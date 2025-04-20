Дело возбудили из-за убийства жителя Курской области военными ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

В связи с убийством жителя Кореневского района Курской области возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости». Информационный центр СК РФ сообщил в своем Telegram-канале, что расследование связано с действиями военнослужащих вооруженных формирований Украины.

По данным следствия, 11 апреля в селе Ольговка вражеский дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находились двое мужчин, направлявшихся проверить дом. В результате атаки погиб 24-летний пассажир, житель этого района.

Один из свидетелей сообщил военным следователям об обстоятельствах инцидента. По его словам, при эвакуации тела погибшего друга по нему и по другим гражданским автомобилям был произведен повторный обстрел с применением беспилотников.

Следственный комитет подчеркнул, что все причастные к преступлению представители вооруженных формирований Украины будут установлены и привлечены к ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о теракте после того, как произошёл взрыв на станции «Суджа» в Курской области, также Следственный комитет завел уголовное дело после того, как украинские боевики сбросили с дрона бомбу на людей в этом регионе, и Следственный комитет завел дело после ранения журналиста ТАСС украинскими военными в Курской области.