Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
В РОАД объяснили уход ряда китайских автобрендов из России
Глава РОАД Подщеколдин: Уход некоторых китайских автобрендов не повлияет на российский рынок
Возможный уход некоторых китайских брендов автомобилей из России не повлияет на рынок, так как их продукция не пользовалась спросом, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.
Уход этих брендов связан с отсутствием продаж, заявил глава РОАД, передает РИА «Новости».
«На сегодняшний день это не какая-то проблема, это следствие. Машины не продаются – часть уйдет, это просто результат... Поэтому сегодня то, что рынок немножко в данном случае проредится, тут страшного ничего нет», – отметил он.
Подщеколдин также подчеркнул, что на российском рынке достаточно представленных официально и ввозимых по параллельному импорту автомобилей для удовлетворения имеющихся объемов продаж. Важно, чтобы рынок стал более понятным и прогнозируемым, что позволит избежать дальнейших затруднений.
Ранее сообщалось, что свыше 210 китайских автосалонов прекратили работу в России в первые три месяца 2025 года, это в три раза больше показателя аналогичного периода 2024 года.
«Коммерсант» сообщил о потенциальном уходе в этом году с российского автомобильного рынка ряда китайских брендов, в том числе Oting, Kaiyi, Livan, VGV и MG.