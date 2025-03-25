Трамп изобрел новое оружие в торговых войнах

Bloomberg: Трамп заявлением о «вторичных тарифах» изобрел новое оружие в торговых войнах

Tекст: Вера Басилая

Трамп предложил ввести так называемые «вторичные тарифы» в размере 25% на страны, покупающие нефть и газ у Венесуэлы. Подобная мера направлена на усиление экономического давления на Венесуэлу в связи с миграционной политикой и предполагаемой отправкой преступников в США, сообщает Bloomberg.

Президент США в своей публикации на Truth Social заявил, что, начиная с 2 апреля, госсекретарь США Марко Рубио будет решать, применять ли такие тарифы против стран-импортеров венесуэльской нефти. В опубликованном указе упоминается Китай как одна из основных стран, на которые могут быть наложены эти тарифы.

Эксперты указывают, что Трамп использует тарифы как альтернативу финансовым санкциям, считая их более эффективным инструментом давления на иностранные государства. Ранее он высказывался о том, что санкции могут подорвать экономическую мощь доллара. Тарифы, по мнению американского лидера, дают возможность регулировать степень давления в зависимости от реакции стран на политику США.

Критики указывают на возможные сложности в реализации этого подхода и предполагают, что он может привести к росту напряженности в отношениях с Венесуэлой и другими странами. Однако сторонники Трампа считают, что тарифы могут стать эффективным инструментом экономической дипломатии, увеличивая доходы бюджета США за счет повышения пошлин на импорт.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон введет 25% пошлины на товары из стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы. Сообщалось, что США объявили об отмене «уступок» Венесуэле по санкциям.

Американский миллиардер Уоррен Баффетт охарактеризовал введение США пошлин как «акт войны» и предупредил о негативном влиянии на экономику страны.