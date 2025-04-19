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NYT: Письмо с требованием к Гарварду от властей США оказалось ошибкой
NYT: Администрация США по ошибке отправила Гарварду письмо с требованием пересмотреть политику
Обострение между Гарвардом и американскими властями началось после отправки письма с жесткими требованиями о внутренней политике университета, которое, как сообщает NYT, могло быть направлено по ошибке.
Письмо с требованием к Гарвардскому университету пересмотреть внутреннюю политику могло быть отправлено по ошибке, передает New York Times со ссылкой на представителей администрации президента США Дональда Трампа.
Документ с жесткими требованиями был направлен в Гарвард 11 апреля, после чего руководство вуза посчитало их чрезмерными и вступило в конфликт с властями. В результате произошедшей эскалации федеральное финансирование университета в размере 2,2 млрд долларов было заморожено, передает РИА «Новости».
Издание отмечает, что часть сотрудников Белого дома сочла отправку письма преждевременным шагом. В самой администрации утверждают: «Некоторые в Белом доме посчитали, что оно было отправлено преждевременно». Однако в Гарварде выразили сомнения, что столь важный документ мог быть ошибкой, поскольку под письмом стояли подписи трех высокопоставленных чиновников.
Ранее министерство образования США объявило о лишении Гарварда государственных средств, после того как университет отклонил предложения Белого дома изменить кадровую и образовательную политику. Эта ситуация вызвала дополнительное напряжение: Дональд Трамп даже поставил под вопрос предоставление налоговых льгот Гарварду как образовательному учреждению.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее экс-президент Джо Байден провел закрытую встречу с группой студентов Гарвардской школы Кеннеди.
Между тем Служба внутренних доходов США сообщила, что планирует лишить Гарвардский университет налоговых льгот, а министерство внутренней безопасности США отменило гранты Гарварду на 2,7 млн долларов.
Сам университет отказался выполнять требования администрации Трампа и получил поддержку этого решения академическим сообществом.