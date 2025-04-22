Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, в ряде бригад ВСУ ежедневно фиксируются случаи дезертирства на фоне попыток контратак у Часова Яра и Дзержинска (Торецка) в ДНР, передает ТАСС. Киселев сообщил, что в 54-й, 53-й, 59-й, 72-й, 78-й и 80-й бригадах ВСУ ежедневно по 30-40 человек пытаются покинуть свои позиции.

« Поэтому командование ВСУ выставляет заслоны из Нацгвардии, выработали третью линию так называемой обороны. Не с точки зрения обороны от наших подразделений, а с точки зрения перехвата вот тех беглецов, которые пытаются убежать с фронта», – заявил Киселев в эфире «Соловьев Live».

По словам эксперта, у Часова Яра и Дзержинска украинские военные практически каждый час предпринимали попытки контратак, используя пехоту, бронетехнику и большое число FPV-дронов. Киселев отметил, что подобные случаи дезертирства отмечаются и на направлениях, где не идут активные боевые действия, например, у границы с Белоруссией.

Причиной дезертирства Киселев назвал желание мобилизованных мужчин вернуться домой и заботиться о фермерских хозяйствах: многие из них были мобилизованы из сельской местности и хотят сеять зерно и вести хозяйство, несмотря на продолжающуюся спецоперацию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали применять FPV-дроны повышенной дальности на линии фронта, российские войска сорвали контратаку ВСУ под Дзержинском, а также украинские военные в Дзержинске обстреляли позиции со своими солдатами.