  • Новость часаСМИ: Россия предложила Boeing сделку по замороженным активам
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    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

    59 комментариев
    16 апреля 2025, 16:38 • Новости дня

    В РОАД объяснили уход ряда китайских автобрендов из России

    Глава РОАД Подщеколдин: Уход некоторых китайских автобрендов не повлияет на российский рынок

    В РОАД объяснили уход ряда китайских автобрендов из России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможный уход некоторых китайских брендов автомобилей из России не повлияет на рынок, так как их продукция не пользовалась спросом, заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

    Уход этих брендов связан с отсутствием продаж, заявил глава РОАД, передает РИА «Новости».

    «На сегодняшний день это не какая-то проблема, это следствие. Машины не продаются – часть уйдет, это просто результат... Поэтому сегодня то, что рынок немножко в данном случае проредится, тут страшного ничего нет», – отметил он.

    Подщеколдин также подчеркнул, что на российском рынке достаточно представленных официально и ввозимых по параллельному импорту автомобилей для удовлетворения имеющихся объемов продаж. Важно, чтобы рынок стал более понятным и прогнозируемым, что позволит избежать дальнейших затруднений.

    Ранее сообщалось, что свыше 210 китайских автосалонов прекратили работу в России в первые три месяца 2025 года, это в три раза больше показателя аналогичного периода 2024 года.

    «Коммерсант» сообщил о потенциальном уходе в этом году с российского автомобильного рынка ряда китайских брендов, в том числе Oting, Kaiyi, Livan, VGV и MG.

    15 апреля 2025, 20:42 • Новости дня
    Китай счел нерентабельными поставки российского газа через Казахстан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправка голубого топлива из России в Китай через казахстанскую территорию экономически нецелесообразна, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

    «Я уже сказал российским партнерам, что это нереально. Фактически не получается», – цитирует посла ТАСС. Он пояснил, что обсуждения вариантов маршрута газопровода «Сила Сибири – 2» продолжаются.

    По его словам, сторонам будет легче договариваться по цене поставок, поскольку уже имеется опыт с первой трубой. Чжан Ханьхуэй указал, что партнеры согласовали сам факт строительства газопровода, остается лишь выбрать маршрут.

    «Главное – какой маршрут. Первый вариант через Монголию, второй – не через Монголию», – указал дипломат. Второй маршрут проходит в Китай полностью по территории России и заканчивается у Забайкальска.

    В конце декабря Газпром впервые за пять лет запустил газопровод «Сила Сибири» на полную мощность. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, не навредит ли это другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2».

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    16 апреля 2025, 07:55 • Новости дня
    До десяти китайских автобрендов готовы свернуть бизнес в России

    Tекст: Александра Юдина

    До конца года до десяти китайских автобрендов намерены покинуть российский рынок из-за снижения рентабельности и высокой конкуренции, следует из данных дилеров и аналитиков.

    До десяти китайских автобрендов могут покинуть российский рынок до конца года, передает «Коммерсантъ».

    Основными причинами ухода называют низкую потребительскую активность, избыток предложения и острую конкуренцию. В числе брендов, которые могут уйти, упоминаются Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV, JMC и MG.

    По оценкам участников рынка, вышеупомянутые марки не обеспечивают дилерам достаточной рентабельности. В условиях высокой конкуренции россияне предпочитают более известные бренды, чтобы избежать проблем с обслуживанием автомобилей в будущем.

    По данным «Автостата», в первом квартале 2025 года в России было продано 247 тыс. новых легковых автомобилей, что на 25,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Ранее сообщалось, что экспорт легковых автомобилей и грузовиков из КНР в Россию в первой половине 2023 года вырос до 4,6 млрд и 1,7 млрд долларов соответственно. Доля Китая в российском импорте автомобилей превысила 70%.

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    15 апреля 2025, 17:21 • Видео
    Зеленский опять разозлил Трампа

    Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

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    15 апреля 2025, 11:43 • Новости дня
    Китай отказался от закупок самолетов и запчастей Boeing
    Китай отказался от закупок самолетов и запчастей Boeing
    @ Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Китайские авиакомпании приостановили прием новых самолетов Boeing из-за введенных торговых тарифов между США и Китаем, что значительно усложняет поставки американских самолетов в Китай, пишет Bloomberg.

    Как сообщают источники, Китай приказал своим авиакомпаниям прекратить прием новых самолетов Boeing в рамках торговой войны с США, передает Bloomberg.

    Власти Китая также рекомендовали своим авиакомпаниям прекратить покупки оборудования и запчастей для самолетов у американских компаний.

    Подобные меры могут сильно повлиять на производственные и логистические процессы Boeing, учитывая, что около десяти самолетов Boeing 737 Max готовятся к поступлению в китайские авиапарки.

    В то же время Китай рассматривает возможность оказания поддержки авиакомпаниям, арендующим Boeing, чтобы компенсировать возросшие затраты.

    Ранее Bloomberg сообщил, что Китай начал использовать редкоземельные металлы как средство давления в торговой войне с США.

    Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить сделку с Китаем только при условии устранения дефицита торгового баланса в двусторонних отношениях.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности разрыва торговых связей с Китаем.

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    16 апреля 2025, 11:14 • Новости дня
    США пригрозили Китаю повышением пошлин до 245%

    Белый дом сообщил о намерении повысить пошлины на импорт из Китая до 245%

    США пригрозили Китаю повышением пошлин до 245%
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон намерен поднять пошлины на китайские товары до 245%, чтобы обеспечить национальную безопасность США, сообщает Белый дом.

    США пригрозили Китаю значительным повышением пошлин, которые могут достичь 245%, передает РИА «Новости».

    Согласно заявлению Белого дома, новые пошлины будут ответной мерой на действия Китая.

    Администрация президента США объясняет, что это решение направлено на уравнивание условий международной торговли и укрепление национальной безопасности США. В прошлом американские пошлины на китайский импорт уже достигали 54%, но в ответ Китай ввел дополнительные тарифы в размере 34% на американские товары.

    Новая угроза поднятия пошлин до 245% может привести к дальнейшему обострению торговых отношений между США и Китаем.

    Вашингтон планирует снизить пошлины для стран, которые согласятся ограничить экономические связи с Китаем и отказаться от китайских товаров.

    Пошлины на китайские товары со стороны США достигли 145%. Пекин, в свою очередь, ввел ответные пошлины на американские товары.

    США не исключили возможность разрыва торговых связей с Китаем.

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    16 апреля 2025, 11:21 • Новости дня
    Китай ограничил экспорт семи ключевых для США редкоземельных металлов
    Китай ограничил экспорт семи ключевых для США редкоземельных металлов
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Китай добавил семь редкоземельных металлов в список экспортного контроля в ответ на тарифы США, пишет Bloomberg.

    Китай ввел экспортный контроль на семь редкоземельных металлов, ответив таким образом на тарифы, наложенные США, передает Bloomberg.

    Эти металлы играют ключевую роль в технологиях и производстве мощных магнитов и считаются товарами двойного назначения из-за их использования как в гражданских, так и военных целях.

    Китай, обладая почти полным контролем над мировой переработкой редкоземельных элементов, усиливает свое преимущество в геополитической борьбе.

    По информации из источников, близких к исследовательскому агентству Project Blue, США почти не имеют возможностей для переработки этих металлов, что ставит их в уязвимое положение.

    Директор по исследованиям Project Blue Дэвид Мерриман отметил, что «эти продукты и элементы непосредственно влияют на развитие ключевых технологий и поддерживающих отраслей на других крупных рынках, что повышает рычаги влияния Китая в любых переговорах».

    Из 17 общепринятых редкоземельных металлов семь вошли в список ограничений Пекина, что затрагивает производство от смартфонов до ядерных реакторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США предприняли шаги, чтобы изолировать Китай на мировой арене. В ответ Китай прекратил закупки самолетов и запчастей у Boeing.

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    14 апреля 2025, 08:42 • Новости дня
    Китай заявил о планах объединиться с другими странами против тарифов США

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Китая намерены сотрудничать с другими странами для противодействия тарифной гегемонии США, чтобы защитить экономическую глобализацию от влияния Вашингтона, заявил заместитель руководителя Главного таможенного управления (ГТУ) КНР Ван Линцзюнь.

    Ван Линцзюнь заявил, что китайские власти настоятельно призывают Вашингтон пересмотреть свои действия и устранить торговые разногласия путем равноправного диалога, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что тарифная политика США подрывает международный экономический порядок и нарушает правила Всемирной торговой организации. Ван Линцзюнь также отметил, что действия США вызывают широкий протест по всему миру, а Китай уже принял контрмеры.

    В Китае намерены продолжать взаимодействие с другими странами, чтобы противостоять тарифной гегемонии США и защищать многостороннюю торговую систему. По словам Ван Линцзюня, США применяют типичные меры запугивания в своей экономической политике, и Китай решительно выступает против таких действий.

    Министр торговли США Говард Лютник сообщил о начале неформальных торговых переговоров между США и Китаем, которые ведутся при помощи посредников.

    Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о необходимости защиты открытой системы многосторонней торговли и стабильности глобальных цепочек поставок на фоне протекционизма отдельных стран.

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    16 апреля 2025, 14:37 • Новости дня
    АЗС на Украине обязали продавать разбавленный спиртом бензин

    На Украине обязали АЗС продавать бензин с биоэтанолом

    АЗС на Украине обязали продавать разбавленный спиртом бензин
    @ Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине с 1 мая все автозаправочные станции будут обязаны продавать бензин с добавлением 5% биоэтанола в рамках евроинтеграции, пишет украинское издание «Экономическая правда».

    По данным издания, с 1 мая все автозаправочные станции на Украине обяжут продавать бензин с добавлением не менее 5% биоэтанола, передает РИА «Новости».

    Это изменение связано с обязательствами Украины в рамках евроинтеграции, законопроект был принят Верховной Радой летом 2024 года.

    В опубликованном сообщении уточняется, что биоэтанол – это этиловый спирт, получаемый при переработке растительного сырья.

    Издание отмечает, что идеальным сценарием для поддержки отечественных аграриев было бы производство и смешивание биоэтанола внутри страны. Однако до окончания активных боевых действий это маловероятно.

    По информации издания, около 90% поставляемого на Украину топлива будет уже с добавлением биоэтанола.

    В 2023 году Совет ЕС постановил к 2035 году сократить углеродные выбросы от легковых машин на 100%, это фактически означает запрет продаж авто с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на бензине или дизеле.

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    15 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Планы продать 50 тыс. KIA в России в 2030 году опровергли

    В Hyundai Motor Group опровергли планы продать 50 тыс. KIA в России в 2030 году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сообщения о том, что в 2030 году в России планируется продать 50 тыс. автомобилей KIA, не соответствуют действительности, заявили в конгломерате Hyundai Motor Group.

    Прогнозируемые продажи касаются всего региона СНГ, а не отдельно взятой России, сообщили в компании, передает ТАСС.

    Представители группы подчеркнули, что корейские СМИ неверно интерпретировали их заявление, неправильно указав страну, на которую нацелены продажи.

    Ранее СМИ сообщили, что компания KIA пересмотрела среднесрочный план продаж, включив в него Россию с целью продать 50 тыс. автомобилей в стране до 2030 года.

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    15 апреля 2025, 04:11 • Новости дня
    KIA включила Россию в план продаж на 2030 год

    KIA планирует продать в России 50 тыс автомобилей к 2030 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Южнокорейская автомобильная компания KIA пересмотрела среднесрочный план продаж, включив в него Россию с целью продать 50 тыс. автомобилей в стране до 2030 года.

    KIA, южнокорейский автопроизводитель, включила Россию в свой среднесрочный план продаж до 2030 года, пишет Yonhap. Компания планирует продать в России 50 тыс. автомобилей, что свидетельствует о возросших ожиданиях завершения конфликта на Украине и намерении KIA диверсифицировать рынки в условиях глобальной нестабильности.

    Согласно данным Yonhap, KIA пересмотрела общий план продаж на 2030 год, увеличив его до 4,19 млн автомобилей. В прошлом году Россия не была включена в долгосрочный план продаж компании, однако изменения в политической и экономической ситуации заставили KIA обновить стратегию и обратить внимание на рынок России.

    Решение о включении России в план продаж также связано с необходимостью расширения присутствия на разных рынках для минимизации рисков, связанных с нестабильностью. Автопроизводитель стремится адаптироваться к изменениям в мировой экономике и политике, обеспечивая устойчивость бизнеса в условиях неопределенности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Kia объявила об отзыве более 29 тыс. кроссоверов Sportage, выпущенных с 2014 по 2016 год, из-за возможного замыкания в электрической цепи блока ABS/ESC.

    Средняя цена на новый «Москвич-3» в России упала на 18,4%, составив 1,8 млн рублей, что сделало его лидером по снижению стоимости среди автомобилей в первом квартале 2025 года.

    Южнокорейские компании Hyundai, LG и Samsung рассматривают возможность возобновления бизнеса в России, что связано с потенциальным перемирием между Украиной и Россией.

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    15 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    Ликсутов: Таксопарк на базе «Москвичей» заработает на Кубе в 2025 году

    Ликсутов сообщил о запуске таксопарка на Кубе с автомобилями «Москвич» в 2025 году

    Tекст: Ирма Каплан

    Начало реализации проекта по созданию таксопарка на Кубе из автомобилей «Москвич» запланировано на текущий год, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    Реализация проекта таксопарка на Кубе из российских автомобилей «Москвич» стартует в этом году. Проект включает поставку 50 автомобилей, среди которых 25 автомобилей модели «Москвич 3» и 25 электромобилей «Москвич 3е», сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

    «В прошлом году мы подписали с кубинской стороной меморандум о намерениях по организации в республике таксопарка на базе автомобилей "Москвич". А уже в этом году готовы приступить к реализации проекта», – приводятся слова Ликсутова в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

    Кроме поставок автомобилей, будут доставлены запчасти к ним и пройдет обучение кубинских специалистов на заводе МАЗ «Москвич».

    Проект осуществляется по заданию мэра Москвы Сергея Собянина и направлен на развитие сотрудничества с дружественными странами, уточнили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Кубе планируется открытие торгового дома для продажи автомобилей «ГАЗ», который сейчас проходит регистрацию, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. А в марте на заводе EISA в Гаване собрали первый тестовый экземпляр внедорожника УАЗ «Патриот», завершив монтаж сборочной линии.

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    14 апреля 2025, 03:10 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал защитить открытость мировой торговли

    Си Цзиньпин подчеркнул важность защиты открытой системы многосторонней торговли

    Tекст: Денис Тельманов

    Китайский лидер Си Цзиньпин заявил о необходимости защиты открытой системы многосторонней торговли и стабильности глобальных цепочек поставок на фоне протекционизма отдельных стран.

    Лидер КНР Си Цзиньпин выступил с призывом к международному сообществу твердо отстаивать открытую систему многосторонней торговли и сохранять стабильные цепочки поставок, сообщает ТАСС.. В своей статье, опубликованной в центральной вьетнамской газете «Нян зан» перед визитом в Ханой, он подчеркнул важность противостояния протекционизму отдельных государств.

    Си Цзиньпин отметил, что в торговых и тарифных войнах не может быть победителей, и подчеркнул, что «у протекционизма нет выхода». По его словам, Китай и Вьетнам должны тесно взаимодействовать с другими странами для процветания и возрождения Азии. Он добавил, что необходимо поддерживать международную систему, возглавляемую ООН, и международный порядок, основанный на праве.

    Китайский лидер напомнил о своих инициативах в области развития, безопасности и диалога цивилизаций, которые должны способствовать многополярности мира и экономической глобализации. Он также указал на значимость сотрудничества с государствами глобального Юга для защиты общих интересов развивающихся стран. Кроме того, Си Цзиньпин отметил важность отметки 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и во Всемирной антифашистской войне, а также 80-летия основания ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США под руководством Дональда Трампа проведет расследования с целью оценки всей цепочки поставок электроники и полупроводников, не вводя исключений для групп товаров.

    Министр торговли США Говард Лютник сообщил о начале неформальных торговых переговоров между США и Китаем, которые ведутся при помощи посредников, и выразил надежду на разрешение противоречий.

    Официальный представитель Белого дома Каролин Левитт отметила, что в случае дальнейших торговых контрмер со стороны Китая последствия могут быть негативными для Пекина.

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    14 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    Audi и Porsche отозвали более 60 тыс. автомобилей в США из-за дефектов

    В США отозвали 62,5 тыс. Audi и Porsche из-за проблем с безопасностью и ПО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В США Audi и Porsche отозвали более 60 тыс. автомобилей из-за проблем с программным обеспечением и системами безопасности, включая дисплеи и камеры, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на уведомление Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA).

    Немецкие автопроизводители Audi и Porsche инициировали отзыв более 60 тыс. автомобилей в США из-за выявленных проблем с безопасностью, сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) выявило дефекты в программном обеспечении и отдельных системах, что стало причиной отзыва машин.

    Audi отзовет 44,3 тыс. автомобилей 14 различных моделей, включая Q7 и Q8. Проблема касается дисплея на приборной панели, который может некорректно показывать скорость и работу световых приборов. Хотя дефект может затронуть только два процента отзываемых машин, Audi обязалась исправить проблему у всех потенциально затронутых моделей.

    Также под отзыв попали 8,5 тыс. автомобилей Porsche Macan, у которых обнаружены неисправности в камере заднего вида. Камера может давать искаженное изображение или вовсе не работать. Кроме того, 9,7 тыс. автомобилей Porsche Taycan были отозваны из-за проблем с системой срабатывания подушек безопасности на месте переднего пассажира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Tesla собиралась отозвать более 500 тыс. электромобилей из-за неисправности замков капота. Kia приняла решение отозвать более 29 тыс. кроссоверов Sportage в России. Volkswagen уже отозвал из России 445 автомобилей Tiguan.

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    15 апреля 2025, 11:08 • Новости дня
    NYT: Прекращение поставок редкоземельных минералов из Китая угрожает ВПК США

    Tекст: Вера Басилая

    Китай прекратил экспорт редкоземельных минералов, необходимых для американских военных технологий, что может повлиять на оборонные программы США и вызвать рост цен, сообщает The New York Times.

    Китай ввел ограничения на экспорт критически важных минералов и магнитов, что может угрожать оборонному потенциалу США. Эти минералы, включая неодимий, итрий, скандий и диспрозий, используются в двигателях и системах наведения американских военных самолетов, ракет и дронов, передает The New York Times.

    Решение Китая стало ответом на тарифные меры администрации Трампа и сигнализирует о возможной эскалации торговой войны. Директор программы безопасности критических минералов Грейселин Баскаран заявила, что решение имеет огромное значение для «нашей национальной безопасности».

    Пекин оставил за собой возможность расширить меры воздействия, в том числе ввести пошлины, квоты или полный запрет на экспорт. Это обострение также может привести к росту цен на минералы для американских оборонных компаний, что подчеркнуло доминирование Китая в цепочке поставок.

    Американские запасы редкоземельных элементов ограничены. По данным Министерства обороны США, каждый истребитель F-35 содержит около 900 фунтов таких материалов. Хотя у Пентагона и оборонных компаний есть небольшие запасы, они могут иссякнуть через несколько месяцев.

    «Китай добывает и перерабатывает большую часть мировых редкоземельных элементов», – заявил Аарон Джером из Lipmann Walton and Co.

    Исторически США находили альтернативные источники ресурсов в критические периоды. В ответ на угрозы со стороны Китая Пентагон увеличил запасы, но эксперты считают, что этого недостаточно. Эрик Фаннинг, президент Ассоциации аэрокосмической промышленности, ранее подчеркивал важность защиты цепочки поставок минералов для сохранения лидерства США в оборонной сфере.

    Bloomberg сообщил, что Китай начал использовать редкоземельные металлы как средство давления в торговой войне с США.

    Дональд Трамп заявил, что США готовы заключить сделку с Китаем только при условии устранения дефицита торгового баланса в двусторонних отношениях.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможности разрыва торговых связей с Китаем.

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    15 апреля 2025, 10:01 • Новости дня
    Китай обвинил США в угрозе существованию Гонконга

    Чиновник Китая назвал тарифы США угрозой для выживания Гонконга и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Китая по делам Гонконга Ся Баолун обвинил США в попытке подорвать выживание Гонконга и Китая в целом, назвав введенные пошлины в 145% «высокомерными и бесстыдными», сообщает Bloomberg.

    По словам Ся Баолуна, введение Соединенными Штатами кумулятивных тарифов в размере 145% на товары из Гонконга свидетельствует о кампании против прогресса Китая. Ся Баолун подчеркнул, что Гонконг, хоть и функционирует как свободный порт, оказался под ударом «высокомерных и бесстыдных» тарифов США на продукцию из материкового Китая, сообщает Bloomberg.

    Выступая на мероприятии по национальной безопасности в Гонконге, китайский чиновник призвал жителей города поддерживать материковый Китай. Он заявил, что те, кто предает национальные интересы, встретят «мрачную судьбу».

    Ся Баолун также осудил сделку CK Hutchison Holdings Ltd., планирующую продать 43 порта, включая два в Панаме, консорциуму, поддерживаемому BlackRock и итальянским магнатом Джанлуиджи Апонтой.

    Ся Баолун выразил обеспокоенность тем, что тарифы США являются частью более широкой стратегии по сдерживанию роста Китая, при этом в своих комментариях он отразил усиливающуюся критику китайских официальных лиц в адрес политики Трампа. Представитель Министерства иностранных дел Китая Хуан Цзинжуй также критиковал тарифы, заявив, что они превращают Америку в «варвара XXI века».

    Ранее в Гонконге случился сильнейший обвал акций с 1997 года на фоне рекордного оборота акций, когда индекс Hang Seng упал на 13%.

    Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что разрыв торговых связей с Китаем возможен, несмотря на отсутствие в тарифной политике целенаправленных мер.

    Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что торговая напряженность между США и Китаем усиливает риски непредвиденных последствий, включая влияние на стоимость акций компаний обеих стран.

    Власти Китая намерены сотрудничать с другими странами для противодействия тарифной гегемонии США, чтобы защитить экономическую глобализацию от влияния Вашингтона.


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    16 апреля 2025, 09:12 • Новости дня
    Honda анонсировала перенос производства автомобилей Civic в США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японская Honda Motor с июня перенесет производство гибридных автомобилей Civic для рынка США из Японии на завод в Индиане на фоне введенных администрацией Трампа импортных пошлин, а также рассматривает перенос производства своих флагманов из Канады и Мексики.

    Японская компания Honda Motor уже в июне перенесет производство гибридных автомобилей Civic, предназначенных для рынка США, с завода в Японии на предприятие в американском штате Индиана, сообщает РИА «Новости». Данное решение связано с введением дополнительных импортных пошлин, что побудило компанию пересмотреть логистику и стратегию производства. Производство в Японии началось в феврале на заводе Saitama Factory, однако уже через несколько месяцев будет перенесено на территорию США.

    В февральско-мартовский период на японском заводе было выпущено около трех тысяч единиц гибридных автомобилей Civic. Honda рассматривает возможность переноса производства своих флагманских моделей с заводов в Канаде и Мексике в США. Это шаг вызван решением администрации Трампа ввести дополнительный тариф в 25% на все импортируемые автомобили, что существенно влияет на экономику компании.

    На данный момент около трети продаваемых в США автомобилей Honda производится за пределами страны, преимущественно в Канаде. В ближайшие два-три года компания планирует увеличить производство на своих американских заводах на 30%, чтобы местное производство обеспечивало до 90% объема продаж на рынке США. Это позволит Honda снизить зависимость от импортных пошлин и укрепить позиции на американском рынке.

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