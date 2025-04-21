CAS заставил World Sailing пересмотреть запрет Новикову выступать за Вануату

Tекст: Дмитрий Зубарев

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего российского яхтсмена Михаила Новикова, который стремился выступать за сборную Вануату, несмотря на противодействие Международной федерации парусного спорта (World Sailing). Изначально федерация не поддержала переход спортсмена по политическим мотивам, что стало причиной судебных разбирательств, передает ТАСС.

В заявлении пресс-службы CAS говорится: «CAS вынес решение по этому делу 29 августа 2024 года, апелляция World Sailing против Михаила Новикова была удовлетворена частично». Согласно решению суда, World Sailing обязана пересмотреть вопрос смены спортивного гражданства Новикова с учетом всех обстоятельств на текущий момент и предоставить обоснованное решение.

Таким образом, CAS фактически признал, что запрет на участие Новикова в сборной Вануату был необоснован и продиктован политическими причинами, а не реальными нарушениями регламента. Пресс-служба World Sailing, сославшись на соглашение о конфиденциальности, отказалась комментировать детали решения и не ответила, сможет ли Новиков выступать за Вануату.

Однако на официальном сайте международной федерации в профиле Михаила Новикова уже указано его новое гражданство – спортсмен числится как представитель Вануату.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции российских биатлонистов Слепцовой и Устюгова, ранее лишил легкоатлетку Татьяну Томашову серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в беге на 1500 метров, а также сохранил бронзовые медали российским фигуристам на Олимпийских играх в Китае.