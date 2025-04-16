В РОАД объяснили уход ряда китайских автобрендов из России

Глава РОАД Подщеколдин: Уход некоторых китайских автобрендов не повлияет на российский рынок

Tекст: Алексей Дегтярев

Уход этих брендов связан с отсутствием продаж, заявил глава РОАД, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день это не какая-то проблема, это следствие. Машины не продаются – часть уйдет, это просто результат... Поэтому сегодня то, что рынок немножко в данном случае проредится, тут страшного ничего нет», – отметил он.

Подщеколдин также подчеркнул, что на российском рынке достаточно представленных официально и ввозимых по параллельному импорту автомобилей для удовлетворения имеющихся объемов продаж. Важно, чтобы рынок стал более понятным и прогнозируемым, что позволит избежать дальнейших затруднений.

Ранее сообщалось, что свыше 210 китайских автосалонов прекратили работу в России в первые три месяца 2025 года, это в три раза больше показателя аналогичного периода 2024 года.

«Коммерсант» сообщил о потенциальном уходе в этом году с российского автомобильного рынка ряда китайских брендов, в том числе Oting, Kaiyi, Livan, VGV и MG.