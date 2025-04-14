Песков: Кремль сообщит, если Путин примет главу МИД Ирана

Путин поздравил россиян с Днем космонавтики

Tекст: Александра Юдина

«Поздравляю вас с Днем космонавтики – с праздником, объединяющим все поколения граждан страны. И конечно, самые теплые слова – первопроходцам, ветеранам ракетно-космической отрасли, которые своим самоотверженным трудом заложили традиции честного служения избранному делу, Родине, народу», – приводятся его слова на сайте Кремля.

Президент отметил эпохальное значение первого полета в космос, который совершил Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года, назвав его великим триумфом России. Он подчеркнул, что это событие останется ярким вехой в истории XX века.

«Сегодня ракетно-космический комплекс решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры, разработке передовых образцов техники для изучения и освоения космоса, реализации важных оборонных программ, в том числе связанных с проведением специальной военной операции», – отметил глава государства.

Путин также выразил гордость за ученых, конструкторов и космонавтов, которые стояли у истоков национальной космической программы. Он отметил их вклад, как патриотов, в развитие отрасли.

«Освоение Вселенной, использование космических систем – сфера высочайшей глобальной конкуренции. И чтобы занимать лидерские позиции, обеспечивать достижение национальных целей развития, важно постоянно двигаться вперед, совместно с бизнесом, наукой, исследовательскими центрами наращивать производство спутников, внедрять современную компонентную базу, новые материалы», – подчеркнул он.

Путин выразил уверенность, что ракетно-космическая отрасль станет драйвером роста российской экономики за счет совершенствования производства и разработки инновационных технологий.

«Желаю вам осуществления намеченных планов и всего наилучшего», – заключил президент.

Напомним, в 2025 году исполняется 64 года с того момента, как Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» открыл новую эру в истории цивилизации, совершив первый в мире орбитальный полет вокруг Земли.

Газета ВЗГЛЯД подготовила открытки, которыми можно оригинально и душевно поздравить родных, друзей и коллег с Днем космонавтики.