Мы в России наблюдаем возвращение экономического планирования на новом уровне, с учетом сегодняшних технологий управления, включая возможности искусственного интеллекта. Те же, и даже более широкие, технологические возможности есть и у США, а вот политических – нет.0 комментариев
Посольство России подтвердило визит главы МИД Ирана в Москву
Посольство России подтвердило визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москву
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Москву в конце недели для обсуждения двусторонних отношений и глобальных вопросов, сообщает посольство России в Иране.
Посольство Российской Федерации в Иране сообщило, что визит Аракчи состоится в конце текущей недели. В рамках встречи планируется обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, а также региональную и международную проблематику, передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что министр иностранных дел Ирана совершит запланированный визит в Москву, в ходе которого обсудит недавние переговоры Тегерана с Вашингтоном, состоявшиеся 12 апреля в Маскате. Багаи также добавил, что встреча в Москве будет посвящена актуальным темам двусторонних отношений.
Представитель дипмиссии России подтвердил, что визит Аббаса Аракчи будет сосредоточен на вопросах, касающихся как двустороннего, так и международного уровня. Встреча будет направлена на укрепление сотрудничества между двумя странами и обсуждение глобальных проблем, стоящих перед регионами.
Ранее в оманской столице Маскате в субботу прошли непрямые переговоры между Ираном и США, которые Белый дом назвал шагом вперед.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил оптимизм по поводу итогов переговоров по ядерной программе между этими странами.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия приветствует эти переговоры, которые призваны снизить напряженность вокруг ядерного досье Ирана.