Посольство России подтвердило визит главы МИД Ирана в Москву

Посольство России подтвердило визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москву

Tекст: Вера Басилая

Посольство Российской Федерации в Иране сообщило, что визит Аракчи состоится в конце текущей недели. В рамках встречи планируется обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, а также региональную и международную проблематику, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что министр иностранных дел Ирана совершит запланированный визит в Москву, в ходе которого обсудит недавние переговоры Тегерана с Вашингтоном, состоявшиеся 12 апреля в Маскате. Багаи также добавил, что встреча в Москве будет посвящена актуальным темам двусторонних отношений.

Представитель дипмиссии России подтвердил, что визит Аббаса Аракчи будет сосредоточен на вопросах, касающихся как двустороннего, так и международного уровня. Встреча будет направлена на укрепление сотрудничества между двумя странами и обсуждение глобальных проблем, стоящих перед регионами.

Ранее в оманской столице Маскате в субботу прошли непрямые переговоры между Ираном и США, которые Белый дом назвал шагом вперед.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил оптимизм по поводу итогов переговоров по ядерной программе между этими странами.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия приветствует эти переговоры, которые призваны снизить напряженность вокруг ядерного досье Ирана.