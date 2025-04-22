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    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

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    22 апреля 2025, 20:15 • Новости дня

    Путин выразил соболезнования Моди из-за теракта в Индии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с терактом в стране.

    «Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди – граждане различных стран», – говорится в телеграмме российского лидера, передает ТАСС.

    Путин назвал нападение жестоким преступлением, которое не может иметь никаких оправданий.

    «Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание», – заключил президент России.

    Напомним, в Индии вооруженная группа напала на туристов, поднимавшихся по тропе в долине Байсаран. Погибло не менее 27 человек.

    22 апреля 2025, 14:17 • Новости дня
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    Путин анонсировал саммит с арабскими странами
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил о планах провести в этом году саммит с участием арабских стран.

    «Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России», – сказал Путин в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, передает ТАСС.

    Глава государства также заявил о заинтересованности России в углублении взаимодействия с Оманом в энергетической сфере.

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Султан Омана прилетел в Москву с государственным визитом накануне.

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    22 апреля 2025, 14:33 • Новости дня
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    Путин заявил о подготовке крупного пакета соглашений с Оманом
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке значительного пакета документов к приезду султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида.

    Он отметил, что эти документы создадут необходимые условия для дальнейшего развития отношений между Москвой и Маскатом по всем ключевым направлениям, передает ТАСС.

    В ходе переговоров глава российского государства подчеркнул, что между двумя странами уже существует хорошая история сотрудничества и плодотворные контакты.

    Путин также заявил: «Мы продолжаем поставлять продовольственные товары и, конечно, очень рассчитываем на то, что в области энергетики у нас могут быть сделаны дополнительные шаги».

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Ранее султан Омана отметил крепкие и прочные отношения с Россией.

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    22 апреля 2025, 14:34 • Видео
    Эротические отношения немцев с оружием

    Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

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    22 апреля 2025, 00:42 • Новости дня
    Стало известно о предстоящих переговорах Путина и султана Омана

    Путин и султан Омана договорились обсудить сотрудничество и подписать соглашения в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин примет султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Москве, где стороны намерены подписать соглашения и рассмотреть ключевые вопросы взаимодействия.

    Встреча состоится во вторник в российской столице, сообщает РИА «Новости». Хайсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Москву с делегацией из нескольких десятков человек по приглашению российского лидера, переданному ему в 2023 году.

    В повестке встречи – развитие взаимодействия в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Также стороны намерены обсудить актуальные международные вопросы, в том числе ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

    Посол Омана в России подтвердил агентству ONA, что будет подписано десять соглашений, включая документ о взаимной отмене виз для граждан двух стран. По его словам, это станет важным этапом укрепления двусторонних отношений.

    Власти России заинтересованы в расширении сотрудничества с Оманом, особенно в сельском хозяйстве, энергетике, логистике и промышленной кооперации, отмечал министр экономического развития Максим Решетников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид прибыл в Москву с государственным визитом по случаю сорокалетия установления дипломатических отношений между Россией и Оманом, в аэропорту Внуково-2 приземлился его самолет; султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид во время визита в Москву планирует подписать ряд соглашений, в том числе об отмене виз для владельцев обычных паспортов; Женева и Оман станут площадками для следующих раундов переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

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    21 апреля 2025, 20:56 • Новости дня
    Путин заявил о рекордной программе развития Донбасса и Новороссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул на встрече с главами муниципалитетов важность выполнения обязательств перед жителями Донбасса и Новороссии, отметив уникальный масштаб запланированных мероприятий для этих регионов.

    «Сейчас нам нужно думать о том, чтобы свой долг перед людьми выполнять, особенно перед теми, которые поддержали всё, что связано с возвращением на свою историческую родину, в Россию. <…> У нас огромная программа из трехсот мероприятий различных предусмотрена для этих территорий. И такой масштабной программы регионального характера сегодня в России нет. Здесь очень важно все намеченные ресурсы реализовывать должным образом, с должным качеством и в срок», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин на встрече с главами муниципалитетов подчеркнул важность повторной помощи жителям приграничья, вынужденным неоднократно покидать жилье из-за боевых действий.

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    22 апреля 2025, 19:20 • Новости дня
    Опубликован портрет Трампа, подаренный ему Путиным

    CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным в марте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский телеканал CNN опубликовал портрет, который президент России Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу в марте.

    Автор работы, художник Никас Сафронов, сообщил, что целью было подчеркнуть храбрость американского лидера в момент покушения во время выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу Сафронов заявил: «Для меня важно было запечатлеть кровь, шрам и его храбрость в момент покушения. Он не сломался и не испугался, а поднял руку и показал, что он един с Америкой и вернет ей то, что она заслуживает».

    Художник также уточнил, что не взял денег за работу, считая заказ шагом к сближению между Россией и США. Позже, по его словам, президент лично выразил ему благодарность и назвал портрет жестом, способствующим улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном.

    В марте спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный президентом России Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.

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    21 апреля 2025, 20:25 • Новости дня
    Путин восхитился успехами 76-й десантно-штурмовой дивизии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что практически каждый день слышит об успехах 76-й десантно-штурмовой дивизии, «они воюют достойно, дерзко и героически».

    «Практически каждый день я слышу о 76-й дивизии. Сделали то-то, прошли так-то, столько-то, сделали вот так, так, обошли это, штурмовали это. Просто практически каждый день. Это о чем говорит? О том, что они воюют достойно, дерзко, результативно и героически», – отметил глава государства на встрече с главами муниципалитетов, сообщает ТАСС.

    Ранее Путин сообщил, что именно участники спецоперации на Украине, а не представители проворовавшихся слоев общества, являются подлинной элитой и будущим страны.

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    21 апреля 2025, 21:50 • Новости дня
    Путин подписал закон о лишении свободы за несообщение о подготовке диверсии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин утвердил новые поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие ответственность за сокрытие информации о готовящейся диверсии и предусматривающие лишение свободы до одного года.

    Документ был опубликован на официальном портале правовой информации. В статью 205.6 Уголовного кодекса РФ внесены изменения, предусматривающие уголовное наказание для граждан, скрывших сведения о подготовке терактов или диверсий. Ранее статья предусматривала штраф до 100 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы до одного года за несообщение о подготовке терактов, передает ТАСС.

    Теперь аналогичное наказание будет применяться и за сокрытие информации о лицах, которые готовят, совершают или уже совершили диверсию. Закон вступает в силу с момента его публикации.

    Ранее президент Владимир Путин утвердил поправки, позволяющие признавать иноагентами лиц за содействие противникам России.

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    21 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Путин заявил о приоритете малых городов для России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность гибких решений для поддержания жизни в малых городах, чтобы не допустить обезлюдения обширных территорий страны.

    «В такой стране, как Россия, с колоссальной ее территорией, мы должны действовать более гибко, более тонко и ни в коем случае не допустить обезлюдения территории. У нас непростая задача. Поэтому малые города, безусловно, в числе наших приоритетов», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин заявил, что руководства регионов должны своевременно проводить ремонт жилья.

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    22 апреля 2025, 19:44 • Новости дня
    Путин заявил о стремлении на Западе восстановить отношения с Россией

    Путин рассказал о стремящихся восстановить отношения с Россией людях на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о наличии в западных странах сил, которые выступают за восстановление отношений с Россией.

    Обращаясь к патриарху Кириллу, Путин отметил, что на Западе еще остаются люди и духовные силы, стремящиеся к возрождению отношений и духовных начал, передает РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул важность христианских основ в западной культуре и напомнил о встрече патриарха Кирилла с папой римским, сказав: «Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах».

    Напомним, во вторник в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей.

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    21 апреля 2025, 20:40 • Новости дня
    Путин пообещал проработать вопрос о многократной помощи жителям приграничья

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов подчеркнул важность повторной помощи жителям приграничья, вынужденным неоднократно покидать жилье из-за боевых действий.

    «Государство должно сделать все для того, чтобы человек чувствовал себя комфортно. <…> Наступление неоднократно ситуаций, связанных с тем, что человек нуждается в поддержке, – в этом случае поддержка должна быть оказана столько раз, сколько потребуют обстоятельства. Обязательно это проработаем», – приводит слова главы государства Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин поручил кабмину обеспечить выплаты жителям Курской области, лишившимся имущества, в размере 65 тыс. рублей каждый месяц, пока область не будет полностью освобождена от украинских захватчиков.

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    22 апреля 2025, 14:08 • Новости дня
    Путин начал первую личную встречу с султаном Омана
    Путин начал первую личную встречу с султаном Омана
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Это первая очная встреча лидеров двух стран за время существования двусторонних отношений – ранее они общались только по телефону в марте 2023 года, передает ТАСС.

    Торжественная церемония включала исполнение государственных гимнов России и Омана, а также рукопожатие лидеров в присутствии официальных делегаций. В состав делегации султана Омана вошли высокопоставленные чиновники, включая заместителя председателя совета министров по делам обороны, министра иностранных дел, министра торговли, промышленности и привлечения инвестиций, а также председателя оманского суверенного фонда.

    Визит султана Омана приурочен к 40-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

    В субботу Кремль анонсировал переговоры Путина с султаном Омана. Посол Омана в России Хамуд бен Салем ат-Туайх сообщил, что в Москве во время визита султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида планируется подписание соглашений, среди которых отмена виз для владельцев обычных паспортов.

    Накануне султан Омана прилетел в Москву с государственным визитом.

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    22 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Путин и султан Омана приняли совместное заявление в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    По итогам переговоров на высшем уровне президент России Владимир Путин и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид подписали совместное заявление.

    Официальная церемония обмена документами состоялась во вторник в Кремле, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

    Ранее султан Омана отметил крепкие и прочные отношения с Россией и заявил о желании расширить сотрудничество.

    Путин сообщал о подготовке значительного пакета документов к приезду султана Омана.

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    22 апреля 2025, 15:02 • Новости дня
    Путин выразил соболезнования семье Церетели после смерти скульптора

    Путин выразил соболезнования родственникам скончавшегося скульптора Зураба Церетели

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Зураба Церетели, подчеркнув его вклад в отечественную культуру и преданность искусству.

    Президент России выразил соболезнования родным и близким скончавшегося художника и скульптора Зураба Церетели, передает сайт Кремля.

    В телеграмме Путин отметил, что Церетели был выдающимся представителем многонациональной отечественной культуры и посвятил себя подвижническому служению искусству.

    «Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников, всех почитателей его щедрого, самобытного дарования», – говорится в сообщении президента.

    Путин подчеркнул, что скульптор был открыт для добрых и благородных дел и начинаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, скульптор Зураб Церетели умер в возрасте 91 года, прощание с ним запланировано на среду, 24 апреля, в храме Христа Спасителя, а похоронить его должны в Тбилиси.

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    22 апреля 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин провел встречу с патриархами Кириллом и Порфирием

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главами Русской и Сербской православных церквей, на которой присутствовали высшие иерархи обеих Церквей.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием, передает Telegram-канал Кремля. Переговоры состоялись в Москве и носили официальный характер.

    Во встрече также участвовали митрополит Волоколамский Антоний, возглавляющий отдел внешних церковных связей, а также митрополит Сербской православной церкви Ириней.

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    22 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов Путина посетить похороны папы Франциска

    Песков сообщил об отсутствии у Путина планов посещать похороны Франциска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин не собирается посещать похороны папы римского Франциска, а представитель российской делегации на церемонии пока не определен.

    Президент России Владимир Путин не собирается посещать похороны Папы Римского Франциска, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Нет, таких планов у президента нет», – заявил представитель Кремля. Он также отметил, что решение о том, кто поедет на траурные мероприятия от России, пока не принято.

    Песков уточнил, что как только будет принято соответствующее решение, общественность проинформируют об этом дополнительно.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что вместе с супругой планирует приехать в Ватикан на церемонию прощания с папой Франциском, скончавшимся 21 апреля.

    Публичное прощание с понтификом начнется 23 апреля в соборе Святого Петра и продлится три дня.

    Памятная служба по папе Франциску пройдет вечером 24 апреля в Кафедральном соборе Москвы.

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