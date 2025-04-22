Путин выразил соболезнования Моди из-за теракта в Индии

Путин анонсировал саммит с арабскими странами

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы планируем провести в этом году саммит между Россией и арабскими странами. Многие наши друзья в арабском мире эту идею поддерживают. Если, Ваше Величество, вы найдете время, мы были бы рады вас видеть тоже на этом саммите Лиги арабских государств и России», – сказал Путин в ходе встречи с султаном Омана Хайсамом бен Тариком Аль Саидом, передает ТАСС.

Глава государства также заявил о заинтересованности России в углублении взаимодействия с Оманом в энергетической сфере.

Напомним, в Георгиевском зале Кремля состоялась официальная церемония встречи президента России Владимира Путина и султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида, приуроченная к юбилею дипломатических отношений.

Султан Омана прилетел в Москву с государственным визитом накануне.