Хинштейн пообещал выплаты пострадавшим от атаки дронов на Курск

Врио губернатора Хинштейн пообещал выплаты пострадавшим после атаки ВСУ на Курск

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram-канале Хинштейна, все пострадавшие в результате атаки украинских дронов на Курск будут обеспечены выплатами. По его словам, каждому пострадавшему будет обеспечен уход, и ни один человек не останется без внимания и заботы.

Хинштейн отметил, что в результате атаки пострадало девять человек, из которых шесть нуждаются в госпитализации. По его словам, удар беспилотников по Курску был беспрецедентным по своей жестокости, среди пострадавших оказалась женщина 1940 года рождения, которая скончалась.

Кроме того, в результате атаки повреждения получили 24 многоквартирных дома. Местные власти предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий инцидента и обеспечения безопасности жителей города.

Ранее Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на дома в Курске, в результате которой погибла женщина.

Силы ПВО за ночь сбили 115 украинских беспилотников над пятью областями России, из которых 109 было уничтожено в Курской области.

В правительстве Курской области отметили, что украинский беспилотник, атаковавший дом в Курске, был оснащен поражающими элементами в виде стальных шариков.