его словам, формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения необходимо завершить в срок, чтобы обеспечить развитие разведки и связи в Вооруженных силах России, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что эта задача должна быть выполнена с соблюдением сроков и поставленных целей.

    Путин отметил, что создание таких спутников позволит вести все виды разведки и обеспечит устойчивую, непрерывную связь в закрытом сегменте даже в условиях сложной помеховой обстановки. «Это позволит завершить создание современной системы управления войсками в режиме реального времени и тем самым серьезно повысить их боевой потенциал», – заявил президент.

    Он также добавил, что орбитальная группировка будет иметь значение как непосредственно в ходе боевых действий, так и для решения учебно-боевых задач в мирное время для вооруженных сил, специальных и других силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что корпорация способна выполнять все задачи, поставленные руководством страны, включая масштабирование орбитальной группировки и модернизацию космодромов.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    • На смерть Франциска

      На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

    • Американцы передумали ненавидеть Россию

      В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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