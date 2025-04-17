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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

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    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    22 комментария
    17 апреля 2025, 13:34 • Новости дня

    Santander стал лидером среди банков ЕС по капитализации после пошлин Трампа

    Испанский Santander обошел UBS по капитализации после новых тарифов США

    Tекст: Ирма Каплан

    Испанский банк Santander превзошел швейцарский UBS по рыночной капитализации в Евросоюзе, став самым дорогим банком региона после введения США новых пошлин, пишет FT.

    Испанский банк Santander стал самым дорогим банком в Евросоюзе, обойдя по рыночной капитализации швейцарский UBS после введенных США новых тарифов, пишет Financial Times (FT).

    «Акции UBS упали почти на 15% с тех пор, как 2 апреля президент США объявил о введении ряда "ответных" тарифов, вызвав распродажу на рынке. Акции испанского кредитора упали всего на 5% за этот период», – сказано в материале.

    Рыночная капитализация Santander достигла 91,3 млрд евро, что превышает текущую стоимость UBS, упавшую до 85,7 млрд евро, пишет газета со ссылкой на данные Bloomberg.

    По словам аналитика Morningstar Йоханна Шольца, швейцарский банк сильнее пострадал от тарифов из-за «значительной зависимости UBS от американского рынка», к тому же около трети его доходов поступает из США.

    За Santander и UBS в рейтинге следуют французский BNP Paribas и итальянский UniCredit, рыночная капитализация которых составляет 80,9 млрд евро и 78,9 млрд евро соответственно. HSBC остается самым ценным кредитором в Европе, включая Великобританию, с рыночной стоимостью в 137,8 млрд фунтов стерлингов, резюмирует FT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры финансов и главы Центробанков стран G7 соберутся в Вашингтоне для обсуждения планов США по введению импортных пошлин, а также ситуации на Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил внедрить «вторичные тарифы» в 25% на страны, которые покупают нефть у Венесуэлы. На это американский миллиардер Уоррен Баффетт охарактеризовал введение США пошлин как «акт войны» и предупредил о негативном влиянии на экономику страны.

    16 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Bild: Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию

    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп отказался от сделки с Украиной на 50 млрд долларов, предложенной за поставку вооружения, пишет Bild.

    Как сообщает Bild, президент США отверг предложение сделки с Украиной на поставку вооружения на сумму в 50 млрд долларов, передает «Газета.Ru». Издание отмечает, что глава Белого дома не выразил желания поддерживать Киев, даже если получит взамен средства из фондов ЕС.

    «Трамп отклонил сделку на 50 миллиардов долларов. Он не хочет помогать Киеву даже в том случае, если получит взамен 50 миллиардов долларов из фондов ЕС», – сообщает немецкая газета.

    Согласно данным Bild, Украине срочно необходимы новые системы противовоздушной обороны. Однако американский лидер более заинтересован в переговорах, направленных на решение конфликта, чем в получении прибыли от поставок оружия Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о важности прекращения иностранной военной помощи Киеву для разрешения конфликта на Украине.

    В марте профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что президент США намерен использовать вопрос поставок оружия как средство давления на Украину, чтобы прекратить боевые действия.

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    17 апреля 2025, 04:24 • Новости дня
    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США

    Reuters сообщило об отказе ЕС от идеи введения запрета на импорт российского СПГ

    Евросоюз собрался использовать российский СПГ против США
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские чиновники отвергли идею запрета на импорт российского сжиженного природного газа из-за сопротивления отдельных государств и неопределенности с альтернативными источниками, а также нежелания впадать в зависимость от США и терять рычаг в переговорах, сообщают европейские официальные лица.

    Как пишет Reuters, основной причиной такого решения послужило сопротивление ряда европейских правительств, а также неопределенность с альтернативой российскому газу, передает «Прайм».

    Вместо этого Еврокомиссия намерена разработать план, который должен положить конец зависимости Европы от российских энергоносителей к 2027 году. Ожидается, что подробности этого плана будут объявлены в начале мая. По данным агентства, несмотря на подготовку 17-го пакета санкций в отношении России, работа над ними идет медленно.

    Европейские чиновники считают, что намерение США предложить ЕС больше газа может стать инструментом для переговоров по снижению пошлин. Однако конкретные условия американской стороны пока остаются неясными.

    Один из европейских чиновников отметил, что Еврокомиссия не хочет рисковать потерей российского СПГ, так как это может лишить ЕС переговорных возможностей. Также высказываются опасения по поводу возможной зависимости от США, которые являются третьим по величине поставщиком газа в Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергетические компании начали обсуждать возможность возвращения к импорту российского газа, включая поставки от Газпрома, а также открыто заявили о своем желании вернуть дешевый российский газ.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    16 апреля 2025, 16:04 • Новости дня
    Трамп лично не допустил Маска на секретный брифинг в Пентагоне по Китаю

    Tекст: Ирма Каплан

    Дональд Трамп распорядился отменить участие Илона Маска в тайном брифинге Пентагона по отношениям с Китаем, опасаясь связей предпринимателя с Пекином по линии технологий, пишет Axios.

    Президент США Дональд Трамп лично потребовал отменить брифинг о возможном обострении отношений США и Китая вплоть до войны, в котором собирался участвовать Илон Маск, пишет портал Axios.

    «Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что его там не будет», – процитировал Трампа  высокопоставленный чиновник в беседе с Axios.

    Совещание в Пентагоне по Китаю тайно планировалось 21 марта, однако Трамп узнал о мероприятии и присутствии на нем Маска, у которого бизнес и хорошие отношения с коллегами в Китае. Его присутствие на брифинге подобной тематики было бы неуместным, и Трамп потребовал не допустить Маска к обсуждению.

    После утечки данных о брифинге министр обороны США Пит Хегсет отстранил двух высокопоставленных чиновников Пентагона, Дэна Колдуэлла и Дарина Селника, в рамках расследования разглашения информации о сверхсекретном брифинге по Китаю.

    По словам одного из источников, Трамп заявлял, что не допустит конфликта интересов с Маском во время своего правления, хотя критики сомневаются в искренности его слов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил на канале Fox News, что возглавляющий Департамент государственной эффективности (DOGE) Илон Маск не нужен ему для работы, но остается из-за личной симпатии.

    Ранее Маск рисковал потерять влияние и покинуть администрацию Трампа из-за конфликта с врагами в его окружении. Кроме того, Маск подвергался критике со стороны протестующих, которые требовали его отставки из властных структур.

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    16 апреля 2025, 15:35 • Новости дня
    Еврокомиссия усложнила получение убежища гражданам из семи стран

    ЕК утвердила список стран, выходцам из которых сложнее получить убежище в Европе

    Еврокомиссия усложнила получение убежища гражданам из семи стран
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Еврокомиссия представила список из семи стран, гражданам которых будет сложнее получить убежище в странах Евросоюза в рамках реализации Пакта о миграции и убежище, принятого в 2024 году.

    Еврокомиссия предложила ускорить реализацию некоторых аспектов Пакта о миграции и убежище, принятого в 2024 году и вступающего в силу в июне 2026 года, перечислив так называемые безопасные страны, чей статус будет влиять на рассмотрение заявлений об убежище в странах ЕС.

    «Комиссия предлагает создать первый список ЕС, включающий Косово, Бангладеш, Колумбию, Египет, Индию, Марокко и Тунис», – сказано в заявлении Еврокомиссии.

    Выходцам из вышеназванных стран получение убежища в ЕС будет проводиться по упрощенной процедуре, при этом запрос с большей степенью вероятности будет отклонен, пояснили в ЕК.

    «Государства – члены ЕС должны проводить индивидуальную оценку каждого заявления на предоставление убежища независимо от того, является ли данное лицо гражданином безопасной страны происхождения или нет», – уточняется в заявлении.

    Со временем список из семи стран безопасного происхождения может быть расширен или пересмотрен, а страны, которые сейчас состоят в нем, могут на время лишиться своего статуса или стать исключенными из списка, если больше не соответствуют критериям.

    Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, Европейский союз пересмотрит Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 года, чтобы адаптировать ее к современным вызовам, связанным с миграцией.

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    16 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Трамп продлил запрет на обслуживание российских судов в портах США
    Трамп продлил запрет на обслуживание российских судов в портах США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп продлил запрет на стоянку и движение российских судов в американских портах еще на один год.

    Как говорится в документе Белого дома, который размещен в Федеральном реестре США, Трамп продлил действие чрезвычайного положения в отношении России, передает ТАСС. Он также продлил на один год чрезвычайные полномочия, касающиеся регулирования стоянки и движения судов, связанных с Россией, в портах Соединенных Штатов.

    «Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов», – сказано в документе.

    Ранее Трамп продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом.

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    16 апреля 2025, 14:35 • Новости дня
    Politico: Франция помогла Зеленскому наладить отношения с Трампом после перепалки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французские дипломаты принимали участие в подготовке письма главы киевского режима Владимира Зеленского, адресованного президенту США Дональду Трампу, после перепалки в Белом доме, пишет Politico.

    По данным Politico, дипломаты из Франции, Британии и Германии на протяжении нескольких недель обсуждали способы восстановления отношений между Трампом и Зеленским, передает ТАСС.

    Неизвестный чиновник подтвердил изданию, что сотрудники французского МИД активно участвовали в обсуждении текста так называемого «примирительного письма» Зеленского.

    Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский направил письмо с извинениями президенту США Дональду Трампу после бурного спора на встрече в Овальном кабинете.

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    17 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

    Политолог Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине

    Ткаченко: Мелони не способна изменить позицию Трампа по Украине
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Джорджа Мелони в ходе встречи с Дональдом Трампом попытается убедить его отказаться от повышения пошлин в отношении европейских стран. Еще одна задача политика – примирить Белый дом и Брюссель. Но премьеру Италии также предстоит решить: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «В Брюсселе страшно беспокоятся из-за отсутствия прямого диалога с Дональдом Трампом. Поэтому периодически в Вашингтон отправляют «засланцев» вроде Эммануэля Макрона, Кира Стармера, Александра Стубба. Джорджа Мелони – это еще одна попытка ЕС завязать диалог с президентом США», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его оценкам, интрига предстоящей встречи премьера Италии и главы Белого дома состоит в том, с чем приедет Мелони и чего сможет добиться. Собеседник напомнил, что она была единственным европейским лидером, присутствовавшим на инаугурации республиканца. Ее политическая фигура неоднозначна: с одной стороны, она считается «правой» и симпатизирует Трампу, а с другой, выступает в русле брюссельской риторики.

    «Отчасти цель визита премьера в Вашингтон состоит в том, чтобы принять окончательное решение: присоединиться к американскому лидеру или, как и вся Европа, держать определенную дистанцию в ожидании ухудшения отношений между континентом и США», – полагает эксперт.

    Ключевой темой переговоров сторон, вероятно, будет тарифная политика Трампа. «Мелони заинтересована в том, чтобы Вашингтон отказался от повышения пошлин в отношении европейских стран, потому что Италия в ином случае окажется одним из наиболее пострадавших государств», – уточнил политолог.

    Глава Белого дома в свою очередь постарается прощупать возможности того, как именно можно надавить на Европу, чтобы курс Брюсселя в отношении Китая был более жестким, добавил собеседник. Ткаченко объясняет: хотя республиканец и считает ЕС своим оппонентом, но противостояние с Пекином он рассматривает как более важное.

    Еще один вопрос повестки переговоров Мелони и Трампа – украинский кризис. «Италия при предыдущем премьере Марио Драги существенно активнее участвовала в поставках вооружения и военной техники на Украину. Нынешнее руководство страны, хотя и сократило поддержку ВСУ, выступает с той же риторикой, что и Брюссель: конфликт необходимо закончить на «благоприятных для Киева» условиях», – напомнил аналитик.

    «Дело в том, что Мелони – лидер третьей по величине экономики еврозоны. Она не может выступать в качестве «оппозиционера», который борется с европейскими институтами», – добавил эксперт, усомнившись, что итальянский политик сможет каким-то образом повлиять на позицию Трампа по украинскому треку.  

    Он также допустил, что премьер Италии не в силах будет изменить мнение американского президента относительно ЕС. «В Вашингтоне на блок смотрят как на совершенно бессмысленную, лишенную исторической миссии структуру, как на нахлебников, грабящих США. Мелони может попытаться примирить стороны, но если это не удалось сделать тому же Макрону или Стармеру, то шансы итальянского политика еще ниже», – рассуждает политолог. «Таким образом, визит Мелони закончится так же, как и поездки других европейских «засланцев»: хорошая фотография, улыбки на публике, а на деле – едва ли чего-то удастся добиться», – заключил Ткаченко.

    Напомним, 17 апреля премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетит Вашингтон. Европа надеется, что политику удастся донести до Дональда Трампа на очной встрече позицию Брюсселя по Украине и торговым отношениям между ЕС и США, пишет The New York Times. В Евросоюзе рассчитывают, что она подтолкнет главу Белого дома к торговому соглашению, чтобы избежать пошлин, и сможет повлиять на его подход к разрешению украинского кризиса.

    «Это очень деликатная миссия», – приводит Associated Press слова Фабиана Зулега, главного экономиста аналитического центра European Policy Center в Брюсселе. По его словам, стороны должны обсудить все торговые вопросы. «Трамп любит проводить такого рода неформальные беседы, которые в некотором смысле являются переговорами. У нее очень важная повестка», – указал он.

    Как отмечает NYT, «самая большая проблема» для ЕС заключается в том, что наиболее эффективными собеседниками с американской стороны являются не традиционные дипломаты, работающие через профильные институты, а специальные посланники и советники, такие как Илон Маск. Нет гарантии, что послания доходят до самого Трампа. «Все в округе Колумбия говорят, что нужно говорить с Трампом напрямую», – заявил высокопоставленный европейский чиновник.

    Отметим, 2 апреля Трамп объявил о взаимных пошлинах на товары из 185 стран. Но спустя неделю он сообщил, что отложил на 90 дней введение мер в отношении более 75 государств. На этот период взаимные тарифы с этими игроками будут снижены до 10%. Однако на фоне тарифной политики президента США в Евросоюзе задумались о сближении с Китаем. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, удастся ли Брюсселю и Пекину преодолеть разногласия и «начать дружбу» против Белого дома.

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    16 апреля 2025, 14:49 • Новости дня
    Тарифы Трампа сократили состояние миллиардеров США на 44 млрд долларов

    Американские миллиардеры понесли убытки в 44 млрд долларов из-за новых тарифов Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Американские миллиардеры из технологической сферы потеряли около 44 млрд долларов из-за нестабильности на рынке, вызванной новыми тарифами президента Дональда Трампа, пишет San Francisco Chronicle.

    Американские миллиардеры из технологического сектора потеряли около 44 млрд долларов со 2 по 14 апреля из-за нестабильности рынков, вызванной новыми тарифами, введенными президентом США Дональдом Трампом, пишет San Francisco Chronicle.

    «Анализ списка миллиардеров Forbes в режиме реального времени показал, что технологические титаны потеряли в общей сложности 44 млрд долларов в период со 2 апреля – даты, которую Трамп назвал «Днем освобождения», объявив о планах ввести пошлины почти для всех стран мира – по 14 апреля, за некоторыми заметными исключениями», – указано в материале.

    Состояние соучредителя и генерального директора запрещенной в России и признанной экстремистской компании Meta Марка Цукерберга сократилось самым масштабным образом – с 216 млрд до 185,3 млрд долларов за указанный период.

    Председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон потерял 24,1 млрд долларов. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин лишились 11,1 млрд и 10,7 млрд долларов  соответственно. Трио основателей Airbnb – Брайан Чески, Натан Блечарзик и Джо Геббиа – недосчитались в общей сложности 9,6 млрд долларов. Чистый капитал бизнесвумен Лорен Пауэлл Джобс сократился в апреле на 1,6 млрд долларов.

    С другой стороны, миллиардер и предприниматель Илон Маск, который играет ключевую роль в администрации Трампа во главе Департамента эффективности правительства, в этот же период увеличил капитал с 342 млрд до 368,1 млрд долларов, отметило издание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, богатейшие люди мира увеличили свое состояние на рекордную сумму в 304 млрд долларов после решения США отложить повышение импортных пошлин.

    Президент США Трамп приостановил расширенные тарифы на товары из большинства стран, кроме Китая, после того как финансовые рынки отреагировали резким падением на введенные ранее меры.

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    17 апреля 2025, 09:27 • Новости дня
    Китайская дипмиссия в США высмеяла тарифы Трампа карикатурой

    Посольство КНР в США опубликовало карикатуру на политику пошлин Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Посольство Китая в США опубликовало карикатуру, высмеивающую пошлины Трампа, на своей странице в соцсети X, используя образы из его книги «Искусство заключать сделки» и пообещав игнорировать «игру чисел», если США ее продолжат.

    Ппосольство Китая в США высмеяло политику «грабительских пошлин» американского президента Дональда Трампа, опубликовав карикатуру на своей странице в соцсети X, на которой изображены руки Трампа, играющего в карты на деньги, а вместо мастей у него разновеликие тарифы – 50%, 20%, 100%.

     «Искусство заключать сделки», – подписана карикатура по аналогии с одноименной книгой  Трампа о ведении переговоров и выгодных сделках.

    В первом комментарии к посту с карикатурой китайские дипломаты добавили, что грабительские тарифы США для Китая превратились в игру чисел, которая с экономической точки зрения не имеет большого значения.

    «Разве что за исключением дальнейшей демонстрации того, как США используют тарифы в качестве оружия для принуждения и запугивания других. Китай не хочет вести эти войны, но мы их и не боимся. Если США продолжат играть в эту игру чисел с тарифами, их просто проигнорируют», – уазано в подписи.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, Китай добавил семь редкоземельных металлов в список экспортного контроля в ответ на тарифы США. Тогда же США предприняли шаги, чтобы изолировать Китай на мировой арене. Но и Китай ответ симметрично, прекратив  закупки самолетов и запчастей у Boeing.

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    17 апреля 2025, 10:59 • Новости дня
    Кеннеди-младший заявил о старте изучения вызывающих аутизм экотоксинов

    Кеннеди-младший заявил об исследований минздравом США ведущих к аутизму экотоксинов

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший сообщил о планах исследований экотоксинов, которые могут быть связаны с ростом случаев аутизма у детей.

    Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший намерен в течение трех недель объявить о начале исследований токсинов в окружающей среде, которые, как он заявляет, вызывают аутизм у детей, сообщает NBC News.

    Кеннеди выступил с этим заявлением на следующий день после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали отчет, в котором говорится, что в 2022 году у одного из 31 ребенка в США к восьмилетию было диагностировано расстройство аутистического спектра – по сравнению с одним из 150 детей в 2000 году, когда агентство начало собирать данные. В новом отчете диагностирование аутизма среди четырехлетних детей оценивалось как 1 из 34.

    Врачи связывают рост расстройства с большей осведомленностью и качеством наблюдения за здоровьем детей, подчеркивая, что доказательств, указывающих на единую причину аутизма, нет. Однако Кеннеди обещает раскрыть тайну появления заболевания к сентябрю.

    Во время пресс-конференции в среду глава Минздрава США бездоказательно заявил, что воздействие окружающей среды – например, продовольствие, вода или лекарства – вероятно, способствует росту показателей аутизма у детей, назвав его «предотвратимым заболеванием».

    «Мы знаем, что это воздействие окружающей среды. Это нормально. Гены не вызывают эпидемии. Они могут обеспечить уязвимость. Тут нужен экологический токсин», – сообщил министр американского здравоохранения.

    NBC News напомнил, что ранее Кеннеди-младший высказывал предположения о связи между вакцинами и аутизмом, однако эти теории были опровергнуты учеными.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, неприемлющий вакцинацию Роберт Кеннеди-младший обратился к гражданам с призывом вакцинироваться от кори на фоне увеличения числа заболевших, особенно в Техасе.

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    17 апреля 2025, 10:24 • Новости дня
    Le Figaro: США закрыли службу по борьбе с дезинформацией для защиты свободы слова

    Tекст: Александра Юдина

    США закрыли службу «Ликвидации манипуляций информацией и иностранного вмешательства» для обеспечения свободы слова, несмотря на угрозы дезинформации из Китая и России, пишет французская газета Le Figaro.

    Глава американской дипломатии Марко Рубио объявил о закрытии службы, занимающейся борьбой с дезинформацией из других стран, передает Le Figaro.

    По его словам, расходы этой службы превышают 50 млн долларов ежегодно, а под прошлым руководством она якобы использовалась для подавления американских голосов, которые должна была защищать.

    В интервью сайту Foundation for Freedom Online Рубио подчеркнул, что сэкономленные средства будут направлены на пропаганду проамериканских ценностей и защиту свободы слова по всему миру, в том числе в странах-союзниках.

    Он также отметил, что ЕС стал источником раздражения для США из-за случаев давления на американцев, включая известных фигур, таких как Илон Маск.

    При этом Рубио не упомянул Китай и Россию в числе угроз свободе слова, но отметил случаи в Западной Европе, когда за онлайн-посты людей задерживают на 60 дней.

    Накануне госсекретарь США сообщил о закрытии центра Госдепа США по борьбе с зарубежной дезинформацией, который сам при этом обвинял Россию в «дезинформации и пропаганде».

    Напомним, Государственный департамент США планирует закрыть около 30 дипломатических миссий, что может повлиять на присутствие страны в Европе и Африке.

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    17 апреля 2025, 09:21 • Новости дня
    FT: Китай усилит экономическое сотрудничество с ЕС из-за пошлин США

    Financial Times: Китай усилит экономическое сотрудничество с ЕС из-за пошлин США

    Tекст: Александра Юдина

    Китай намерен углубить экономические связи с Евросоюзом, стремясь компенсировать последствия торговой войны с США, и отправляет делегации в европейские столицы для оценки инвестиционного интереса, пишет Financial Times.

    Китайские власти и компании активно ищут возможности для углубления экономического сотрудничества с ЕС на фоне торговой политики США, передает РИА «Новости».

    В условиях высоких пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа, Пекин рассматривает ЕС как важный альтернативный рынок для сброса торговых барьеров.

    Газета сообщает, что в последние недели китайские делегации посещали столицы европейских государств для обсуждения и оценки их интереса к инвестициям в Китай.

    Однако, по словам европейских источников, правительствам стран ЕС было немного что предложить в ответ этим делегациям, так как многие компании блока опасаются рисков, связанных с инвестициями в Китай.

    Европейские чиновники также выразили опасения, что ЕС может стать площадкой для демпинга китайских товаров, не отправленных в США из-за высоких пошлин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит Трамп.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США, хотя США заявили о готовности заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    17 апреля 2025, 10:10 • Новости дня
    Еврокомиссия запретила ИИ-помощников на онлайн-конференциях

    ЕК в стремлении минимизировать риски утечки информации запретила ИИ-помощников

    Tекст: Ирма Каплан

    Еврокомиссия ввела запрет на использование ИИ-помощников на онлайн-конференциях, чтобы ограничить их функционал и участие в мероприятиях, пишет Politico.

    Еврокомиссия (ЕК) запретила использование виртуальных помощников на базе искусственного интеллекта (ИИ) на своих онлайн-конференциях, новое правило было представлено на одной из недавних конференций, где на слайде с правилами встречи содержался пункт о запрете применения ИИ-помощников, пишет газета Politico.

    «Использование ИИ-помощников не допускается», – говорится на слайде презентации об этикете онлайн-встреч.

    Как пишет газета, Еврокомиссия признала, что впервые ввела правило на прошлой неделе, отказавшись предоставить более подробную информацию о причинах решения.

    Politico предполагает, что широта возможностей ИИ-помощников могла вызвать опасения за целостность и конфиденциальность информации на конференциях ЕК.

    В сравнении с популярными чат-ботами, такими как ChatGPT от OpenAI, которые могут генерировать текст или выполнить одну задачу по запросу человека, ИИ-помощники способны автономно решать несколько задач и взаимодействовать в виртуальной среде.

    «Одной из таких задач является присоединение к онлайн-встрече, ведение заметок или даже чтение определенной информации», – приводит газета вероятные аргументы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Google DeepMind скрывает исследования, где видно, что их ИИ неидеален, из-за погони за прибылью, от чего страдают обычные пользователи, получая посредственный продукт, сообщили эксперты.

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    17 апреля 2025, 12:51 • Новости дня
    Экс-глава нацбезопасности Польши назвал спасение НАТО главной темой саммита в июне

    Польский генерал Козей назвал спасение НАТО главной темой саммита в июне

    Tекст: Ирма Каплан

    Предстоящий саммит НАТО станет решающим для альянса, который придется буквально спасать от возможного распада, считает польский генерал Станислав Козей, ранее отвечавший за нацбезопасность республики.

    Основной задачей июньского саммита НАТО станет спасение альянса, считает бывший директор Бюро национальной безопасности Польши и экс-заместитель министра обороны генерал Станислав Козей.

    «Сегодня мы находимся в ситуации, когда НАТО необходимо спасать. Мы находимся между российским молотом и наковальней новой американской внешней политики. Без США НАТО не существовало бы», – заявил генерал Козей в эфире радиостанции RMF FM.

    Генерал подчеркнул, что вопрос о спасении союза в нынешнем формате станет ключевым на саммите 24-25 июня в Гааге, но есть и другие, в частности вопрос о том, удастся ли удержать альянс с его нынешними трансатлантическими связями или понадобится новая формула.

    «Возможно, нужно будет разработать новую формулу», – говорит генерал, подчеркивая, что после саммита лидеров НАТО его участники должны получить ответы на многие из вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские военные державы, включая Великобританию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.

    До этого стало известно, что США рассматривают возможность передачи роли верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе другой стране.

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    17 апреля 2025, 13:41 • Новости дня
    Глава Nvidia Хуанг обсудил разработку новых чипов для КНР в ходе визита в Пекин

    Исполнительный директор Nvidia посетил Пекин для обсуждения разработки новых чипов

    Tекст: Ирма Каплан

    Исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг посетил Китай, где обсудил с местными компаниями и властями возможность разработки новых чипов для китайского рынка, несмотря на недавние ограничения США на поставки, пишет FT.

    Исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг в четверг прибыл в Китай, где провел переговоры с представителями властей и компаний о перспективах создания новых чипов для китайского рынка, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    «По словам двух человек, знакомых с графиком его поездок, Хуанг встречался с клиентами Nvidia, в том числе с основателем стартапа по созданию искусственного интеллекта DeepSeek, чтобы обсудить новые проекты чипов для китайских заказчиков», – сказано в материале.

    Затем глава Nvidia провел отдельные переговоры с вице-премьером Китая Хэ Лифэном, отметив, что Китай является «очень важным рынком для Nvidia» и выразив надежду на то, что его компания сможет «продолжить сотрудничество» с КНР, сообщила государственная телекомпания Китая CCTV.

    Nvidia заявила во вторник, что ожидает снижения прибыли на 5,5 млрд долларов из-за новых экспортных ограничений США на свой чип H20. Переговоры Хуанга указывают на то, что Nvidia не намерена отказываться от китайского рынка и рассматривает возможность разработки еще одного чипа для него, несмотря на запреты Вашингтона.

    Планы визита главы Nvidia в Пекин были окончательно согласованы после неожиданного решения президента США Дональда Трампа запретить чип H20.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США разрабатывает меры по усилению ограничений на экспорт чипов в Китай, включая обсуждение с союзниками новых ограничений для компаний, таких как Tokyo Electron и ASML Holding.

    Еще в ноябре 2024 года США заявляли о намерении ввести ограничения на продажу чипов и оборудования в Китай, сосредоточив меры на компаниях, производящих полупроводниковое оборудование.

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