Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.2 комментария
Хинштейн пообещал выплаты пострадавшим от атаки дронов на Курск
Врио губернатора Хинштейн пообещал выплаты пострадавшим после атаки ВСУ на Курск
В результате атаки беспилотников ВСУ на Курск пострадало девять человек, шесть из которых были госпитализированы, всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и выплат, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Как сообщается в Telegram-канале Хинштейна, все пострадавшие в результате атаки украинских дронов на Курск будут обеспечены выплатами. По его словам, каждому пострадавшему будет обеспечен уход, и ни один человек не останется без внимания и заботы.
Хинштейн отметил, что в результате атаки пострадало девять человек, из которых шесть нуждаются в госпитализации. По его словам, удар беспилотников по Курску был беспрецедентным по своей жестокости, среди пострадавших оказалась женщина 1940 года рождения, которая скончалась.
Кроме того, в результате атаки повреждения получили 24 многоквартирных дома. Местные власти предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий инцидента и обеспечения безопасности жителей города.
Ранее Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на дома в Курске, в результате которой погибла женщина.
Силы ПВО за ночь сбили 115 украинских беспилотников над пятью областями России, из которых 109 было уничтожено в Курской области.
В правительстве Курской области отметили, что украинский беспилотник, атаковавший дом в Курске, был оснащен поражающими элементами в виде стальных шариков.