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Голы Овечкина попали в десятку лучших моментов сезона НХЛ
Два гола Овечкина, позволившие сравняться и превзойти рекорд Гретцки, вошли в топ-10 моментов сезона НХЛ
Достижения российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина были отмечены НХЛ, которая включила его голы, связанные с рекордом Уэйна Гретцки, в список лучших моментов сезона.
Два гола Александра Овечкина вошли в десятку лучших моментов завершившегося регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, передает ТАСС.
В список вошла шайба, заброшенная в матче с «Чикаго» 5 апреля – после нее Овечкин сравнялся с рекордом Уэйна Гретци по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, а также гол капитана «Вашингтона» в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля, благодаря которому россиянин превзошел достижение канадца.
По итогам регулярного сезона Овечкин забросил 44 шайбы и довел общее количество голов в чемпионатах НХЛ до 897, тогда как на счету легендарного Гретци – 894 гола. В возрасте 39 лет Овечкин продолжает выступать за «Вашингтон», который выбрал его на драфте 2004 года под первым номером. С 2005 года нападающий не покидал столичный клуб, трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз признавался лучшим снайпером.
Овечкин трижды получал приз «Тед Линдсей эворд», вручаемый лучшему хоккеисту сезона по версии коллег, и один раз – «Арт Росс трофи», который присуждается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В 2018 году он вместе с «Вашингтоном» завоевал Кубок Стэнли – это пока единственный трофей такого уровня в истории клуба.
В первом раунде плей-офф «Вашингтон» встретится с «Монреалем». Первая игра серии до четырех побед состоится в ночь на 22 апреля и начнется в 2.00 по московскому времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский хоккеист Александр Овечкин забросил свою 897-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, обновив собственный рекорд, и повторил достижение Горди Хоу, забив 44 гола в одном сезоне в возрасте 39 лет и старше.
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина в знак признания его выдающихся достижений в хоккее, включая 895 заброшенных шайб.
Нападающий клуба «Вашингтон» НХЛ Александр Овечкин заявил о своем намерении привезти Кубок Стэнли в Россию, если команда выиграет почетный трофей.