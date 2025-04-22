Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.0 комментариев
Путин выразил соболезнования Моди из-за теракта в Индии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди в связи с терактом в стране.
«Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди – граждане различных стран», – говорится в телеграмме российского лидера, передает ТАСС.
Путин назвал нападение жестоким преступлением, которое не может иметь никаких оправданий.
«Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание», – заключил президент России.
Напомним, в Индии вооруженная группа напала на туристов, поднимавшихся по тропе в долине Байсаран. Погибло не менее 27 человек.