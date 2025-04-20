Российская гольфистка Гусева впечатлила игрой на турнире в Лос-Анджелесе

Tекст: Ольга Иванова

Гусева продемонстрировала впечатляющую игру на престижном турнире JM Eagle LA Championship, который проходит в Лос-Анджелесе с 17 по 20 апреля. Во второй соревновательный день ей удалось выполнить пять берди, завершив раунд с результатом в пять ударов ниже пара, передает Life.ru.

В заявлении федерации отмечается: «Мы восхищаемся талантом, упорством и самоотдачей нашей спортсменки. Уверены, что Наталия сделает все возможное, чтобы достойно представить Россию на этом престижном турнире».

После второго дня соревнований россиянка делит места с 43-го по 60-е с суммарным результатом шесть ударов ниже пара. Лидируют на турнире шведка Ингрид Линдблад и южноафриканка Эшли Бухай, обе с показателем тринадцать ударов ниже пара. Турнир JM Eagle LA Championship входит в серию LPGA Tour и собирает ведущих гольфисток мира для борьбы за лидерство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский хоккеист Александр Овечкин забросил свою 897-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, обновив собственный рекорд, и повторил достижение Горди Хоу, забив 44 гола в одном сезоне в возрасте 39 лет и старше.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина в знак признания его выдающихся достижений в хоккее, включая 895 заброшенных шайб.