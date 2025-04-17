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Эксперт: Россия и Катар на пути к полноценному расцвету экономического сотрудничества
Востоковед Семенов: Катар заинтересован в инвестициях в Россию
Потенциал сотрудничества России и Катара огромен: данная страна проявляет большую заинтересованность в инвестировании в экономику РФ. Некоторым инвестпроектам мешают западные санкции, но наши страны ищут решение этих проблем и максимальный уровень экономических отношений между РФ и Катаром еще впереди, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. В четверг в Москве состоялись переговоры Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
«Россия продолжает укреплять партнерство со странами арабского мира. За последние несколько лет на этом направлении наши дипломаты сумели достичь немалых успехов. Если раньше контакты РФ в регионе ограничивались по большей части ОАЭ, то сегодня связи наращиваются сразу с несколькими важными игроками», – считает востоковед Кирилл Семенов.
«Особо на этом фоне выделяется Катар. Потенциал сотрудничества с Дохой огромен. Данная страна проявляет большую заинтересованность в инвестировании в российскую экономику. Власти государства активно вкладываются в «Роснефть», «Магнит» и «Fix Price». Обсуждается финансирование и других крупных проектов», – акцентирует он.
«Однако увидеть полноценный расцвет экономического взаимодействия РФ и Катара нам только предстоит. Уровень товарооборота между странами до сих пор остается невысоким, а некоторым инвестиционным проектам мешают западные санкции, в частности, отключение отечественных банков от системы SWIFT», – отмечает собеседник.
«Но в международных отношениях важны не частности, а общая картина. Видно, что Москва и Доха заинтересованы друг в друге. Оба государства осознают имеющиеся проблемы и намерены совместно искать их решения. Тем более, сегодня в развитии контактов с Россией заинтересованы и другие страны Ближнего Востока, например, Саудовская Аравия или Оман», – полагает эксперт.
«Москва готова предложить государствам региона самую главную для партнерства вещь – принципы взаимного уважения и взаимный учет национальных интересов. В условиях нарастающего давления США на глобальную экономику – это особенно важно», – заключил Семенов.
Ранее в Москве состоялись переговоры Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Президент России подчеркнул, что отношения с Дохой укрепляются, в результате чего страна стала одним из наиболее приоритетных партнеров для Москвы на Ближнем Востоке. По его словам, государство также является важным инвестором в экономику РФ.
Как отметил российский лидер, Катар уже вложил около одного млрд долларов в отечественные структуры и компании. Для развития уже имеющихся успехов стороны договорились о создании совместной инвестиционной платформы объемом в два млрд долларов.
В свою очередь, эмир Катара высоко оценил отношения Дохи и Москвы. По его словам, между ним и Путиным сложились отличные личные отношения, что будет способствовать укреплению сотрудничества между двумя государствами.