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Бойцы «Востока» эвакуировали жителей из Константинополя в ДНР
Военнослужащие группировки «Восток» успешно эвакуировали из-под обстрелов ВСУ четверых жителей Константинополя ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
Военные группировки «Восток» эвакуировали мирных жителей из Константинополя ДНР, передает ТАСС. Операция состоялась на фоне продолжающихся обстрелов этого населенного пункта подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате эвакуации из села были выведены четверо человек, включая молодого человека по имени Ростислав, студента одного из колледжей ДНР.
Ростислав рассказал, что обучался онлайн до 8 марта, когда ВСУ нанесли удар по его дому. 11 марта дом снова подвергся обстрелу, в результате чего под завалами погибли его родители. Юношу спасли российские штурмовики, что позволило ему избежать трагической судьбы.
Несмотря на присутствие пожилых людей среди эвакуированных, ВСУ применяли минометы и FPV-дроны, что создавало угрозу для гражданских лиц. Однако благодаря действиям российских военнослужащих и использованию средств радиоэлектронной борьбы, ни один из мирных жителей не пострадал. В настоящее время эвакуированные находятся в пункте временного размещения, где им предоставлена необходимая помощь, а Ростислава забрал его дедушка, проживающий в Донецке.
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