Бербок потребовала от США провести сделку с Украиной по законам ЕС

Reuters: Бербок заявила, что сделка США и Украины должна соответствовать законам ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

Бербок подчеркнула необходимость соответствия возможной сделки между США и Украиной европейскому законодательству, передает «Российская газета». Позиция Бербок была озвучена на пресс-конференции в Киеве, где она подчеркнула, что Евросоюз уже имеет собственное соглашение с Украиной по редкоземельным металлам.

Бербок заявила: «В конце концов, это наш европейский континент», указывая на важность соблюдения норм ЕС в любых новых международных соглашениях, которые могут влиять на европейский рынок. Она добавила, что каждая сделка, связанная с Украиной и редкоземельными металлами, должна соответствовать законодательству Евросоюза.

Напомним, 1 апреля исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев и объявила о решении выделить 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп потребовал репарационных выплат и выдвинул претензии на ресурсы Украины, фактически «приставив пистолет» к голове главы киевского режима Владимира Зеленского.