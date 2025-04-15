Белый дом предложил лишить госфинансирования вещательные компании NPR и PBS

Белый дом запросил в Конгрессе отмену 1,1 млрд долларов госфинансирования для NPR и PBS

Tекст: Ирма Каплан

Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой лишить государственного финансирования в размере 1,1 млрд долларов общественные вещательные компании NPR и PBS, пишет New York Times со ссылкой на источники. По их данным, запрос в случае удовлетворения может ликвидировать федеральную поддержку NPR и PBS почти полностью.

«Белый дом планирует подать этот запрос на расторжение в ближайшие недели, сообщили источники. Если конгресс не одобрит запрос о расторжении договора, деньги должны быть потрачены по первоначальному назначению», – сказано в материале.

«Если конгресс согласится, это составит около двух лет финансирования организации, почти все из которых пойдут общественным вещательным компаниям, включая NPR, PBS и их местные радиостанции-члены. Администрация Трампа не планирует просить конгресс вернуть около 100 миллионов долларов, выделенных на экстренную связь.

Газета уточняет, что государственные деньги составляют небольшую часть бюджетов NPR и PBS, которые получают доход в основном за счет спонсорства и пожертвований. Однако при урезании финансирования, как прогнозируется, пострадает самая уязвимая часть аудитории – жители сельской местности и отдаленных районов, где нет широкополосного интернета, а общественное радио и телевидение – одни из немногих источников информации развлечений.

По подсчетам NPR, порядка 20% радиостанций по стране могут закрыться в случае урезания финансирования.

Запрос Белого дома направят в конгресс в ближайшие недели, где в течение 45 дней обе палаты должны будут проголосовать и вынести решение.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Президент США Дональд Трамп потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии в программе 60 Minutes, угрожая журналистам судебными исками.