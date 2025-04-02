Европа беднеет, становится малоперспективным экономическим захолустьем мира. Недовольство граждан непременно будет расти – а значит, можно ожидать и подъема популярности тех партий и политиков, которых принято считать несистемными. Поэтому лучше загодя их вырезать, «не дожидаясь перитонита».7 комментариев
ВСУ ударом дрона лишили 11 тыс. человек газоснабжения в ЛНР
ВСУ ударили по газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР
Украинские военные с помощью беспилотника ударили по газораспределительной станции «Сватово» в ЛНР, без газа остались 11,1 тыс. абонентов, сообщил филиал «Черноморнефтегаза» компания «Луганскгаз».
Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, за ним последовало возгорание, сообщили в компании, передает ТАСС.
Поступление газа ограничено для 11 129 абонентов, живущих в городе Сватово, селе Преображенное, селе Фомовка, селе Гончаровка, селе Первомайское, селе Меловатка, селе Свистуновка, селе Комсомольское, поселке Нижняя Дуванка, селе Новониканоровка, селе Петровское, поселке Сосновый, селе Новоникольское.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что киевский режим каждый день атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.