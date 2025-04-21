Суд арестовал подозреваемых в поджоге дома главного имама Ростовской области

Tекст: Алексей Дегтярев

Происшествие случилось 16 апреля, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно жилища Мухаммеда Бикмаева, передает ТАСС.

Полиция задержала подозреваемых 17 апреля. Один задержанный заявил, что совершил поджог по указанию куратора с Украины, который пообещал ему 50 тыс. рублей за преступление, а целью акции было посеять вражду между православными и мусульманами в преддверии Пасхи.

Обоих подозреваемых арестовали до 15 июня 2025 года включительно.

Дело расследуется по статье о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь после инцидента выразил поддержку и солидарность главному имаму, охарактеризовав произошедшее как провокацию и покушение на межрелигиозный мир в регионе.

В конце декабря в Москве и Подмосковье за сутки произошло свыше 10 случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в торговых центрах и других общественных местах по заданию телефонных мошенников.