Воскресение – это как врата, которые открылись и с тех пор стоят открытыми. Как писал один исследователь Нового Завета, ранних христиан отличало ясное, живое переживание того, что Иисус «могущественно жив».2 комментария
Якунин объяснил, почему делегация отправилась за Благодатным огнем позже обычного
Якунин сообщил о задержке отправки делегации за Благодатным огнем из-за католической службы
Из-за совпадения дат православной и католической Пасхи делегация Фонда Андрея Первозванного отправилась за Благодатным огнем позже обычного, начав путь в храм Гроба Господня лишь к 10 утра, сообщил глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин.
Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) отправилась за Благодатным огнем в храм Гроба Господня позже обычного из-за совпадения православной и католической Пасхи, передает <РИА «Новости». Глава попечительского совета ФАП Владимир Якунин уточнил, что утром 19 апреля в храме проходило католическое богослужение, поэтому делегация начала свой путь не в восемь, а в десять часов утра. По его словам, «это никак не повлияло на церемонию Благодатного огня – все проводилось в обычном порядке».
Якунин также отметил, что никаких незапланированных препятствий делегация не встретила. Он подчеркнул, что храм Воскресения Христова и прилегающие кварталы находятся под особым контролем израильской полиции, и сложно представить, что могли бы возникнуть непредвиденные перекрытия движения, учитывая значимость события и число паломников.
Глава Фонда сообщил, что специалисты заранее выбрали максимально безопасный маршрут перелета. Он добавил, что предоставленный «Роскосмосом» самолет Ту-204 позволил выполнить рейс до Москвы без посадок, что ускорило доставку Благодатного огня в храм Христа Спасителя. Якунин выразил благодарность госкорпорации «Роскосмос» за содействие в выполнении миссии по передаче огня патриарху Кириллу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Фонда Андрея Первозванного в Иерусалиме приняли Благодатный огонь и отправились в аэропорт для доставки его в Россию специальным рейсом на самолете Ту-204-300, названном в честь Сергея Королева. К началу пасхальной заутрени делегация привезла Благодатный огонь в столичный храм Христа Спасителя.