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Белый дом предложил лишить госфинансирования вещательные компании NPR и PBS
Белый дом запросил в Конгрессе отмену 1,1 млрд долларов госфинансирования для NPR и PBS
Общественные вещательные компании NPR и PBS в США могут остаться без госфинансирования, что может привести к закрытию почти 20% радиостанций по стране, пишет NYT.
Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой лишить государственного финансирования в размере 1,1 млрд долларов общественные вещательные компании NPR и PBS, пишет New York Times со ссылкой на источники. По их данным, запрос в случае удовлетворения может ликвидировать федеральную поддержку NPR и PBS почти полностью.
«Белый дом планирует подать этот запрос на расторжение в ближайшие недели, сообщили источники. Если конгресс не одобрит запрос о расторжении договора, деньги должны быть потрачены по первоначальному назначению», – сказано в материале.
«Если конгресс согласится, это составит около двух лет финансирования организации, почти все из которых пойдут общественным вещательным компаниям, включая NPR, PBS и их местные радиостанции-члены. Администрация Трампа не планирует просить конгресс вернуть около 100 миллионов долларов, выделенных на экстренную связь.
Газета уточняет, что государственные деньги составляют небольшую часть бюджетов NPR и PBS, которые получают доход в основном за счет спонсорства и пожертвований. Однако при урезании финансирования, как прогнозируется, пострадает самая уязвимая часть аудитории – жители сельской местности и отдаленных районов, где нет широкополосного интернета, а общественное радио и телевидение – одни из немногих источников информации развлечений.
По подсчетам NPR, порядка 20% радиостанций по стране могут закрыться в случае урезания финансирования.
Запрос Белого дома направят в конгресс в ближайшие недели, где в течение 45 дней обе палаты должны будут проголосовать и вынести решение.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Президент США Дональд Трамп потребовал лишить телеканал CBS лицензии за клеветнические сюжеты об Украине и Гренландии в программе 60 Minutes, угрожая журналистам судебными исками.