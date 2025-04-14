Пленный ВСУ Коротков рассказал о жребии на шурупах для отправки на позиции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Коротков рассказал о необычной практике распределения на боевые позиции, передает ТАСС. По его словам, командиры предлагали тянуть жребий, используя шурупы, чтобы определить, кто останется на месте, а кто отправится на передовую. В одном из таких случаев короткий шуруп оказался у военнослужащего по имени Виталя, а Коротков и еще один солдат по прозвищу Белый отправились на позиции.

Коротков отметил, что их командование не предоставляло точных указаний о том, куда их направляют. Он заявил, что ни приказы, ни информация не были конкретными. Находясь на позициях, они стреляли, не целясь, и, по его словам, это выглядело «по-сомалийски». В процессе общения по рации старший выражал недовольство, утверждая, что их отправили на мясо, в то время как кто-то за их спинами веселится.

Мобилизация Короткова произошла сразу после его выхода из тюрьмы, когда он направлялся за справкой об освобождении. По его словам, процесс оформления военного билета занял всего полчаса, а медкомиссия – десять минут. После этого, через несколько часов, его уже отправили на базу, где подготовка длилась 47 дней, но реальное обучение занимало лишь 15 минут из каждого 45-минутного занятия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, взятый в плен украинский военный назвал 9 Мая общим праздником для россиян и украинцев. Кроме того, пленный поделился информацией о том, что попадал под дружественный огонь своих же сослуживцев на Украине.