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Пленный ВСУ рассказал о жребии для отправки на позиции
Пленный ВСУ Коротков рассказал о жребии на шурупах для отправки на позиции
Пленный украинский военный Сергей Коротков сообщил, что командование ВСУ использовало жребий на шурупах для выбора солдат, отправляемых на передовую.
Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Коротков рассказал о необычной практике распределения на боевые позиции, передает ТАСС. По его словам, командиры предлагали тянуть жребий, используя шурупы, чтобы определить, кто останется на месте, а кто отправится на передовую. В одном из таких случаев короткий шуруп оказался у военнослужащего по имени Виталя, а Коротков и еще один солдат по прозвищу Белый отправились на позиции.
Коротков отметил, что их командование не предоставляло точных указаний о том, куда их направляют. Он заявил, что ни приказы, ни информация не были конкретными. Находясь на позициях, они стреляли, не целясь, и, по его словам, это выглядело «по-сомалийски». В процессе общения по рации старший выражал недовольство, утверждая, что их отправили на мясо, в то время как кто-то за их спинами веселится.
Мобилизация Короткова произошла сразу после его выхода из тюрьмы, когда он направлялся за справкой об освобождении. По его словам, процесс оформления военного билета занял всего полчаса, а медкомиссия – десять минут. После этого, через несколько часов, его уже отправили на базу, где подготовка длилась 47 дней, но реальное обучение занимало лишь 15 минут из каждого 45-минутного занятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, взятый в плен украинский военный назвал 9 Мая общим праздником для россиян и украинцев. Кроме того, пленный поделился информацией о том, что попадал под дружественный огонь своих же сослуживцев на Украине.