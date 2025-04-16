  • Новость часаЭкс-главу Курской области Смирнова задержали по подозрению в мошенничестве
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    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

    59 комментариев
    16 апреля 2025, 17:56 • Новости дня

    Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Крымом

    Минобороны: дежурными средствами ПВО уничтожен украинский БПЛА над Крымом

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым, заявили в Минобороны.

    Министерство обороны сообщило об обнаружении и уничтожении украинского беспилотника над территорией Крыма дежурными средствами ПВО.

    «Около 15:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым», – сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 14 апреля российские средства ПВО выявили и уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Крымом и Курской областью в течение 45 минут.

    16 апреля 2025, 00:44 • Новости дня
    Опубликовано видео «ФАБопада» по позициям ВСУ с новым модулем «Комета»

    Опубликовано видео ударов по ВСУ авиабомбами с новым модулем «Комета»

    Опубликовано видео «ФАБопада» по позициям ВСУ с новым модулем «Комета»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись, на которой российские войска в зоне специальной военной операции применяют против вооруженных сил Украины авиабомбы с новой версией модуля «Комета».

    Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Fighterbomber. Как пишет «Российская газета», на видео, снятом беспилотником, показаны «обновленные ФАБы в действии» – «кучный прилет трех авиабомб по цели».

    При этом, как отмечает издание, восторженные комментарии оператора пришлось убрать, так как они содержат «изрядную долю нецензурной лексики». «Три штуки в цель, ***, я такого не видел никогда, ***, с начала СВО», – заявил оператор. Он назвал удары по ВСУ «ФАБопадом».

    Fighterbomber сообщает, что усовершенствованные авиабомбы получили хорошие отзывы от военных. «Научившись их производить сотнями в день, можно буквально за пару месяцев перерисовать границу Украины радикально», – пишет Fighterbomber о «Комете». При этом автор отмечает, что противник постоянно ищет способы глушить системы наведения российских планируемых авиабомб, поэтому «действовать надо быстро, массово и умно».

    «Комета» – это семейство аппаратуры спутниковой навигации. Первую «Комету» продемонстрировали 16 лет назад. Как пишет издание, «это была довольно увесистая штука». Система дает возможность принимать сигналы GPS/ГЛОНАСС даже в условиях интенсивного противодействия.

    В январе сообщалось, что российские военные проводят успешные эксперименты по увеличению дальности полета FPV-дронов, используя ретрансляторы на беспилотниках «Мерлин-ВР». Платформа «Мерлин-ВР» может преодолевать до 100 км и оснащена доработанной навигационной системой «Комета», способной противостоять серьезным системам радиоэлектронной борьбы.

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    16 апреля 2025, 03:53 • Новости дня
    США назвали условие для начала обсуждения смягчения санкций против России

    США увязали обсуждение смягчения санкций к России с прекращением огня на Украине

    США назвали условие для начала обсуждения смягчения санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты не планируют обсуждать смягчение антироссийских санкций до прекращения огня на Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс.

    Когда Брюс спросили, поступало ли поручение из Белого дома о составлении списка санкций, которые могут быть ослаблены, она отметила, что не может это комментировать.

    «Могу напомнить о том, что было ясно с самого начала. Никакого обсуждения, никаких решений или договоренностей не будет до тех пор, пока не прекратится кровопролитие», – приводит ее слова ТАСС.

    По ее словам, в последние дни возник вопрос о том, «кто на самом деле привержен миру и прекращению огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, Москва заявила, что это было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции.

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    15 апреля 2025, 17:21 • Видео
    Зеленский опять разозлил Трампа

    Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

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    16 апреля 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ
    «Северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорыва в направлении Белгородской области, группировка российских войск «Север» отразила атаку.

    «15 апреля группировка войск «Север» уничтожала живую силу и технику противника в Краснояружском приграничье и продолжила освобождение Курской области», – сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

    Указывается, что ВСУ атакуют «по методичкам НАТО», предлагающим «поступательными действиями пытаться прорвать оборону противника на одном узком участке фронта».

    «К чему это приводит в Краснояружском приграничье и ранее привело в ходе пресловутого контрнаступления 2023 года все отлично знают», – говорится в сообщении.

    Указывается, что российская разведка выявила выдвижение украинских танка, БРЭМ и двух БМП «Брэдли» из поселка Угроеды в сторону Марьино. Российскими операторами БПЛА еще в Сумской области Украины были уничтожены танк и бронемашина, БРЭМ и вторая БМП получили повреждения. «Прорыва государственной границы не допущено», – говорится в сообщении.

    Также подходит к концу «зачистка Поповки», в плен попали пятеро военных ВСУ. Украинским войскам не дали перебросить к Поповке подкрепление, БПЛА ликвидировали большую часть вражеских штурмовиков, «остальные сбежали».

    На Сумском направлении продолжаются бои у хутора Олешня и Никольского монастыря, «Северяне» громят противника в Суджанском приграничье. У Олешни захвачено несколько опорных пунктов ВСУ. Также ВСУ понесли потери на территории Никольского монастыря, украинские военные предпринимают попытки бегства в Сумскую область.

    Силами ПВО отражен массированный налет украинских БПЛА, уничтожено более 100 беспилотников ВСУ. Ведется разминирование Суджанского приграничья.

    «Общее продвижение Северян на Сумском направлении составило свыше 650 м, уничтожено шесть единиц вражеской бронетехники», – говорится в сообщении.

    Кроме того, на Липцовском направлении ликвидированы штурмовая группа ВСУ и артиллерийский расчет, уничтожена станция РЭБ. На Волчанском направлении в ходе боевых столкновений российские силы продвинулись в городской застройке на 100 м.

    За сутки ВСУ потеряли более 200 человек на Сумском и свыше 50 – на Краснояружском направлениях.

    Напомним, 14 апреля группировка войск «Север» уничтожила более 340 украинских военнослужащих и 26 единиц техники за сутки.

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    15 апреля 2025, 23:25 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Швеции из-за удара по Сумам

    Посол Беляев в МИД Швеции обвинил ВСУ в нарушении гуманитарного права в Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Швеции Сергей Беляев, вызванный в шведский МИД в связи с российским ударом по Сумам, указал на нарушение украинскими войсками норм международного гуманитарного права, сообщили в дипмиссии.

    «Беляев был приглашен на беседу в МИД Швеции, где ему зачитали позицию шведских властей в связи с недавними событиями в Сумах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В ответной речи Беляев сослался на заявления Минобороны России и МИД России, указав на проведение в Сумах мероприятия с участием высокопоставленных украинских военных и их западных «коллег» 13 апреля. Беляев подчеркнул, что ВСУ нарушают международное гуманитарное право, используя мирных жителей как «живой щит».

    В свою очередь, Беляев выразил протест по поводу «очередной» атаки дронов на посольство России в Стокгольме. Российское посольство вновь подняло вопрос о необходимости соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Посольство России в Швеции напомнило, что шведская сторона должна обеспечить безопасность всех находящихся на территории страны дипломатических миссий.

    Как указали в МИД Швеции, дипломата вызвали «в связи с атаками на город Сумы и Кривой Рог», передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военнослужащих ВСУ. В Минобороны напомнили, что власти Украины продолжают использовать местное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

    Вооруженные силы России также нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

    Утром 15 апреля российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, когда перед его центральным входом и жилым комплексом были сброшены емкости с краской.

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    16 апреля 2025, 05:59 • Новости дня
    В Раде объяснили слова Зеленского о готовности отдать 15 млрд долларов за ЗРК

    Депутат Рады усомнилась в готовности Европы финансировать ПВО для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина готова заплатить США 15 млрд долларов за десять ЗРК Patriot.

    У депутата поинтересовались, может ли Киев позволить себе такие траты. Скороход предложила «иначе трактовать слова» Зеленского. По ее мнению, он имел в виду, что «европейцы заплатят». «Ну, а мы европейцев уже спросили?» – приводит слова депутата ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Скороход также отметила, что украинский государственный бюджет остается дефицитным и не способен самостоятельно покрыть расходы на закупку оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил об отсутствии поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot от США, объясняя это отсутствием политической воли у западных партнеров. Вашингтон подтвердил, что Зеленский стремится к приобретению ракет, но выразил сомнение в эффективности таких шагов.


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    16 апреля 2025, 14:30 • Новости дня
    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга

    Аналитик Онуфриенко спрогнозировал ликвидацию «кармана» ВСУ между Мирноградом и Торецком до лета

    Военный аналитик рассказал о сложностях наступления на Константиновку с юга
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Российской армии будет довольно сложно подойти к Константиновке с юга: группировка ВСУ мощная, и противник довольно хорошо укрепил свои позиции. В этих условиях тактикой ВС России будет давление на всем участке фронта с возможными прорывами, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Так он прокомментировал сообщения о наступлении российских войск на Константиновку.

    «Новый импульс на Константиновском направлении российской армии придало освобождение города Дзержинск (Торецк) в ДНР», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что после перехода этого населенного пункта под контроль ВС России наши бойцы начали продвигаться севернее и западнее.

    «Для ВСУ образуется большой «карман» между Покровско-Мирноградской и Торецкой агломерациями. Противник находится в неудачном для него положении и чувствует давление с трех сторон. На этом фоне мы наблюдаем уверенное наступление наших войск», – указал собеседник.

    Он объясняет: российские военные с одной стороны подходят к селу Сухой Яр, которое до недавнего времени было оперативным тылом для украинских сил, а с другой, к Сухой Балке. Кроме того, ранее бойцы освободили Елизаветовку. По прогнозам Онуфриенко, в течение месяца «карман» будет ликвидирован, а линия фронта на этом участке «выровняется». Затем приоритетным направлением удара ВС России окажется Константиновка, продолжил спикер.

    Однако, по его мнению, подойти к населенному пункту с юга – довольно проблематичная задача. «Во-первых, от Дзержинска до села более десяти километров. Во-вторых, группировка ВСУ, расположенная в Константиновке, – достаточно мощная. Более года именно оттуда шло снабжение украинских сил в Часовом Яре. Наконец, противоборствующая сторона, считающая это направление приоритетным, здорово укрепила свои позиции», – детализировал специалист.

    «В этих условиях тактика российской армии будет неизменной: давление на всем участке фронта с возможными прорывами, например, в районе поселка Дылеевка», – полагает аналитик. Он подчеркивает: одна из главных сложностей при освобождении Константиновки – застройка и укрепрайоны противника. «При этом если удастся зайти в населенный пункт с юга, то мы сможем взять остатки украинских войск, находящихся в Часовом Яре, фактически в клещи», – заключил Онуфриенко.

    Напомним, российские силы продолжают развивать успешное наступление между Димитровым и Дзержинском (украинское название Торецк) к Константиновке, которая входит в крупную городскую агломерацию на севере ДНР. Об этом сообщил Игорь Кимаковский, советник главы республики.

    По его словам, наступательная операция идет широким фронтом: от Мирнограда до Торецка, ВС России стремятся выровнять линию фронта между Дмитровым и Дзержинском, к западу от которого развязались ожесточенные бои, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские военные держатся в районе Часова Яра, несмотря на колоссальные потери при контратаках, из-за того, что город занимает стратегические высоты. «Очень серьезно сопротивляется 28-я бригада», – сказал Кимаковский, отметив, что отсюда местность просматривается на десятки километров, что расширит возможности российской артиллерии.

    «ВСУ пытаются контратаковать, в том числе бронегруппами. У них осталось несколько высоток, частный сектор и немного промзоны. Я думаю, этот узел в ближайшее время будет сломан», – подчеркнул советник главы ДНР.

    По информации военкоров, российские бронегруппы практически взяли под контроль Валентиновку и приступили к штурму следующей за ней Сухой Балки. «Чуть западнее российские силы взяли опорный пункт ВСУ вдоль лесополосы и продвинулись на глубину около километра», – пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

    «Российский дроноводы на оптоволокне залетают в Константиновку и бьют по позициям ВСУ. Украинцы неплохо держат позиции со стороны Часова Яра, но сдают – со стороны Торецка», – соглашается военный блогер Юрий Подоляка.

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    16 апреля 2025, 09:01 • Новости дня
    Стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР

    Российские войска взяли Валентиновку и начали штурм Сухой Балки в ДНР

    Стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия освободила населенный пункт Валентиновка в ДНР и приступила к штурму Сухой Балки, продолжая наступление к Константиновке, сообщили военкоры.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны», Валентиновка в ДНР была освобождена российской армией. Российские войска продолжают наступление на Константиновском направлении.

    Бронегруппы российской армии не только взяли под контроль Валентиновку, но и начали штурм следующей позиции – Сухой Балки, об этом сообщают как российские, так и украинские источники.

    Западнее населенного пункта Сухая Балка российским войскам удалось захватить опорный пункт ВСУ вдоль лесополосы и продвинуться на один километр вглубь. Также подразделения 68-го полка ведут наступление западнее освобожденного ранее Александрополя, захватывая вражеские опорные пункты.

    Украинские военные аналитики сообщают, что российские силы провели успешный штурм опорного пункта ВСУ западнее Александрополя, захватив в плен группу бойцов ВСУ.

    Ранее советник главы республики Игорь Кимаковский сообщил о широкомасштабном наступлении Вооруженных сил России в сторону Константиновки в ДНР.

    Силы украинской армии оказались в мешке между населенными пунктами Дзержинск и Димитров в ДНР.

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    16 апреля 2025, 13:56 • Новости дня
    Российские войска освободили Калиново в ДНР
    Российские войска освободили Калиново в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Активными действиями Южной группировки был освобожден населенный пункт Калиново в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники семи механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Плещеевки, Романовки, Алексеево-Дружковки, Полтавки, Зари, Иванополья, Миньковки и Клебан-Быка в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом потери украинских вооруженных формирований составили до 310 военнослужащих, два танка, бронемашина HMMWV и американский бронетранспортер Stryker, а также бронемашина «Козак». Уничтожены пять пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» на Белгородском направлении нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, бригад береговой обороны и теробороны, штурмового полка ВСУ возле Миропольского, Проходов, Окопов, Таратутино и Угроедов в Сумской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 65 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов, радиолокационная станция и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Андреевкой, Западным, Дружелюбовкой, Ольговкой и Ковшаровкой в Харьковской области, Кировском, Ямполем и Карповкой в ДНР и Новоегоровкой в Луганской народной республике (ЛНР).

    Противник потерял до 230 военнослужащих, танк, американские бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль HMMWV, пять орудий полевой артиллерии, в том числе британскую 155-мм гаубицу FH-70. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии в районах Ульяновки, Разино, Коптево, Алексеевки, Зверево, Успеновки, Котлино, Красноармейска, Шевченко, Димитрова, Гродовки и Миролюбовки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 350 военнослужащих, машину пехоты, 155-мм французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, станции радиоэлектронной разведки «Пластун» и РЭБ «Нота», а также финская РЛС Airfence, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной, горно-штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Зеленого Кута, Богатыря, Отрадного, Поддубного, Шевченко, Новополя, Днепроэнергии в ДНР, Гуляйполя и Червоного в Запорожской области.

    Потери противника составили до 150 военнослужащих, бронетранспортер, инженерная машина разграждения. Уничтожен склад горючего.

    А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Томарино, Понятовки, Антоновки, Никольского в Херсонской области, Новоданиловки и Каменского в Запорожской области. Были уничтожены более 80 военнослужащих, три артиллерийских орудия, включая польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab. Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в среду стало известно об освобождении Валентиновки в ДНР.

    В минувшее воскресенье российские войска освободили Елизаветовку в ДНР. Всего же за прошлую неделю они освободили четыре населенных пункта.

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    15 апреля 2025, 23:50 • Новости дня
    В селе в Брянской области из-за атак дронов-камикадзе сгорели 20 домов
    В селе в Брянской области из-за атак дронов-камикадзе сгорели 20 домов
    @ ГУ МЧС России по Брянской области

    Tекст: Антон Антонов

    Брянская область подверглась 53 атакам ВСУ за день, в селе Хоромное сгорели 20 домов, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    «Киевский режим подло продолжает атаковать наши населенные пункты. Как когда-то фашисты жгли деревни, сегодня неонацисты бесчеловечно выжигают дома в нашем приграничье!» – заявил Богомаз в Telegram.

    Он сообщил, что в селе Хоромное Климовского района из-за атак дронов-камикадзе за день сгорели 20 домов.

    ВСУ также нанесли удары по другим населенным пунктам, таким как Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье и Зерново. Там были повреждены жилые дома. Позднее губернатор добавил, что в результате минометного обстрела в селе Зерново Суземского района повреждены два производственных ангара сельхозпредприятия. Обошлось без пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны вечером во вторник уничтожили семь дронов самолетного типа над Брянской областью.

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    16 апреля 2025, 07:58 • Новости дня
    ВСУ отступили под Купянском после ударов российских войск
    ВСУ отступили под Купянском после ударов российских войск
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска под Купянском перегруппировались и отступили на вторую линию обороны, увеличив межпозиционное расстояние на некоторых участках до 3 км из-за интенсивных атак российских сил юго-западнее Лозовой, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, украинские войска вынуждены были отступить на вторую линию обороны под Купянском в Харьковской области, как сообщает ТАСС. Это произошло из-за интенсивных атак российских сил, в результате чего расстояние до позиций противника на некоторых фронтовых участках увеличилось почти до трех километров.

    Эксперт подчеркнул, что после многочисленных ударов юго-западнее Лозовой и в районе Зеленого Гая украинские вооруженные формирования провели перегруппировку и оттянули часть сил и средств на вторую линию обороны. Это привело к увеличению межпозиционного пространства на некоторых участках фронта.

    Марочко также отметил, что украинские солдаты периодически заходят в так называемую серую зону, однако закрепиться на утраченных позициях им мешают активные действия российских беспилотников и артиллерии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. Также сообщалось, что «Ураганы» уничтожили скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении.

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    16 апреля 2025, 01:24 • Новости дня
    Оператор БПЛА назвал самый эффективный метод борьбы с беспилотниками на фронте

    Оператор БПЛА назвал дробовик самым эффективным оружием против дронов на фронте

    Tекст: Антон Антонов

    Сейчас самое эффективное оружие против беспилотников – дробовик; защиту от атак БПЛА обеспечивает и грамотная организация всех подразделений, сообщил газете ВЗГЛЯД военнослужащий добровольческого отряда «БАРС-9» Федор Еньшин, оператор БПЛА, инструктор.

    На вопрос о том, какой сейчас самый эффективный метод борьбы с БПЛА на фронте, Еньшин ответил: «Дробовик. Либо грамотная организация всех подразделений». Он пояснил, что «взаимодействие» войск РЭБ, БПЛА, артиллерии, разведки, РЛС и других «в совокупности обеспечивает защиту».

    Комментируя обмен опытом между операторами БПЛА, Еньшин отметил, что общение происходит в «закрытых интернет-чатах, каналах», там «концентрируется вся информация».

    Кроме того, он указал на «мероприятия по типу «Дронницы» (слет операторов боевых БПЛА, проводящийся в Великом Новгороде). Также Еньшин сообщил, что «в открытых источниках есть информация, но преимущественно на английском языке».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еньшин на днях заключил очередной, уже четвертый контракт с Минобороны России. Он рассказал об участии в боях под Киевом и в Мариуполе. Он также сообщил, что его пригласили работать в Ростех, где он консультирует разработчиков в том, как действуют беспилотники в полевых условиях, как защищаться от аппаратов противника и как защищать свои.

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    16 апреля 2025, 13:03 • Новости дня
    Кремль спросили об окончании моратория на удары по энергетике

    Песков: Решения об окончании моратория на удары по энергетике пока нет

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль пока не готов сообщить точное время окончания 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам, который действует с 18 марта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, Кремль пока не может сообщить точное время окончания 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам, это решение будет сообщено позже, но пока информации о его принятии нет, передает ТАСС.

    Мораторий на удары по энергетическим объектам действует с 18 марта. Однако, как подчеркнул представитель Кремля, несмотря на установленное ограничение, киевский режим его фактически не придерживался. Попытки атак на российскую энергетическую инфраструктуру продолжаются даже в период действия моратория, подчеркнул Песков.

    Ранее директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что Россия выполняет свои обязательства по мораторию, в то время как Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.

    Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук ранее сообщал, что Россия передает США данные о нарушении Киевом 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам.

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    16 апреля 2025, 06:15 • Новости дня
    Житель Угледара рассказал об арабских наемниках в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Угледара Виктор сообщил, что в 2023 году в городе были замечены наемники из арабских стран, которые принимали участие в боевых действиях.

    Как передает РИА «Новости», житель Угледара по имени Виктор заявил, что на Украине использовали наемников из арабских стран для участия в боевых действиях в Угледаре в ДНР. Он отметил, что видел этих наемников в 2023 году. По его словам, эти арабские солдаты были одеты в военную форму и вели себя настороженно, не проявляя открытости к окружающим.

    Виктор рассказал, как однажды, когда он стоял у подъезда и разговаривал с другими местными жителями, мимо проходили двое арабских наемников. Он описал, как после появления дрона из одного из домов, они резко укрылись под деревом и заговорили на арабском.

    Местные жители, по словам Виктора, лучше понимали военную ситуацию, чем иностранные наемники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ отправили на границу с Курской областью колумбийских наемников, а дело о теракте было возбуждено за убийство польскими наемниками жителя Курской области. Польские наемники составили 90% ВСУ в Разливе на юге ДНР.

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    15 апреля 2025, 22:45 • Новости дня
    Мирные жители ДНР пострадали в результате украинских обстрелов

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины предприняли атаки на Донецк и Горловку, в результате двое мирных жителей получили ранения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    В результате работы ПВО атака на Донецк была отражена, однако женщина 1948 года рождения пострадала от падения фрагментов сбитой ракеты. В Никитовском районе Горловки в результате артиллерийского обстрела кассетного типа ранен мужчина 1960 года рождения, сообщил глава ДНР в Telegram.

    Повреждения получил газопровод низкого давления в Ясиноватой. Пушилин добавил, что со стороны вооруженных сил Украины было совершено более десяти атак, применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, включая кассетные снаряды, а также БПЛА ударного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Селидове в ДНР в результате украинской атаки также был ранен мирный житель.

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    16 апреля 2025, 15:05 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни
    ВС России нанесли поражение формированиям восьми бригад ВСУ у Горналя и Олешни
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотников и огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Владимировки, Марьино, Новой Сечи, Осоевки, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, две бронемашины, три артиллерийских орудия, два ЗРК «Стрела-10», две станции РЭБ и две радиолокационные станции ПВО.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 74 610 военнослужащих, 408 танков, 333 боевые машины пехоты, 305 бронетранспортеров, 2272 бронемашины, 2722 автомобиля, 615 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок РСЗО, в том числе 15 американских HIMARS и семь MLRS, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне российская группировка войск нанесла поражение семи бригадам ВСУ у Горналя и Олешни.

    Утром в среду сообщалось, что «северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, российские войска создают в районе Сум контуры будущей «буферной зоны».

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