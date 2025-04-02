  • Новость часаПотерявшим жилье жителям Курской области выделено 16 млрд рублей
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    Систему RuNCAP решили вернуть для краш-тестов иномарок
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    Мирошник обвинил Европу в планах оккупации Украины
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    Песков заявил о гигантском ущербе причалам КТК от украинских дронов
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европа выбрасывает демократию за ненадобностью

    Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Зеленский предчувствует свою участь

    Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    33 комментария
    2 апреля 2025, 16:12 • Новости дня

    ВСУ ударом дрона лишили 11 тыс. человек газоснабжения в ЛНР

    ВСУ ударили по газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с помощью беспилотника ударили по газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР, без газа остались 11,1 тыс. абонентов, сообщил филиал «Черноморнефтегаза» компания «Луганскгаз».

    Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, за ним последовало возгорание, сообщили в компании, передает ТАСС.

    Поступление газа ограничено для 11 129 абонентов, живущих в городе Сватово, селе Преображенное, селе Фомовка, селе Гончаровка, селе Первомайское, селе Меловатка, селе Свистуновка, селе Комсомольское, поселке Нижняя Дуванка, селе Новониканоровка, селе Петровское, поселке Сосновый, селе Новоникольское.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что киевский режим каждый день атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.

    1 апреля 2025, 19:22 • Новости дня
    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС

    Reuters: Бербок заявила, что сделка США и Украины должна соответствовать законам ЕС

    Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула важность соблюдения европейского законодательства в возможной сделке между США и Украиной, касающейся редкоземельных металлов, сообщает Reuters.

    Бербок подчеркнула необходимость соответствия возможной сделки между США и Украиной европейскому законодательству, передает «Российская газета». Позиция Бербок была озвучена на пресс-конференции в Киеве, где она подчеркнула, что Евросоюз уже имеет собственное соглашение с Украиной по редкоземельным металлам.

    Бербок заявила: «В конце концов, это наш европейский континент», указывая на важность соблюдения норм ЕС в любых новых международных соглашениях, которые могут влиять на европейский рынок. Она добавила, что каждая сделка, связанная с Украиной и редкоземельными металлами, должна соответствовать законодательству Евросоюза.

    Напомним, 1 апреля исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев и объявила о решении выделить 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

    Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал репарационных выплат и выдвинул претензии на ресурсы Украины, фактически «приставив пистолет» к голове главы киевского режима Владимира Зеленского.

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    1 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН

    Лавров: Белоусов доложил Путину о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам

    Лавров: Cписок атакованных Украиной в ходе перемирия объектов РФ направила США и в ООН
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал о нарушении Украиной моратория на удары по энергетическим объектам, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что российская армия полностью придерживается моратория, который был согласован в ходе телефонного разговора между президентами России и США 18 марта, передает телеканал «Звезда».

    Он добавил, что Белоусов подробно изложил ситуацию, в том числе перечислив конкретные объекты, пострадавшие от атак. По словам Лаврова, перечень атакованных объектов был отправлен государственному секретарю США Марко Рубио и другим представителям, включая ООН.

    Напомним, на совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    Путин в ходе совещания запросил доклад у министра обороны Андрея Белоусова по ситуации с мораторием на удары по энергообъектам.

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    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    2 апреля 2025, 13:25 • Новости дня
    Кремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
    Кремль зафиксировал нежелание Киева участвовать в мирных переговорах
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность урегулировать конфликт на Украине дипломатическим путем, однако украинская сторона не демонстрирует желания следовать этому курсу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Владимир Путин открыт к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Российский лидер остается приверженным поиску путей разрешения ситуации через политико-дипломатические методы.

    Песков подчеркнул, что Россия по договоренности с американской стороной присоединилась к временному мораторию на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Это решение было представлено как доказательство стремления России к мирному разрешению конфликта.

    Однако, как отметил Песков, Кремль фиксирует «абсолютное нежелание киевского режима» участвовать в таких переговорах. Украинская сторона, по его словам, не проявляет готовности идти по мирному пути разрешения конфликта.

    Ранее Песков заявил, что США пока не отреагировали на удары ВСУ по российским энергообъектам, несмотря на передачу списка нарушений.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме.

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    2 апреля 2025, 09:46 • Новости дня
    Российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    На фоне активных боевых действий на окраинах Демидовки российские войска взяли в плен двух украинских военных в Белгородской области, сообщили в группировке «Север» ВС России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале «Северный ветер», группировка «Север» продолжает активные боевые действия на различных направлениях. В ходе операции под Демидовкой были взяты в плен два украинских солдата, что стало результатом ожесточенных сражений с подразделениями ВСУ.

    Кроме того, в районе Краснояружского и Сумского направлений российские войска нанесли существенные потери противнику. Одновременно с этим на Волчанском направлении были уничтожены несколько боевых групп и техника противника. Всего за последние сутки российские силы уничтожили более 310 украинских солдат и значительное количество бронетехники.

    На Сумском направлении, в районе Басовки и Веселовки, противник предпринял несколько контратак, однако все они были отбиты при поддержке бронетехники. Также удалось предотвратить прорыв колонны бронетехники из села Угроеды в направлении Демидовки.

    В дополнение к этому, российские войска продолжают разминирование территорий в Суджанском приграничье, где за сутки обезврежено 393 взрывоопасных предмета. Более десяти граждан были эвакуированы из небезопасных районов.

    Ранее подразделения группировки «Север» нанесли поражение механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни.

    Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение шести бригадам ВСУ на Белгородском направлении.

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    2 апреля 2025, 12:32 • Новости дня
    Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей списали украинские долги
    Жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей списали украинские долги
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Донбассе и Новороссии ФССП России закрыла производство по долгам в пользу бюджета и банков Украины, сообщил директор ФССП и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

    Создана нормативно-правовая база, в декабре 2022 года приняли закон о применении закона об исполнительном производстве на территории Донбасса и Новороссии, сказал Аристов, передает ТАСС.

    «Мы пересмотрели, переинвентаризировали более 4 тыс. исполнительных документов и заново начали исполнение по ним. При этом надо обратить внимание, что были окончены исполнительные производства по долгам в пользу бюджета Украины и кредитных организаций Украины», – добавил он.

    Также в среду Аристов сообщал, что ФССП поставила на паузу взыскание с участников СВО на общую сумму свыше 169 млрд рублей.

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    2 апреля 2025, 12:26 • Новости дня
    Минобороны заявило о двух новых атаках Украины на энергетические объекты России
    Минобороны заявило о двух новых атаках Украины на энергетические объекты России
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская армия нанесла два удара по энергетической инфраструктуре в Курской области, что привело к отключению электроснабжения более 1,5 тыс. потребителей в регионе, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали энергетические объекты в Курской области. В результате атаки беспилотного летательного аппарата на подстанцию 110 кВ в районе населенного пункта Клюква произошло отключение трансформатора, что привело к прекращению электроснабжения более 1,2 тыс. бытовых потребителей.

    Второй удар был нанесен через час, в результате обстрела украинскими военными другого энергообъекта в Курском районе был поврежден провод на высоковольтной линии 6 кВ. Это оставило без света еще более 300 бытовых потребителей.

    В Минобороны подчеркнули, что представители киевского режима, включая Владимира Зеленского, заявляли о соблюдении ограничений на удары по энергетическим объектам России. Однако ВСУ, несмотря на эти заявления, продолжают планомерно атаковать российскую энергетическую инфраструктуру с использованием беспилотников и артиллерии.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что список атакованных Украиной объектов Россия направила в США и ООН.

    На совещании президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности обсуждалось исполнение договоренностей между Россией и Украиной по прекращению взаимных ударов по энергосистемам.

    На прошлой неделе ВСУ нанесли двойной удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области с использованием американских РСЗО HIMARS, в результате чего объект был фактически уничтожен.

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    2 апреля 2025, 01:36 • Новости дня
    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома

    Атака БПЛА на Таганрог повредила два дома, эвакуированы 85 жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    Из многоэтажного дома в Таганроге на улице Лизы Чайкиной эвакуировали 85 человек после атаки БПЛА, которая привела к повреждению здания.

    В результате атаки БПЛА на Таганрог в Ростовской области были повреждены два многоквартирных дома. Повреждения получил дом на улице Лизы Чайкиной, где произошло возгорание, которое удалось быстро потушить. 

    Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из дома эвакуированы 85 жителей. Дом остался подключенным к коммуникациям, и несущие конструкции, по оценке специалистов, не пострадали. После завершения работы саперов жильцам разрешат вернуться в свои квартиры.

    Городская комиссия утром начнет обследование зданий и оценку нанесенного ущерба. Светлана Камбулова, глава Таганрога, отметила, что введен режим чрезвычайной ситуации, и пострадавшим жителям будет оказана необходимая помощь.

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    2 апреля 2025, 05:05 • Новости дня
    ПВО Западной группировки сбили восемь дронов ВСУ за сутки

    Западная группировка сбила восемь беспилотников и уничтожила технику ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО Западной группировки войск ВС РФ за последние сутки уничтожили восемь беспилотников ВСУ, а также значительное количество военной техники и живой силы противника.

    Как передает ТАСС, расчеты противовоздушной обороны Западной группировки войск ВС РФ за прошедшие сутки сбили восемь дронов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

    Бигма отметил, что за сутки ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, два бронетранспортера М113 американского производства, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, включая два иностранного производства, а также восемь минометных расчетов.

    Кроме того, были уничтожены семнадцать пунктов управления БПЛА, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и четыре станции спутниковой связи Starlink. Это позволяет оценить, что Западная группировка продолжает наносить значительный ущерб военной инфраструктуре противника на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске упали обломки сбитого беспилотника на многоквартирный дом, но никто не пострадал.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Угроедов, Турьи и Мирополья Сумской области.

    Следственный комитет начал расследование удара украинского беспилотника по автобусу с мирными жителями в Горловке.

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    1 апреля 2025, 22:43 • Новости дня
    Депутат Рады предсказал гражданскую войну на Украине

    Александр Дубинский предположил гражданскую войну и распад Украины после конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    Оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о вероятности гражданской войны и распада Украины после завершения конфликта с Россией, если не будет найден проект, противопоставляющий страну внешнему врагу.

    Как передает ТАСС, депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение о том, что после завершения конфликта с Россией Украина может оказаться на пороге гражданской войны и распада. Политик считает, что без проекта, направленного против внешнего врага, страна может столкнуться с внутренними противоречиями и определением доминирующей идеи через гражданскую войну.

    В своем телеграм-канале Дубинский написал: «Ставится вопрос о том, что делать с национальными ценностями и ориентирами внутри, если нет проекта анти-Россия? Переход от внешнего врага к внутреннему. То есть определение доминирующей идеи путем гражданской войны».

    Кроме этого, депутат считает, что в случае военного поражения возможно разделение страны. Еще одним вариантом развития событий он назвал «очищение» Украины через проведение аналога Нюрнбергского трибунала. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что переговоры о разделе украинской территории уже ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия серьезно отнеслась к моделям и решениям, предложенным США по ситуации на Украине, но имеет собственные приоритеты и подходы в этой теме заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Подполье сообщило о поражении штаба ВСУ и складов БПЛА в Киевской области.

    В Киевской области удары пришлись по военной базе в Василькове и складам с беспилотниками в Глевахе, вызвав серьезную детонацию, а также, предположительно, по штабу ВСУ в Вышгородском районе, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

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    1 апреля 2025, 18:27 • Новости дня
    Медведев опубликовал комикс с испугавшимся Зеленским

    Медведев опубликовал картинку с испугавшимся Зеленским

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал мем с Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    На изображении запечатлен испуганный Зеленский, он, обращаясь к главе ЕК, спрашивает, любят ли его еще в Европе. Картинка опубликована в X Медведева.

    Фон дер Ляйен с лицом лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера отвечает ему о том, что Еврокомиссия снова полюбила граждан Евросоюза. После этого она добавляет, что это была первоапрельская шутка, и отмечает, что все еще любит Зеленского.

    Ранее Медведев отмечал, что «лечение острой формы русофобии» в Европе достигается с использованием «Калибра», «Оникса», «Искандера», «Орешника» и других мощных средств.

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    1 апреля 2025, 17:23 • Новости дня
    Венгрия и Словакия увеличили прокачку газа в обход Украины
    Венгрия и Словакия увеличили прокачку газа в обход Украины
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская и словацкая стороны смогли поднять мощность газопровода между странами для увеличения поставок газа в обход украинской территории, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    «Нам пришлось увеличить пропускную способность соединительного газопровода между нашими странами», – цитирует министра ТАСС.

    Он отметил, что киевский режим создавал большие трудности, чтобы не дать Будапешту и Братиславе получать российский газ.

    Благодаря увеличению пропускной способности объем транспортировки газа вырастет с 2,6 до 3,5 млрд кубометров ежегодно. Поставки газа осуществляются через трубопровод «Турецкий поток» и его ответвления в Болгарии и Сербии.

    Ранее Сийярто сообщал, что США согласились сделать исключение для Венгрии из санкций на оплату газа, поставляемого Газпромом, для обеспечения надежного снабжения страны энергоносителями.

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    1 апреля 2025, 17:34 • Новости дня
    Депутат: Кресло премьера Украины убрали из Рады

    Депутат Арьев сообщил об исчезновении кресла премьера Шмыгаля из Рады

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля было вынесено из здания Верховной рады, сообщил депутат Владимир Арьев.

    Как сообщает «Российская газета», депутат Верховной рады Владимир Арьев объявил, что кресло премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля было вынесено из здания парламента. Соответствующая информация была размещена 1 апреля в Telegram-канале партии «Европейская солидарность».

    В своем заявлении Арьев отметил: «Его вынесли из-за отсутствия надобности, все равно ничего, по сути, не изменится». Также, по словам депутата, планируется убрать кресла всех украинских министров. Это заявление вызвало вопросы, так как неясно, является ли оно первоапрельской шуткой или имеет под собой реальную основу.

    На данный момент официальных комментариев от руководства Рады по поводу этого заявления не последовало.

    Согласно сообщениям украинских СМИ, киевский режим начал подготовку к выборам главы государства, которые могут пройти в августе, если рейтинги власти будут высоки.

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    2 апреля 2025, 10:22 • Новости дня
    Захарова: Киев не смог обмануть Вашингтон ударами по энергетике

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевский режим, нанося удары по энергетическим объектам, пытался ввести Вашингтон в заблуждение относительно ситуации.

    По ее словам, киевский режим продолжил наносить удары по энергетическим объектам, надеясь ввести Вашингтон в заблуждение, однако не учел степень осведомленности команды Дональда Трампа, передает радио Sputnik.

    Дипломат отметила, что Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США и администрации Белого дома.

    «На Банковой не понимают, что имеют дело с другими людьми. Реально сами говорят, а не обращаются к мертвым в зале», – указала Захарова.

    Представитель МИД России обвинила киевский режим в проведении террористических акций против энергетики России.

    Напомним, ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия может не соблюдать мораторий на обстрелы энергообъектов, если Киев его нарушает.

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    2 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    В Таганроге обнаружили обломки четвертого дрона

    Обломки четвертого БПЛА нашли в Таганроге у железнодорожного переезда

    Tекст: Вера Басилая

    В Таганроге обнаружены обломки четвертого БПЛА после ночной атаки на город, сообщила глава города Светлана Камбулова.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Камбуловой, обломки четвертого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были найдены в Таганроге.. Он упал в районе железнодорожного переезда на улице Химической. Специалисты уже провели обезвреживание частей дрона, которые содержали взрывчатые вещества.

    На данный момент известно об одном пострадавшем, который получил легкие ранения от осколков стекла. С утра комиссия приступила к оценке ущерба на всех объектах, после чего будут приниматься меры по возмещению убытков и оказанию помощи в восстановлении имущества.

    Между тем, жители многоквартирного дома на улице Лизы Чайкиной, 57, эвакуированные из-за атаки, вернулись в свои квартиры. В результате атаки пострадал дом, в котором произошло возгорание, его удалось быстро потушить. Всего из дома эвакуировали 85 человек, режим ЧС введен в Таганроге, передает ТАСС.

    Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге из-за атаки беспилотников за медицинской помощью обратились два человека с легкими ранениями.

    После атаки беспилотников на Таганрог произошло возгорание в девятиэтажном доме на улице Лизы Чайкиной и возле семиэтажного дома на улице Ленина, жильцы были эвакуированы.

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    1 апреля 2025, 21:02 • Новости дня
    На ЗАЭС опровергли фейки о повреждении станции после обстрела ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) опровергли информацию об аварии на четвертом энергоблоке в результате обстрела украинской армией, назвав это фейковыми новостями.

    Сообщение об отсутствии аварийной ситуации на Запорожской АЭС передает ТАСС. В официальном сообщении станции говорится, что все шесть энергоблоков находятся в состоянии «холодный останов», а радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения остается в норме, не превышая природных значений.

    На фоне слухов, распространившихся в некоторых телеграм-каналах, о якобы произошедшей аварии на четвертом энергоблоке из-за обстрела украинскими вооруженными силами, в заявлении станции указано, что такая информация является ложной и не соответствует действительности. Представители станции назвали эти сообщения «неудачным первоапрельским розыгрышем».

    В заявлении также подчеркнуто, что безопасность эксплуатации ЗАЭС находится на высоком уровне благодаря эффективной работе персонала. На станции подчеркнули недопустимость манипуляции общественным мнением и призвали не доверять фейковым сообщениям.

    Сообщалось, что за прошедшие сутки украинские беспилотники атаковали электроподстанции в Запорожской и Белгородской областях, что привело к отключению электричества в ряде населенных пунктов.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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