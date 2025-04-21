Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Суд арестовал подозреваемых в поджоге дома главного имама Ростовской области
Кировский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух подозреваемых в поджоге дома имама Мухаммеда Бикмаева.
Происшествие случилось 16 апреля, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно жилища Мухаммеда Бикмаева, передает ТАСС.
Полиция задержала подозреваемых 17 апреля. Один задержанный заявил, что совершил поджог по указанию куратора с Украины, который пообещал ему 50 тыс. рублей за преступление, а целью акции было посеять вражду между православными и мусульманами в преддверии Пасхи.
Обоих подозреваемых арестовали до 15 июня 2025 года включительно.
Дело расследуется по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Врио губернатора региона Юрий Слюсарь после инцидента выразил поддержку и солидарность главному имаму, охарактеризовав произошедшее как провокацию и покушение на межрелигиозный мир в регионе.
В конце декабря в Москве и Подмосковье за сутки произошло свыше 10 случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в торговых центрах и других общественных местах по заданию телефонных мошенников.