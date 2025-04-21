Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Киев использовал пасхальное перемирие для усиления обороны на границе
Во время временной приостановки огня украинские силы сосредоточились на строительстве укреплений и передислокации вооружения на приграничных территориях, рассказал источник в группировке войск «Север».
Киевский режим использовал пасхальное перемирие для укрепления своих позиций на границе Курской и Сумской областей, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в группировке «Север». По его словам, за время временного прекращения огня украинские военные активно дооборудовали оборонительные рубежи и перемещали артиллерию на новые позиции.
По его данным, украинская армия запускала дроны для облета позиций, чтобы проверить эффективность маскировки.
Военнослужащий добавил, что украинские войска не только перемещали технику, но и занимались фортификационными работами: копали, маскировали, углубляли и дооборудовали огневые точки. Такие действия, по мнению источника, направлены на максимальное укрепление обороны в приграничных районах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пасхальное перемирие вступило в силу в зоне СВО, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия, однако Вооруженные силы Украины нарушили договоренности и ударили по Донецку.